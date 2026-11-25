JawaPos.com – Memilih makanan sehat merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengontrol berat badan. Namun, tidak semua makanan yang memiliki label sehat benar-benar aman dikonsumsi tanpa memperhatikan jumlah dan kandungan nutrisinya. Beberapa produk makanan yang terlihat menyehatkan ternyata dapat mengandung gula tambahan, pemanis buatan, maupun bahan tambahan lainnya. Kandungan tersebut sering digunakan untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, dan daya tahan produk, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Dilansir dari NDTV, terdapat empat jenis makanan yang sering dianggap sebagai pilihan sehat, tetapi perlu diperhatikan konsumsinya karena dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Terlebih jika dikonsumsi secara berlebihan atau menjadi bagian dari pola makan sehari-hari tanpa memperhitungkan kebutuhan kalori. Berikut empat makanan yang perlu diperhatikan ketika sedang menjaga berat badan. 1. Kacang-Kacangan dan Biji-Bijian Olahan Kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan sumber nutrisi yang baik karena mengandung lemak sehat, protein, serat, serta berbagai vitamin dan mineral. Meski demikian, makanan ini memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan dapat membuat asupan energi harian melampaui kebutuhan tubuh. Sebagian orang menganggap kacang-kacangan selalu aman dikonsumsi sebanyak apa pun karena kandungan gizinya. Padahal, ukuran porsi tetap perlu diperhatikan agar manfaat nutrisinya tidak disertai asupan kalori berlebihan. Sebagai gambaran, porsi kacang yang disarankan dalam artikel sumber adalah sekitar 25–30 gram untuk rata-rata orang. Selain jumlahnya, perhatikan juga jenis produk yang dipilih. Kacang dengan tambahan gula, garam, atau lapisan perasa sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. 2. Smoothie Siap Minum Smoothie sering menjadi pilihan praktis bagi orang yang ingin menjalani pola hidup sehat. Minuman ini umumnya dibuat dari campuran buah, susu, yoghurt, atau bahan tambahan lainnya. Namun, smoothie kemasan maupun siap minum tidak selalu memiliki kandungan nutrisi yang sama dengan smoothie buatan sendiri. Beberapa produk menambahkan gula, sirup, atau pemanis untuk menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Akibatnya, jumlah kalori dalam satu kemasan bisa meningkat tanpa disadari. Jika dikonsumsi terlalu sering tanpa memperhitungkan kandungan gulanya, smoothie tersebut dapat menyumbang asupan energi berlebih. Untuk pilihan yang lebih terkontrol, Anda bisa membuat smoothie sendiri menggunakan buah segar tanpa tambahan gula berlebihan. Perhatikan pula ukuran porsinya agar tetap sesuai kebutuhan tubuh. 3. Granola dan Sereal Sarapan Kemasan Granola dan sereal sering dipilih sebagai menu sarapan karena dianggap praktis serta mengandung serat dan berbagai nutrisi. Akan tetapi, kandungan gizi setiap produk bisa berbeda tergantung bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Sejumlah granola dan sereal kemasan mengandung tambahan gula, madu, sirup, atau pemanis yang membuat rasanya lebih manis. Jika dikonsumsi setiap hari dalam porsi besar, kandungan tersebut dapat menambah asupan kalori secara signifikan. Karena itu, jangan hanya terpaku pada tampilan kemasan atau klaim sehat yang tercantum pada produk. Sebaiknya periksa tabel informasi nilai gizi, terutama jumlah gula tambahan, kalori, dan ukuran sajian. Pilih produk dengan kandungan gula lebih rendah serta bahan yang lebih sederhana. 4. Protein Bar atau Energy Bar Protein bar dan energy bar dikenal sebagai camilan praktis yang sering dikonsumsi oleh orang yang aktif berolahraga maupun sedang menjalani program diet. Produk ini biasanya dipasarkan sebagai sumber protein dan energi yang mudah dibawa ke mana saja. Namun, tidak semua protein bar mempunyai komposisi yang ideal untuk mendukung pola makan sehat. Beberapa produk mengandung gula tambahan, sirup, serta bahan pemanis yang cukup tinggi. Kandungan tersebut dapat membuat jumlah kalorinya meningkat meskipun ukurannya terlihat kecil. Jika dikonsumsi berulang kali sebagai camilan tanpa memperhitungkan kebutuhan energi harian, protein bar justru dapat menyumbang kalori berlebih. Oleh sebab itu, penting untuk membaca komposisi dan informasi nutrisi sebelum membeli. Pilih produk dengan kandungan protein yang sesuai kebutuhan, gula tambahan yang lebih rendah, serta jumlah kalori yang terukur. Pada dasarnya, makanan sehat tetap bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang selama dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Kunci menjaga berat badan bukan dengan menghindari seluruh makanan tertentu, melainkan memahami kandungan nutrisi, memperhatikan jumlah konsumsi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan energi tubuh.