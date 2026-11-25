JawaPos.com – Menjaga kesehatan mata tidak cukup hanya dengan memperhatikan asupan vitamin A. Berbagai nutrisi lain juga dibutuhkan agar fungsi penglihatan tetap terjaga, salah satunya adalah vitamin E.

Vitamin E dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nutrisi ini juga berperan dalam menjaga jaringan mata dari stres oksidatif yang dapat terjadi seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah bahan makanan yang memiliki kandungan vitamin E dan dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat demi mendukung kesehatan mata. Mulai dari kacang-kacangan hingga buah-buahan, berikut delapan makanan yang bisa dimasukkan ke dalam menu harian.

1. Almond Almond menjadi salah satu pilihan camilan bernutrisi yang kaya akan vitamin E. Kacang ini mengandung alfa-tokoferol, yaitu bentuk vitamin E yang memiliki aktivitas antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Mengonsumsi almond dalam jumlah secukupnya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin E harian. Kandungan nutrisinya juga menjadikan kacang ini sebagai tambahan makanan yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh.

Almond bisa dinikmati secara langsung sebagai camilan atau dicampurkan ke dalam oatmeal, yoghurt, maupun salad buah.

Sebagian orang juga memilih merendam almond sebelum dikonsumsi untuk mendapatkan tekstur yang lebih lunak.

2. Biji Bunga Matahari Biji bunga matahari atau sunflower seeds merupakan sumber vitamin E yang cukup baik. Dalam sekitar 30 gram biji bunga matahari, terkandung kurang lebih 7 mg vitamin E.

Selain itu, bahan makanan ini memiliki kandungan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Asupan nutrisi yang cukup juga penting untuk mendukung fungsi jaringan, termasuk bagian mata yang berperan dalam proses penglihatan.

Biji bunga matahari dapat dijadikan camilan maupun taburan pada salad dan berbagai hidangan lainnya.

Agar kandungan nutrisinya tetap terjaga, sebaiknya hindari proses pemanggangan dengan suhu terlalu tinggi atau dalam waktu terlalu lama.

3. Bayam Sayuran hijau seperti bayam juga bisa menjadi bagian dari menu makanan untuk mendukung kesehatan mata. Selain mengandung vitamin E, bayam memiliki lutein yang dikenal sebagai salah satu karotenoid penting bagi jaringan mata.

Lutein dan zeaxanthin merupakan pigmen yang terdapat pada bagian makula dan berperan membantu menyaring sebagian cahaya berenergi tinggi.

Kombinasi berbagai nutrisi tersebut membuat bayam layak dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang.

Untuk mengolahnya, bayam dapat ditumis sebentar menggunakan minyak zaitun atau dijadikan campuran sup. Penambahan sedikit lemak sehat juga dapat membantu penyerapan karotenoid yang larut dalam lemak.

4. Minyak Zaitun Minyak zaitun tidak hanya dikenal sebagai bahan pelengkap makanan yang baik untuk pola makan sehat, tetapi juga mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan.

Kandungan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Selain itu, minyak zaitun juga memiliki lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk mendukung kesehatan jantung.

Bahan ini cukup mudah dimasukkan ke dalam menu sehari-hari. Minyak zaitun bisa digunakan sebagai campuran saus salad, tambahan pada sayuran matang, atau pelengkap hidangan tertentu.

Penggunaannya sebagai pengganti sebagian lemak jenuh juga dapat menjadi salah satu langkah untuk membangun pola makan yang lebih sehat.

5. Hazelnut Hazelnut termasuk kelompok kacang-kacangan yang memiliki kandungan vitamin E cukup tinggi. Dalam satu porsi, kacang ini dapat menyumbangkan lebih dari 4 mg vitamin E, bergantung pada ukuran sajian.

Vitamin E di dalam hazelnut berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif.

Tidak hanya itu, hazelnut juga mengandung lemak sehat dan sejumlah mineral yang dibutuhkan tubuh.

Kacang ini bisa dikonsumsi sebagai camilan, dicampurkan ke dalam sereal, atau dijadikan tambahan pada yoghurt. Mengonsumsinya secara teratur dalam porsi wajar dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian.

6. Paprika Merah Paprika merah dikenal mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. Menariknya, sayuran ini juga mengandung vitamin E meskipun jumlahnya tidak sebanyak beberapa jenis kacang-kacangan.

Kedua vitamin tersebut sama-sama memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Paprika merah juga dapat menjadi sumber variasi sayuran dalam menu sehari-hari. Rasanya yang sedikit manis membuatnya cocok diolah menjadi tumisan, campuran salad, maupun pelengkap berbagai hidangan.

Mengombinasikan paprika dengan bahan makanan bergizi lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh.

7. Minyak Biji Gandum Minyak biji gandum atau wheat germ oil merupakan salah satu sumber vitamin E yang sangat tinggi. Bahkan, satu sendok makan minyak ini dapat memenuhi lebih dari 100 persen kebutuhan vitamin E harian, tergantung produk dan takaran yang digunakan.

Kandungan alfa-tokoferol di dalamnya berperan sebagai antioksidan yang membantu menjaga perlindungan sel dari stres oksidatif.

Minyak biji gandum dapat ditambahkan pada salad, sereal, atau sayuran yang sudah matang. Namun, sebaiknya hindari penggunaan minyak ini untuk menggoreng karena kandungan vitamin E dapat mengalami penurunan akibat paparan panas berlebihan.

Menggunakannya sebagai tambahan makanan tanpa proses pemanasan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kandungan nutrisinya.

8. Alpukat Alpukat merupakan buah yang dikenal kaya akan lemak tak jenuh dan mengandung vitamin E. Perpaduan kedua nutrisi tersebut membuatnya menjadi pilihan makanan yang baik untuk melengkapi pola makan sehat.

Kandungan lemak sehat dalam alpukat juga membantu tubuh menyerap sejumlah nutrisi yang larut dalam lemak, termasuk karotenoid seperti lutein.

Beberapa penelitian mengenai konsumsi alpukat menunjukkan adanya potensi manfaat terhadap kepadatan pigmen makula, yang berkaitan dengan kesehatan bagian retina yang berperan penting dalam penglihatan pusat.

Alpukat bisa dikonsumsi secara langsung, dijadikan jus tanpa tambahan gula berlebihan, atau dicampurkan ke dalam salad dan roti gandum.