JawaPos.com – Menjaga kesehatan gigi dan gusi tidak cukup hanya dengan menyikat gigi secara rutin. Asupan makanan sehari-hari ternyata juga mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi rongga mulut. Kebiasaan membersihkan gigi minimal dua kali sehari, menggunakan benang gigi, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi merupakan bagian penting dari perawatan mulut. Namun, pola makan bergizi juga tidak boleh diabaikan. Sejumlah bahan pangan mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kekuatan gigi sekaligus mendukung kesehatan jaringan gusi. Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. 1. Buah-buahan Segar Buah segar tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga dapat mendukung kebersihan rongga mulut. Apel, stroberi, dan cranberry merupakan beberapa pilihan buah yang mengandung berbagai vitamin, mineral, serta serat. Kandungan serat pada buah tertentu dapat merangsang produksi air liur ketika dikunyah. Air liur sendiri berperan membantu membersihkan sisa makanan dan menetralkan asam di dalam mulut. Tekstur buah yang renyah seperti apel juga dapat membantu mengurangi sisa kotoran pada permukaan gigi melalui proses pengunyahan. Meski begitu, buah tetap mengandung gula alami dan tidak bisa menggantikan kebiasaan menyikat gigi. Mengonsumsi buah secara utuh lebih disarankan dibandingkan terlalu sering minum jus buah dengan tambahan gula. 2. Ikan Berlemak Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Jenis ikan ini mengandung vitamin D serta asam lemak omega-3 yang mempunyai berbagai manfaat. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor, dua mineral yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatan gigi dan tulang. Sementara itu, kandungan omega-3 memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mendukung kesehatan jaringan gusi. Asupan nutrisi ini juga berperan dalam menjaga fungsi tubuh secara keseluruhan. Memasukkan ikan berlemak ke dalam menu makanan secara teratur dapat menjadi salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang mendukung kesehatan gigi dan gusi. 3. Sayuran Hijau Sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, dan kale merupakan sumber nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk rongga mulut. Berbagai jenis sayuran tersebut mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Kandungan seratnya juga membantu merangsang produksi air liur saat dikunyah. Selain itu, sayuran hijau mengandung nitrat alami yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri tertentu di dalam mulut. Proses ini berkaitan dengan pembentukan nitrit dan mendukung keseimbangan mikroorganisme dalam rongga mulut. Mengonsumsi sayuran hijau secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang yang membantu menjaga kesehatan gigi dan jaringan gusi. 4. Susu dan Produk Olahannya Susu, yoghurt, dan keju merupakan pilihan makanan yang dikenal kaya akan kalsium dan fosfor. Kedua mineral tersebut berperan penting dalam mempertahankan struktur serta kekuatan gigi. Kalsium membantu menjaga kepadatan jaringan keras gigi, sedangkan fosfor bekerja bersama kalsium dalam proses mineralisasi. Produk susu juga memiliki manfaat lain bagi kesehatan mulut. Keju, misalnya, dapat merangsang produksi air liur yang membantu menetralkan kondisi asam di dalam rongga mulut. Sementara itu, yoghurt tanpa tambahan gula dapat menjadi pilihan makanan yang mengandung protein, kalsium, dan bakteri baik. Dengan memasukkan produk susu ke dalam pola makan sehari-hari, kebutuhan nutrisi untuk mendukung kesehatan gigi dapat lebih mudah terpenuhi. 5. Kacang-kacangan dan Biji-bijian Kacang-kacangan dan biji-bijian juga layak dimasukkan ke dalam menu makanan untuk mendukung kesehatan gigi dan gusi. Almond, kenari, biji wijen, serta biji labu mengandung berbagai nutrisi, termasuk protein, mineral, lemak sehat, dan sejumlah vitamin yang dibutuhkan tubuh. Beberapa jenis kacang dan biji-bijian juga menyediakan kalsium, fosfor, serta magnesium yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mengunyah kacang-kacangan dapat merangsang produksi air liur. Cairan alami ini membantu membilas sisa makanan sekaligus menjaga keseimbangan kondisi rongga mulut. Pilih kacang dan biji-bijian tanpa tambahan gula maupun garam berlebihan agar manfaat nutrisinya dapat diperoleh secara optimal. Mengonsumsi makanan bergizi memang dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi. Namun, manfaatnya akan lebih maksimal jika disertai kebiasaan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride, membersihkan sela gigi, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi.