JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian? Kamu mungkin memiliki teman, rekan kerja, keluarga, atau kenalan yang cukup banyak, tetapi tidak selalu merasa benar-benar diterima dan dipahami. Kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan sosial, berbicara dengan banyak orang, bahkan terlihat bahagia di hadapan orang lain, tetapi jauh di dalam diri masih ada perasaan bahwa kamu tidak sepenuhnya menjadi bagian dari sesuatu.



Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak hubungan sosial yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas hubungan tersebut.



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan yang memberikan rasa aman, penerimaan, dan keterhubungan. Kita ingin mengetahui bahwa keberadaan kita berarti bagi orang lain, bahwa ada tempat di mana kita dapat menjadi diri sendiri, dan bahwa kita tidak harus terus-menerus membuktikan kelayakan untuk diterima.



Dalam psikologi, kebutuhan ini dikenal sebagai sense of belonging atau rasa memiliki. Konsep ini menggambarkan perasaan bahwa seseorang diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok, hubungan, atau lingkungan tertentu.



Rasa memiliki bukan sekadar tentang mempunyai teman atau menjadi anggota sebuah komunitas. Lebih dari itu, rasa memiliki berkaitan dengan pengalaman emosional bahwa kita memiliki hubungan yang bermakna dan tempat yang aman untuk bertumbuh.



Psikolog Abraham Maslow menempatkan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki sebagai salah satu kebutuhan penting dalam hierarki kebutuhan manusia. Sementara itu, teori keterikatan (attachment theory) menjelaskan bagaimana hubungan yang aman dan konsisten dapat memengaruhi perkembangan emosional serta cara seseorang membangun hubungan sepanjang kehidupannya.



Ketika kebutuhan untuk merasa memiliki terpenuhi, seseorang cenderung memiliki dukungan sosial yang lebih baik, merasa lebih terhubung dengan lingkungan, dan memiliki sumber daya emosional untuk menghadapi tantangan hidup.



Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus merasa dikucilkan, tidak diterima, atau tidak memiliki tempat untuk pulang secara emosional, kesejahteraannya dapat terganggu.



Lantas, mengapa rasa memiliki begitu penting bagi kehidupan manusia? Dan bagaimana cara membangunnya agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan bermakna?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh alasan mengapa rasa memiliki menjadi kunci kesejahteraan menurut psikologi, sekaligus cara praktis untuk membangunnya.



1. Rasa Memiliki Membantu Mengurangi Kesepian dan Meningkatkan Kesehatan Emosional



Salah satu alasan utama rasa memiliki sangat penting adalah karena manusia membutuhkan hubungan sosial yang bermakna untuk menjaga kesejahteraan emosional.



Kesepian tidak selalu terjadi karena seseorang tidak mempunyai teman. Seseorang dapat memiliki banyak kenalan, aktif di media sosial, dan sering menghadiri acara sosial, tetapi tetap merasa kesepian ketika hubungan yang dimilikinya tidak memberikan kedekatan emosional.



Dalam psikologi, kesepian merupakan pengalaman subjektif ketika seseorang merasa bahwa hubungan sosial yang dimiliki tidak sesuai dengan hubungan yang sebenarnya dibutuhkan.



Artinya, persoalan kesepian bukan hanya tentang jumlah orang di sekitar kita, melainkan juga tentang seberapa dalam hubungan yang kita miliki.



Rasa memiliki dapat membantu mengurangi pengalaman tersebut karena memberikan perasaan bahwa seseorang tidak menghadapi kehidupan sendirian.



Ketika memiliki hubungan yang menerima dan menghargai keberadaan kita, muncul perasaan bahwa ada orang yang dapat diandalkan ketika menghadapi kesulitan.



Misalnya, seseorang yang mengalami hari buruk di tempat kerja mungkin merasa lebih tenang ketika mengetahui bahwa ia memiliki teman yang bersedia mendengarkan ceritanya tanpa langsung menghakimi.



Kehadiran orang tersebut tidak selalu menyelesaikan masalah, tetapi dapat memberikan dukungan emosional yang membuat beban terasa lebih ringan.



Bagaimana cara membangunnya?



Mulailah dengan memperkuat beberapa hubungan yang sudah ada daripada terus-menerus berusaha mengenal banyak orang baru.



Luangkan waktu untuk berbicara secara lebih mendalam dengan teman atau anggota keluarga. Jangan hanya membicarakan pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau hal-hal ringan. Sesekali, ceritakan juga pengalaman, kekhawatiran, dan harapan pribadi.



Selain itu, belajarlah menerima perhatian dari orang lain. Terkadang, seseorang merasa kesepian bukan karena tidak ada yang peduli, melainkan karena ia terlalu terbiasa menyembunyikan kesulitannya.



Cobalah membangun kebiasaan sederhana seperti menghubungi teman, menanyakan kabar dengan tulus, atau mengajak seseorang menghabiskan waktu bersama.



Hubungan yang bermakna sering kali tumbuh dari perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten.



2. Rasa Memiliki Membantu Seseorang Merasa Diterima Tanpa Harus Berpura-pura



Tidak semua orang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri di hadapan orang lain.



Sebagian orang terbiasa menyembunyikan kelemahan, menyesuaikan perilaku, atau berpura-pura memiliki kehidupan yang sempurna karena takut ditolak.



Mereka mungkin merasa harus selalu terlihat kuat, menyenangkan, sukses, atau menarik agar tetap diterima dalam lingkungan sosial.



Kondisi seperti ini dapat melelahkan secara emosional karena seseorang terus-menerus merasa harus memainkan peran tertentu.



Padahal, salah satu unsur penting dari rasa memiliki adalah pengalaman diterima sebagai diri sendiri.



Dalam psikologi, penerimaan sosial berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk merasa dihargai dan diakui oleh lingkungan sosialnya. Ketika seseorang merasa diterima, ia memiliki ruang yang lebih aman untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kepribadiannya.



Hal ini juga berkaitan dengan konsep penerimaan diri (self-acceptance), yaitu kemampuan menerima berbagai aspek diri, termasuk kelebihan, keterbatasan, dan pengalaman yang tidak selalu menyenangkan.



Bayangkan seseorang yang memiliki teman-teman yang tidak menuntutnya untuk selalu bahagia. Ia dapat mengakui bahwa dirinya sedang lelah, melakukan kesalahan, atau membutuhkan bantuan tanpa takut langsung kehilangan hubungan.



Lingkungan seperti ini dapat memberikan pengalaman emosional yang positif.



Bagaimana cara membangunnya?



Pertama, pilih lingkungan yang memberikan ruang bagi perbedaan dan kejujuran.



Kamu tidak harus menyukai semua orang, dan tidak semua lingkungan cocok dengan nilai-nilai yang kamu miliki.



Kedua, cobalah menunjukkan diri secara bertahap. Tidak perlu langsung menceritakan seluruh kehidupan pribadi kepada orang lain. Mulailah dengan mengungkapkan pendapat, menyampaikan kebutuhan, atau mengakui perasaan sederhana.



Ketiga, berhentilah mengukur nilai diri hanya berdasarkan penerimaan orang lain.



Rasa memiliki yang sehat tidak mengharuskan seseorang mengorbankan kepribadiannya demi mendapatkan tempat dalam kelompok.



Kamu berhak menjadi bagian dari sebuah hubungan tanpa harus kehilangan jati diri.



3. Rasa Memiliki Memberikan Dukungan Sosial Ketika Menghadapi Tekanan Hidup



Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang dapat mengalami kegagalan, kehilangan, masalah keuangan, konflik hubungan, atau perubahan besar yang menimbulkan tekanan psikologis.



Dalam situasi seperti ini, memiliki orang-orang yang dapat diandalkan menjadi salah satu sumber dukungan yang penting.



Psikologi mengenal konsep dukungan sosial (social support), yaitu bantuan emosional, informasi, maupun bantuan praktis yang diterima seseorang dari lingkungan sosialnya.



Dukungan sosial dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih baik karena ia tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan sendirian.



Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin mengalami ketidakpastian dan kecemasan mengenai masa depannya.



Namun, ketika ia memiliki keluarga atau teman yang bersedia mendengarkan, memberikan informasi mengenai peluang kerja, atau membantu menyusun langkah berikutnya, ia memiliki sumber daya tambahan untuk menghadapi situasi tersebut.



Dukungan sosial tidak selalu berbentuk solusi langsung. Terkadang, mengetahui bahwa seseorang bersedia menemani sudah cukup membantu seseorang merasa tidak sendirian.



Hal ini berkaitan dengan konsep social buffering, yaitu bagaimana dukungan sosial dapat membantu mengurangi dampak stres dalam kondisi tertentu.



Bagaimana cara membangunnya?



Jangan menunggu sampai menghadapi masalah besar untuk mulai membangun hubungan.



Ciptakan kebiasaan menjaga komunikasi dengan orang-orang yang penting dalam kehidupanmu.



Selain itu, belajarlah meminta bantuan ketika membutuhkannya. Banyak orang kesulitan membangun rasa memiliki karena menganggap meminta bantuan sebagai tanda kelemahan.



Padahal, hubungan yang sehat melibatkan kemampuan memberi sekaligus menerima.



Kamu juga dapat membangun hubungan melalui kegiatan sederhana, seperti membantu teman menyelesaikan pekerjaan, menemani anggota keluarga, atau menawarkan dukungan ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit.



Hubungan yang saling mendukung akan menjadi lebih kuat ketika kedua pihak merasa bahwa keberadaan mereka memiliki arti.



4. Rasa Memiliki Membantu Meningkatkan Harga Diri dan Rasa Berharga



Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa bahwa keberadaannya berarti.



Kita ingin mengetahui bahwa pendapat kita didengarkan, kontribusi kita dihargai, dan kehadiran kita memberikan sesuatu yang positif bagi lingkungan.



Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok yang menerima dirinya, pengalaman tersebut dapat mendukung perkembangan harga diri.



Dalam psikologi, harga diri (self-esteem) berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap nilai dan keberhargaan dirinya.



Hubungan sosial yang sehat dapat memberikan pengalaman positif yang membantu seseorang membangun penilaian diri yang lebih stabil.



Misalnya, seseorang yang baru bergabung dengan komunitas mungkin awalnya merasa kurang percaya diri. Namun, ketika anggota lain mulai mengenali kemampuannya, mengajaknya berpartisipasi, dan menghargai kontribusinya, ia dapat mulai merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri.



Pengalaman tersebut memberikan pesan bahwa dirinya memiliki tempat dan sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain.



Namun, penting untuk memahami bahwa harga diri yang sehat tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada pengakuan eksternal.



Rasa memiliki sebaiknya membantu seseorang menghargai dirinya, bukan membuatnya merasa hanya berharga ketika dibutuhkan orang lain.



Bagaimana cara membangunnya?



Mulailah dengan memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan.



Kamu tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa agar dianggap berarti. Mendengarkan teman, membantu menyelesaikan tugas kelompok, berbagi pengetahuan, atau memberikan dukungan sederhana juga merupakan bentuk kontribusi.



Selain itu, belajarlah mengakui nilai diri sendiri tanpa harus menunggu pujian.



Tuliskan beberapa kualitas positif yang kamu miliki dan hal-hal yang telah kamu lakukan untuk orang lain.



Hargai pula proses perkembangan diri, bukan hanya hasil yang terlihat.



Ketika seseorang mampu menghargai dirinya sekaligus membangun hubungan yang saling menghormati, rasa memiliki dapat menjadi sumber kesejahteraan yang lebih stabil.



5. Rasa Memiliki Membantu Memberikan Makna dan Tujuan dalam Kehidupan



Kesejahteraan bukan hanya tentang merasa bahagia setiap hari.



Manusia juga membutuhkan perasaan bahwa kehidupannya memiliki arah, bahwa aktivitas yang dilakukan memiliki arti, dan bahwa keberadaannya memberikan kontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar.



Rasa memiliki dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut.



Ketika seseorang menjadi bagian dari keluarga, komunitas, kelompok sosial, atau lingkungan kerja yang bermakna, ia memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang melampaui kepentingan pribadi.



Misalnya, seseorang yang aktif dalam kegiatan sosial mungkin merasa kehidupannya lebih bermakna karena dapat membantu orang lain.



Orang yang terlibat dalam komunitas pendidikan mungkin menemukan tujuan melalui kesempatan berbagi pengetahuan.



Sementara itu, seseorang yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dapat menemukan makna melalui perannya dalam mendukung orang-orang yang dicintainya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep makna hidup (meaning in life), yang mencakup pengalaman bahwa kehidupan memiliki tujuan, arah, dan signifikansi.



Rasa memiliki dapat memperkuat pengalaman tersebut karena seseorang merasa terhubung dengan orang-orang dan kegiatan yang dianggap penting.



Bagaimana cara membangunnya?



Carilah lingkungan yang memiliki nilai atau tujuan yang sejalan dengan hal-hal yang kamu anggap penting.



Jika kamu menyukai pendidikan, pertimbangkan untuk bergabung dengan kegiatan belajar bersama. Jika peduli terhadap lingkungan, kamu dapat terlibat dalam kegiatan kebersihan atau pelestarian alam.



Kamu juga dapat membangun makna melalui hubungan sehari-hari.



Berikan perhatian kepada keluarga, bantu teman yang membutuhkan, dan lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.



Jangan menganggap bahwa kehidupan bermakna harus selalu ditandai dengan pencapaian besar.



Terkadang, makna justru muncul dari keterlibatan kecil yang dilakukan secara konsisten.



6. Rasa Memiliki Membantu Seseorang Mengembangkan Kemampuan Beradaptasi



Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Ada yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, sementara yang lain harus menghadapi berbagai perubahan dan kesulitan tanpa banyak bantuan.



Namun, kemampuan seseorang untuk beradaptasi tidak hanya ditentukan oleh karakter pribadinya. Lingkungan sosial juga dapat memberikan pengaruh penting.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi kesulitan dan menyesuaikan diri dengan perubahan sering dikaitkan dengan resiliensi (resilience).



Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Sebaliknya, resiliensi merupakan kemampuan untuk menghadapi kesulitan, menyesuaikan diri, dan secara bertahap membangun kembali keseimbangan.



Rasa memiliki dapat mendukung proses ini melalui hubungan yang memberikan keamanan emosional, dorongan, dan kesempatan belajar.



Misalnya, seseorang yang pindah ke kota baru mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang belum dikenalnya.



Namun, ketika ia mulai memiliki teman, mengikuti kegiatan komunitas, dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, lingkungan baru tersebut perlahan terasa lebih akrab.



Ia tidak lagi merasa sepenuhnya menjadi orang asing.



Hubungan sosial memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman, memperoleh informasi, dan mengembangkan rasa percaya diri ketika menghadapi perubahan.



Bagaimana cara membangunnya?



Jangan menunggu sampai merasa benar-benar nyaman untuk mulai terlibat dalam lingkungan baru.



Cobalah mengikuti kegiatan yang memungkinkan interaksi secara berulang, seperti kelas, kelompok olahraga, komunitas hobi, atau kegiatan sukarela.



Hubungan yang terbentuk melalui pertemuan rutin dapat memberikan kesempatan untuk mengenal orang lain secara lebih alami.



Selain itu, bersikaplah terbuka terhadap pengalaman baru.



Kamu tidak harus langsung memiliki banyak teman. Satu atau dua hubungan yang konsisten dan saling mendukung sudah dapat menjadi awal yang baik.



Ingatlah bahwa kemampuan beradaptasi sering kali berkembang melalui pengalaman kecil yang dilakukan secara bertahap.



7. Rasa Memiliki Mendorong Hubungan yang Lebih Sehat dan Kehidupan Sosial yang Lebih Seimbang



Rasa memiliki yang sehat bukan hanya membuat seseorang merasa diterima. Rasa ini juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih seimbang, ketika setiap individu memiliki kesempatan untuk memberikan perhatian sekaligus menerima perhatian.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak harus selalu menjadi pihak yang mengalah, menyenangkan orang lain, atau memenuhi semua tuntutan kelompok agar tetap diterima.



Ia dapat menyampaikan pendapat, menetapkan batasan, dan mengungkapkan kebutuhan tanpa harus selalu takut kehilangan hubungan.



Hal ini berkaitan dengan teori determinasi diri (Self-Determination Theory) yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori tersebut menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan (relatedness).



Keterhubungan mengacu pada kebutuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Sementara itu, otonomi berkaitan dengan perasaan memiliki pilihan dan kendali atas tindakan sendiri.



Ketiga kebutuhan tersebut saling berkaitan dalam mendukung motivasi dan kesejahteraan psikologis.



Artinya, rasa memiliki yang sehat seharusnya tidak menghilangkan kebebasan seseorang.



Seseorang dapat menjadi bagian dari sebuah kelompok sekaligus tetap memiliki pemikiran, nilai, dan pilihan pribadi.



Bagaimana cara membangunnya?



Bangun hubungan berdasarkan rasa saling menghormati.



Belajarlah mengatakan tidak ketika suatu permintaan bertentangan dengan kemampuan atau batasan pribadi.



Jangan memaksakan diri mengikuti semua kegiatan hanya karena takut dianggap tidak setia kepada kelompok.



Selain itu, berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi dirinya sendiri.



Hubungan yang sehat bukan hubungan ketika semua orang harus selalu setuju, melainkan hubungan ketika perbedaan dapat dibicarakan tanpa merendahkan satu sama lain.



Ketika rasa memiliki dibangun bersama dengan batasan yang sehat, seseorang dapat menikmati kedekatan sosial tanpa kehilangan kemandirian.



Cara Praktis Membangun Rasa Memiliki dalam Kehidupan Sehari-hari



Memahami pentingnya rasa memiliki merupakan langkah awal. Namun, membangunnya membutuhkan keterlibatan dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.



Berikut beberapa cara sederhana yang dapat mulai diterapkan.



1. Bangun Hubungan yang Lebih Dalam, Bukan Sekadar Lebih Banyak



Jangan hanya berfokus pada jumlah teman atau pengikut di media sosial.



Berikan perhatian kepada hubungan yang memungkinkan adanya kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan emosional.



2. Berani Mengambil Inisiatif



Terkadang, hubungan tidak berkembang karena semua orang menunggu pihak lain untuk memulai.



Cobalah menyapa lebih dahulu, mengajak seseorang berbicara, atau mengusulkan kegiatan bersama.



3. Temukan Komunitas yang Sesuai dengan Minat dan Nilai Pribadi



Bergabunglah dengan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan berkontribusi.



Kesamaan minat dapat menjadi awal terbentuknya hubungan yang lebih bermakna.



4. Belajar Memberikan dan Menerima Dukungan



Jangan selalu merasa harus menyelesaikan masalah sendirian.



Berikan bantuan ketika mampu dan izinkan orang lain membantu ketika kamu membutuhkannya.



5. Latih Keterbukaan Emosional



Belajar menyampaikan perasaan secara jujur dapat membantu membangun kepercayaan.



Mulailah dari hal sederhana dan pilih orang yang memang menunjukkan sikap aman serta menghargai privasi.



6. Hargai Perbedaan



Tidak semua orang harus memiliki cara berpikir, latar belakang, atau kebiasaan yang sama.



Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk perbedaan tanpa menghilangkan rasa saling menghormati.



7. Jangan Mengorbankan Diri demi Mendapatkan Penerimaan



Rasa memiliki yang sehat tidak mengharuskan seseorang mengabaikan kebutuhan pribadi.



Jika suatu lingkungan terus-menerus merendahkan, memanipulasi, atau membuatmu merasa tidak aman, pertimbangkan kembali apakah lingkungan tersebut benar-benar mendukung kesejahteraanmu.



Penutup: Kita Membutuhkan Tempat untuk Merasa Diterima, Bukan Sekadar Tempat untuk Berada



Rasa memiliki merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak hanya membutuhkan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga membutuhkan hubungan yang membuat kita merasa diterima, dihargai, dan memiliki arti.



Ketika rasa memiliki terpenuhi, seseorang memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih bermakna, memperoleh dukungan sosial, meningkatkan harga diri, menemukan tujuan hidup, serta mengembangkan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.



Namun, rasa memiliki tidak harus ditemukan melalui kelompok besar atau hubungan yang sempurna.



Terkadang, rasa tersebut tumbuh melalui satu persahabatan yang tulus, keluarga yang bersedia mendengarkan, komunitas yang menghargai kontribusi, atau lingkungan yang memberikan kesempatan untuk menjadi diri sendiri.



Hal yang juga penting adalah memahami bahwa membangun rasa memiliki tidak berarti harus diterima oleh semua orang.



Kamu tidak perlu mengubah seluruh kepribadian atau mengorbankan nilai-nilai pribadi hanya agar mendapatkan tempat dalam sebuah kelompok.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedekatan sekaligus kebebasan untuk berkembang.



Pada akhirnya, kesejahteraan bukan hanya tentang seberapa banyak hal yang berhasil kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita terhubung dengan orang lain dan seberapa aman kita merasa dalam hubungan tersebut.



Sebab, setiap manusia membutuhkan tempat untuk merasa bahwa keberadaannya berarti. Dan terkadang, salah satu hal paling berharga dalam kehidupan adalah menemukan orang-orang yang membuat kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain agar bisa diterima.