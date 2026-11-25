JawaPos.com-Kritik merupakan sesuatu yang terkadang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Terutama jika anda terus-menerus menerimanya sejak kecil.

Kritik tersebut dapat membawa trauma yang terbawa sampai dewasa, melalui ingatan ataupun pikiran alam bawah sadar.

Meskipun kritik terasa tidak menyenangkan, namun ada baiknya anda melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (25/11) ada beberapa langkah pemulihan yang dapat dilakukan agar anda lebih mampu menyikapi kritik dengan lebih bijaksana.

Berikut beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk dapat menerima kritik tanpa harus merasa tersinggung atau kehilangan kepercayaan diri.

Pisahkan isi kritik dengan cara penyampaian

Anda mungkin memang dikritik karena melakukan kesalahan yang sebenarnya perlu diperbaiki.

Namun, cara kritik tersebut disampaikan bisa saja tidak baik atau terlalu keras. Menolak kenyataan merupakan bentuk penghindaran halus dan justru membuat proses pemulihan menjadi semakin sulit.

Kenali tuduhan utama yang sering anda dengar

Seiring berjalannya waktu, suatu tuduhan dapat berubah menjadi suara kritik batin yang muncul secara otomatis tanpa disadari.

Tujuannya adalah untuk mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak berwujud menjadi persoalan yang lebih mudah dipahami.

Ganti kritik personal dengan pengembangan yang lebih tepat

Menemukan keseimbangan dalam berbagai hal memang tidak mudah, tetapi langkah tersebut bisa kembali mengarah pada pentingnya menerima kenyataan.

Sebaliknya, anda perlu berfokus pada pengenalan terhadap kesalahan dan memahami penyebabnya supaya lebih bisa menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya.

Belajar untuk merasa nyaman

Kritik sering kali digunakan sebagai alat manipulasi untuk membuat seseorang menuruti keinginan orang lain.

Namun, bisa jadi sebenarnya, apa yang sedang anda lakukan adalah menyediakan ruang bagi orang-orang yang mampu menghargai anda untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Berhenti menganggap otoritas selalu benar

Saat seseorang memiliki posisi berwenang untuk mengkritik, mungkin anda merasa bahwa kritik tersebut pasti benar karena kedudukannya.

Namun, orang yang memiliki otoritas tetaplah manusia biasa. Sebagian dari mereka bahkan tidak memahami apa yang sedang dibicarakan.

Ada banyak orang yang tidak kompeten meskipun memiliki kedudukan. Selain itu, siapapun dalam posisi berwenang namun menggunakan kritik sebagai alat yang kejam, tidak secara otomatis kritiknya dapat didengarkan begitu saja.

Kumpulkan bukti untuk melawan narasi negatif

Anda perlu perlu menyimpan catatan mental mengenai bukti-bukti realistis yang dapat membantah narasi negatif yang selama ini tertanam dalam diri.

Pola pikir anda dapat berubah saat mampu melihat bukti nyata bahwa anda telah mengambil keputusan yang lebih baik.

Hadapi ketidaknyamanan

Bersiaplah untuk menghadapi perasaan tidak nyaman karena selain merupakan sesuatu yang baru, anda juga sedang berusaha melawan pola pikir negatif yang selama ini terbentuk akibat perlakuan buruk yang diterima.

Sebaiknya, cobalah untuk menghadapinya. Biarkan diri anda merasakan emosi negatif tersebut dan menerimanya sebagai bagian dari proses pertumbuhan.

Dibutuhkan fokus dan keteguhan untuk melewati masa-masa sulit sebelum akhirnya mencapai keadaan yang lebih baik.

Berani mengambil risko

Anda perlu menghindari kebiasaan langsung menganggap diri sendiri tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya ingin dicoba.

Anda perlu berusaha melewati presepsi yang menyimpan tentang diri sendiri, yang terbentuk akibat perlakuan buruk dari orang lain.