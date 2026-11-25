JawaPos.com-Overthinking memang sulit dihindari, terutama saat anda merasa sendiri, dan terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk di dalam pikiran.

Saat anda berusaha mengendalikan pikiran-pikiran tersebut, ternyata memang tidak semudah apa yang dibayangkan. Terutama jika pikiran obsesif terus memaksa anda mengingat berbagai kejadian di masa lalu atau membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (25/11) mengucapkan kalimat afirmasi berulang kali dapat membantu meredakan kekacauan pikiran sekaligus mengembalikan ketenangan.

Dengan mengarahkan kembali pikiran ke kondisi yang lebih seimbang, anda dapat memutus impuls obsesif yang terus terjadi berulang.

“Saya memiliki kendali untuk mengatur pikiran saya”

Pernyataan ini mengingatkan bahwa satu-satunya orang yang memiliki kendali atas pikiran anda adalah diri sendiri.

Anda hanya perlu memilih untuk menggunakan kendali tersebut kapan pun anda menginginkannya, dan pikiran anda akan mengikuti. Mengulang afirmasi ini beberapa kali akan meningkatkan efektivitas pikiran anda selanjutnya.

“Masa lalu dan masa depan tidak dapat diubah dengan overthinking”

Anda menyadari bahwa overthinking tidak memberikan manfaat dan tidak dapat mengubah situasi apapun yang sedang dihadapi.

Membiarkan suatu pikiran terus berputar di dalam kepala berulang kali bukanlah tindakan yang produktif. Faktanya, jika ada masalah yang perlu diselesaikan, pikiran yang tenang justru lebih memungkinkan anda menemukan jalan keluar.

“Saya tidak membiarkan imajinasi menciptakan kemungkinan buruk”

Saat pikiran anda bekerja terlalu keras, salah satu hal yang umum terjadi adalah imajinasi yang tidak terkendali.

Imajinasi tersebut seringkali membayangkan kemungkinan terburuk dari setiap situasi. Akibatnya, masalah overthinking semakin serius.

Menyadari bahwa pikiran-pikiran tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi akan membuatnya kehilangan tempat untuk berkembang. Sebaliknya, pikiran tersebut perlahan akan memudar dan menghilang.

“Saya akan memutus ikatan dengan pikiran obsesif”

Afirmasi tersebut akan memutus tali pikiran-pikiran negatif. Ulangi kalimat serta visualisasi tersebut, sampai semua pikiran anda terlepas dan tidak lagi mengganggu waktu-waktu anda.

“Keindahan hidup hanya dapat ditemukan saat ini”

Saat anda mengingatkan diri sendiri bahwa masa lalu tidak dapat diubah dan masa depan belum ditentukan, pikiran-pikiran yang terus berkutat pada dua hal tersebut akan mulai kehilangan pengaruhnya.

Segala sesuatu yang membantu anda kembali menyadari dan menjalani momen saat ini, di tengah kehidupan yang terus mengalami perubahan, dapat membantu mengatasi rasa overthinking anda.

“Saya jauh lebih mampu daripada pikiran-pikiran negatif”

Saat anda membuat diri sendiri percaya bahwa pikiran-pikiran yang muncul di kepala merupakan gambaran tentang siapa diri anda sebenarnya.