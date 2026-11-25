JawaPos.com - Tren perawatan estetika terus mengalami perkembangan. Jika beberapa tahun lalu tindakan plastic surgery sempat menjadi pilihan populer untuk mendapatkan perubahan penampilan secara signifikan, kini pasien mulai mengarah pada perawatan yang lebih natural.

Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam perkembangan dunia estetika. Pasien perlu memahami bahwa tujuan perawatan bukan sekadar mendapatkan hasil yang bagus dan cepat, tetapi juga mempertahankan karakter wajah agar tetap terlihat seperti dirinya sendiri.

"Yang kita inginkan adalah memperlambat proses aging, tetapi wajah tidak mengalami perubahan yang berlebihan. Jadi, kita tetap terlihat natural, seperti diri kita sendiri," ujar dr Grace dalam acara Grand Launching cabang terbaru Ace Dermatology di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/11).

Menurutnya, sekitar 2024, tindakan plastic surgery sempat menjadi tren yang cukup besar. Meski hingga kini masih ada pasien yang memilih prosedur tersebut, kecenderungan pasien mulai bergeser.

Pasien semakin mempertimbangkan hasil yang tidak berlebihan atau overdone. Perawatan yang berfokus pada regenerasi kulit pun mulai mendapat perhatian lebih besar.

"Menurut saya, inilah era yang benar-benar sedang dicari pasien saat ini, yaitu era natural look. Pasien lebih menginginkan perawatan yang berfokus pada regenerasi kulit, bukan sekadar mengubah bentuk wajah," jelasnya.

Saat ini, dengan menggabungkan teknologi RF Microneedling dan Bipolar RF, Quadessy menawarkan pendekatan perawatan untuk membantu memperbaiki kualitas, tekstur, sekaligus meningkatkan kekencangan kulit.

Kulit yang sehat dan terawat tidak hanya dinilai dari tampilannya di permukaan, tetapi juga dari kualitas dan struktur kulitnya. Berbagai permasalahan seperti bekas jerawat, pori-pori yang tampak besar, tekstur kulit tidak merata, hingga penurunan kekencangan kulit membutuhkan pendekatan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Seiring berkembangnya teknologi estetika dan dermatologi, pilihan perawatan kulit kini semakin beragam. Salah satu teknologi yang terus mengalami perkembangan adalah Radiofrequency (RF) Microneedling, yang memanfaatkan energi radiofrekuensi untuk mendukung proses remodeling kolagen pada kulit. Hal ini Menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan dermatologi medis yang komprehensif.

Setelah melayani pasien melalui cabang di Puri Indah, ekspansi ini sekaligus menjadi momentum diperkenalkannya Quadessy, teknologi Hybrid RF Microneedling asal Korea Selatan yang mengombinasikan teknologi RF non-invasif dan RF Microneedling dalam satu platform perawatan.

Quadessy dikembangkan oleh Classys yang merupakan perusahaan global asal Korea Selatan yang berfokus pada pengembangan dan manufaktur perangkat medis estetika berbasis energi, serta telah dipercaya oleh para dokter dan klinik estetika di berbagai negara melalui berbagai inovasi teknologi perawatan kulit non-invasif maupun minimal invasif.

Di Indonesia, Quadessy dipasarkan dan didistribusikan oleh PT Haju Medical Indonesia, bagian dari ParagonCare, perusahaan distributor alat kesehatan yang memiliki lisensi resmi untuk memasarkan dan mendistribusikan Quadessy serta berbagai perangkat estetika lainnya dari Classys.