JawaPos.com-Apapun situasi yang sedang anda hadapi, bukan berarti tidak ada jalan keluar.

Meskipun anda mungkin sudah memiliki gambaran mengenai solusi dari setiap persoalan yang dihadapi, pada kenyataannya, mengambil keputusan tersebut bisa sangat sulit.

Hal ini terjadi karena keputusan yang diambil seringkali bergantung pada keadaan hidup, kondisi mental, dan faktor genetik seseorang.

Namun, bukan berarti tidak ada jalan. Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (25/11) ada beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang membebani.

Dengan demikian, anda dapat menghadapi masalah secara lebih efektif dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Fokus pada kebaikan

Terkadang, gangguan yang sangat kecil justru menjadi pemicu terakhir yang bisa merusak suasana hati. Sehingga, untuk menghentikan kondisi tersebut, berhentilah sejenak dan perhatikan lingkungan sekitar.

Jika anda bisa berhenti sejenak dan mengidentifikasi 10 hal baik dalam hidup yang anda sukai serta syukuri. Sehingga, gangguan kecil yang sedang dihadapi perlahan akan terasa tidak terlalu berarti.

Pakai ritual sederhana untuk menghentikan pikiran

Terkadang cara mengatasi masalah adalah dengan menekan ritual sederhana penghilang stres. Anda bisa bernyanyi, menyeduh secangkir kopi, ataupun bermain dengan hewan peliharaan.

Aktivitas yang seakan terlihat tidak terlalu penting, terkadang dapat memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengembalikan fokus pikiran anda.

Bergerak dengan tujuan terarah

Aktivitas fisik memang dapat membantu anda melepaskan ketegangan dan merangsang pelepasan hormon yang membuat pikiran jadi lebih bahagia.

Namun, hal yang sebelumnya membuat anda kesal masih bisa terus mengganggu pikiran jika anda tidak mengalihkan perhatian. Oleh sebab itu, aktivitas fisik yang dilakukan dengan fokus dan tujuan tertentu dapat membantu mengalihkan pikiran anda dari sesuatu yang rusak, dunia yang terasa buruk, sampai tagihan.

Hindari media sosial

Apa yang anda konsumsi dapat mempengaruhi diri anda. Saat anda menyerap pola perilaku negatif, maka anda juga bisa ikut menirukan dan mengulanginya.

Cobalah untuk mengevaluasi berbagai pengaruh dalam kehidupan dan menyesuaikannya. Alihkan perhatian pada pendekatan yang lebih sehat dan memberikan sudut pandang yang lebih luas.

Meditasi di pagi hari

Budaya modern mendorong anda untuk selalu bekerja keras dan mengejar produktivitas sampai banyak orang yang merasa bersalah saat harus mengambil waktu untuk beristirahat.

Padahal, pikiran dan tubuh manusia tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak pernah diberi kesempatan untuk bersantai.

Kondisi ini membuat anda lebih mudah kehilangan keseimbangan saat menghadapi berbagai gangguan kecil.

Ingat betapa kecilnya masalah ini

Kesalahan tidak harus selalu direspons dengan tekanan. Sebagian besar gangguan juga tidak seharusnya mendapatkan beban emosional sebesar yang sering anda berikan.

Namun, pada akhirnya semua itu hanyalah kejadian yang mudah dilupakan dalam perjalanan anda yang jauh lebih besar.

Management stress

Masalah selalu bisa diselesaikan. Pernyataan ini berarti bahwa tidak ada gunanya terus merasa khawatir atau kesal.

Jika masalah tersebut tidak bisa diperbaiki, tidak ada hal yang dapat dilakukan sehingga anda juga tidak perlu terus mengkhawatirkannya.