JawaPos.com - Layanan penurunan berat badan berbasis medis mulai diperluas di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan pengaturan pola makan, tetapi juga mengintegrasikan pendampingan dokter, konsultasi nutrisi, terapi medis, hingga pemantauan kondisi tubuh dan kulit selama proses penurunan berat badan.

Mengusung tema "Beyond Skin Health, Towards Body Health", ERHA memperkenalkan layanan barunya di bidang weight management sebagai solusi penurunan berat badan yang tidak hanya berfokus pada angka timbangan, tetapi juga mempertimbangkan kesehatan tubuh dan kondisi kulit secara menyeluruh.

"Melalui Ultimate Weight Loss Program, kami ingin memperluas kontribusi ERHA dalam mendukung kesehatan masyarakat, tidak hanya melalui kesehatan kulit, tetapi juga kesehatan tubuh secara menyeluruh," ujar General Manager Marketing ERHA Clinic Group, Alisa Agustine di ERHA Central Iskandarsyah, Jakarta Selatan.

Peluncuran ini menandai langkah ERHA dalam memperluas layanan dari perawatan kesehatan kulit menuju solusi kesehatan tubuh yang lebih komprehensif, melalui program penurunan berat badan yang mengedepankan pendekatan medis, personalisasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Menghadirkan Solusi Weight Loss yang Lebih Holistik dan Personal

Ultimate Weight Loss Program by ERHA dirancang dengan mengintegrasikan lima keunggulan utama untuk mendukung perjalanan penurunan berat badan sesuai kebutuhan setiap individu.

1. Expert Medical Guidance - Pendampingan oleh dokter berpengalaman melalui evaluasi kondisi kesehatan, perencanaan program, dan pemantauan progres secara berkala.

2. Personalized Nutritional Support - Dukungan nutritionist melalui perencanaan pola makan yang dipersonalisasi sesuai kondisi, kebutuhan, serta tujuan masing-masing individu.

3. Oral & Injection Support - Pilihan dukungan terapi medis, termasuk obat oral dan GLP-1 Injection Therapy, yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan indikasi medis di bawah pengawasan dokter.

4. Advanced Body Contouring Technology - Teknologi perawatan tubuh sebagai pelengkap program untuk membantu membentuk tampilan kontur tubuh agar terlihat lebih sculpted, toned, dan firmer.

5. Structured & Transparent Journey - Rangkaian program yang terstruktur, dengan informasi tahapan perawatan dan biaya yang jelas, serta pemantauan perkembangan secara berkala.

Lebih dari sekadar penurunan berat badan, keunggulan ERHA terletak pada pendekatan holistik yang menghubungkan kesehatan tubuh dengan kesehatan kulit. Perubahan berat badan dapat turut memengaruhi kondisi kulit, termasuk elastisitas dan kekencangannya.

Dengan pendekatan ini, ERHA ingin menghadirkan perjalanan weight loss yang lebih menyeluruh, tidak hanya membantu mencapai tujuan penurunan berat badan, tetapi juga memperhatikan perubahan kondisi tubuh dan kulit sepanjang prosesnya.

Sebagai langkah awal dalam memperluas akses layanan kesehatan tubuh, Ultimate Weight Loss Program kini telah tersedia di 76 klinik ERHA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Feel Lighter, Live Better: Perjalanan Menuju Tubuh Lebih Sehat dan Kualitas Hidup Lebih Baik

Melalui kampanye Feel Lighter, Live Better, ERHA mengajak masyarakat untuk memaknai perjalanan penurunan berat badan lebih dari sekadar mencapai angka tertentu pada timbangan. Perjalanan ini juga berkaitan dengan upaya membangun kebiasaan hidup sehat, merasa lebih nyaman dengan tubuh sendiri, serta meningkatkan kualitas hidup.

Dalam pengembangan program dan rangkaian edukasi terkait pengelolaan berat badan, ERHA juga mendapat dukungan dari Novo Nordisk Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendekatan medis dan gaya hidup sehat dalam perjalanan penurunan berat badan.