JawaPos.com - Tumpukan email, notifikasi serta pesan pesan instan yang berdering dan rapat yang mendadak, serta deadline perkejaan yang banyak dan menumpuk hingga tenggat waktu kini kian dekat sering kali membuat pekerja kewalahan. Jika dibiarkan berlarut-larut, tekanan di kantor dapat berubah menjadi stres kronis yang menggerus kesehatan fisik maupun mental.

Merujuk laporan Healthline dan Harmony Healthcare Long Island, stres kerja yang tidak tertangani berisiko memicu keluhan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, jantung berdebar, kelelahan, hingga masalah yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Dari sisi mental, kondisi ini dapat memicu kecemasan, kelelahan emosional, hingga depresi.

"Karier memang penting, tetapi tidak ada yang sebanding dengan kesehatan. Mengelola stres sejak dini menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kondisi tubuh."

Agar tetap waras dan bugar di tengah beban kerja yang menumpuk, sejumlah langkah praktis berikut dapat diterapkan sehari-hari:

• Atur skala prioritas dan waktu: Susun daftar tugas sejak awal pekan atau hari kerja berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Sediakan blok waktu khusus untuk fokus bekerja, lalu selesaikan tugas yang paling berat lebih dulu agar beban pikiran terasa lebih ringan.

• Jeda sejenak untuk isi ulang energi: Luangkan beberapa menit di sela kesibukan untuk menarik napas dalam, berjalan kaki sebentar, minum air putih, atau menyantap bekal sehat. Hindari membuka pesan pekerjaan saat jam istirahat maupun malam hari agar batas antara urusan kantor dan kehidupan pribadi tetap jelas.

• Buka komunikasi dan kelola ekspektasi: Jangan memendam beban sendirian. Diskusikan secara terbuka dengan atasan atau manajer terkait beban tugas atau jadwal yang terlalu padat dengan pendekatan solutif, sekaligus hindari perfeksionisme berlebihan yang justru memperlambat langkah.

• Redam konflik dan jaga jarak dari gosip: Hindari ikut larut dalam obrolan yang memicu konflik di lingkungan kerja. Saat menghadapi perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau klien, tetap tenang, tarik napas panjang, dan jaga sikap profesional.

• Manfaatkan dukungan sekitar: Jangan ragu mengandalkan jaringan dukungan dari keluarga, sahabat, atau tenaga profesional kesehatan mental bila tekanan mulai terasa berat dan sulit dikendalikan sendiri.

Dengan pengelolaan waktu yang terukur, komunikasi yang sehat, serta perhatian pada kebutuhan dasar seperti tidur dan makan teratur, pekerja dapat menghadapi tumpukan tugas dengan lebih tenang tanpa harus tumbang di tengah jalan.