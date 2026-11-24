

JawaPos.com - Berdasarkan laporan dari The Inclusion Initiative, lebih dari 70 persen orang menggunakan kecerdasan buatan atau AI di tempat kerja, karena merasa tertekan untuk mengoptimalkan waktu mereka.



Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang penggunaan AI di tempat kerja.



Sebagian orang memanfaatkan dan sangat antusias dengan kemudahan AI untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, sementara yang lain merasa skeptis terhadap dampaknya pada keamanan kerja dan kemampuan berpikir kritis.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (24/11), berikut ini pandangan lintas generasi tentang penggunaan AI di tempat kerja, khususnya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.



Generasi Baby Boomer



Orang-orang yang lahir tahun 1946 – 1964 cenderung berhati-hati dalam menggunakan AI di tempat kerja meski mulai lebih terbuka terhadap teknologi ini.



Sebagian besar diantara mereka berada di fase akhir karier atau bersiap untuk pensiun sehingga tidak terlalu membutuhkan AI dalam kehidupan sehari-harinya.



Oleh sebab itu, tingkat adopsi AI di kalangan Baby Boomer tidak secepat Gen Z.



Tapi, bukan berarti tidak tertarik, hanya saja mereka bersikap hati-hati.



Meski demikian, tingkat adopsi AI di kalangan Boomer terus meningkat.



Ini dibuktikan dengan studi dari Pew Research Center bahwa 19 persen orang dewasa berusia 65 tahun keatas melaporkan menggunakan ChatGPT pada tahun 2026.



Artinya, generasi yang lebih tua pun mulai merasa lebih nyaman dengan AI.



Terlebih masalah kesepian yang terus meningkat sehingga integrasi chatbot dalam kehidupan Generasi Baby Boomer berpotensi untuk terus berkembang, terutama karena mereka sebenarnya jauh lebih melek teknologi daripada yang diperkirakan banyak orang.



Di sisi lain, terdapat pula paparan AI di lingkungan kerja yang mungkin tidak disadari kalangan Baby Boomer yang paling berhati-hati sekalipun.



Berbagai teknologi, seperti sistem penyaringan surel (email) dan perangkat lunak berbasis AI yang digunakan setiap hari, memang tidak selalu tampak sebagai integrasi AI yang nyata. Namun, Baby Boomer tetap mengandalkannya dalam aktivitas sehari-hari.



Generasi X



Ketika Baby Boomer menampilkan sikap lebih terbuka, Gen X yang lahir tahun 1965 – 1980 justru bersikap skeptis terhadap AI di tempat kerja sehingga mereka cenderung merasa tertekan untuk mengadopsinya.



Sebagian besar dari mereka merasa sangat khawatir atau cukup cemas mengenai masa depan AI, khususnya di lingkungan kerja.



Sebagai generasi yang menjadi jembatan antargenerasi, mereka berada dalam posisi yang serba canggung.



Meski banyak dari Gen X dalam kapasitas sebagai pemimpin yang berfokus pada produktivitas dan dituntut mendorong alur kerja yang dioptimalkan dengan AI, perasaan takut dan sikap waspada tetap ada.



Generasi yang tumbuh di era kemandirian ini merasa gelisah.



Mereka menghabiskan masa muda dan awal karier dengan terbiasa berpikir mandiri tanpa bantuan teknologi yang serba praktis.



Kini, melihat rekan-rekan dari Gen Z dan Milenial semakin bergantung pada alat seperti ChatGPT dan Claude, bagi mereka, hal tersebut terasa sangat meresahkan.



Walau berkat AI generasi yang lebih muda memiliki lebih banyak waktu luang dan ruang untuk menangani beban kerja yang lebih besar, namun sulit untuk mengabaikan fakta bahwa penggunaan AI yang berlebihan dapat menumpulkan pemikiran kreatif dan kemampuan berpikir kritis, terutama di kalangan anak muda.



Peneliti di Harvard, Christopher Dede, memperingatkan bahwa AI generatif tidak memahami konteks manusia sebagaimana manusia memahaminya.



Meski teknologi ini dapat membantu pekerja menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, ketergantungan yang berlebihan tidak serta-merta menghasilkan keputusan yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih matang.



Generasi Milenial



Kaum Milenial adalah kelompok yang paling antusias menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan mereka.



Menurut survei McKinsey, Generasi Milenial termasuk pengguna AI generatif yang paling aktif dan percaya diri di tempat kerja.



Dengan keinginan mendorong perubahan modern di lingkungan kerja serta kebutuhan akan fleksibilitas demi mendukung kesejahteraan pribadi, kemudahan yang ditawarkan AI tentu sangat selaras dengan aspirasi mereka.



Mereka yang lahir tahun 1981 – 1996 mendapatkan lebih banyak waktu luang selama kerja dengan mengandalkan perangkat lunak AI dan chatbot, meski kadang kala hal ini mengorbankan pemikiran orisinal dalam pekerjaan berbasis pengetahuan.



Meski ada sebagian orang yang bersikap hati-hati atau merasa terganggu oleh ekspektasi berlebihan terhadap AI, namun kebanyakan orang justru memanfaatkan kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkannya agar memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi mereka.



Generasi Z



Generasi yang lahir tahun 1997 – 2012 menggunakan AI di tempat kerja untuk melindungi pekerjaan mereka, meski mereka tidak sepenuhnya memercayainya.



Ironisnya, banyak anggota Gen Z menggunakan dan mengadopsi AI dalam pekerjaannya, tapi di saat yang sama, mereka juga khawatir kalau pekerjaan mereka nantinya akan diambil alih oleh AI.



Jika atasan mereka menginginkan penggunaan AI untuk mengoptimalkan alur kerja, mereka akan melakukannya.



Bahkan, terkadang hal ini menjadi pilihan pribadi demi menjaga waktu luang dan kesejahteraan mereka sendiri.



Meski banyak orang bersikap skeptis terhadap konsekuensi AI dalam beberapa dekade mendatang dan merasa takut jika AI mengambil alih pekerjaan mereka, namun saat ini pilihan pribadi seolah kalah penting dibandingkan dengan kekhawatiran ekonomi dan ketakutan terkait karier profesional.



Ini menjadi contoh nyata bahwa keyakinan, adopsi, dan kepercayaan adalah aspek-aspek yang sangat berbeda dalam diskursus mengenai AI.



Seorang pekerja dari Generasi Z mungkin menggunakan AI setiap hari di tempat kerja, baik atas pilihan pribadi maupun karena tuntutan standar di lingkungan kerja, tapi disisi lain, mereka tetap merasa takut serta tidak memercayai hasil maupun konsekuensi dari penggunaan AI.



Seperti yang dijelaskan Vickie Cook, tidak serta-merta karyawan dari Generasi Z menganggap teknologi AI tersebut etis dan aman.***