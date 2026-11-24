JawaPos.com - Tren olahraga lari kini telah menjelma jadi identitas sosial melalui segala printilannya. Misalnya diikuti dengan tren perlengkapan atau outfit yang digunakan para pelari. Mulai dari sepatu khusus lari, pakaian olahraga bermerek, hingga berbagai aksesori yang kerap dipamerkan di media sosial.

Kondisi ini bisa memunculkan FOMO atau fear of missing out, yakni perasaan takut tertinggal dari tren yang sedang diikuti orang lain. Akibatnya, seseorang bisa merasa harus memiliki perlengkapan tertentu agar percaya diri saat berlari, meski belum tentu sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan finansialnya.

Psikolog Klinis Dewasa Reynitta Poerwito, B.Psy., M.Psi., Psikolog, membagikan lima tips agar seseorang bisa menikmati olahraga lari tanpa terbebani tuntutan tren dan penilaian orang lain.

1. Kenali Alasan Pribadi Ingin Berlari

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami alasan pribadi memilih olahraga lari. Misalnya, ingin tidur lebih nyenyak, menjaga kesehatan, merasa lebih tenang, atau meningkatkan kebugaran tubuh.

Dengan memiliki tujuan yang jelas, seseorang tidak mudah terpengaruh penilaian orang lain. Motivasi berlari pun tidak lagi bergantung pada pengakuan atau pujian dari lingkungan sekitar.

2. Jangan Membandingkan Diri dengan Pelari Lain

Setiap orang memiliki kemampuan fisik, kondisi tubuh, dan perkembangan yang berbeda. Karena itu, membandingkan kecepatan atau jarak tempuh dengan pencapaian pelari lain justru bisa menimbulkan tekanan.

Reynitta menyarankan agar seseorang lebih baik membandingkan perkembangan dirinya saat ini dengan kondisi sebelumnya. Dengan begitu, peningkatan kemampuan bisa diukur berdasarkan proses dan pencapaian pribadi, bukan standar orang lain.

3. Beri Jarak dengan Media Sosial

Media sosial sering kali membuat seseorang merasa harus selalu mengikuti aktivitas komunitas atau tren olahraga terbaru. Bahkan, tidak sedikit yang merasa tertinggal ketika tidak berlari atau tidak membagikan aktivitasnya di media sosial.

Menurut Reynitta, seseorang perlu memberi jarak dengan media sosial agar tidak menjadikan unggahan sebagai tujuan utama berolahraga. Sebab, manfaat lari seharusnya tetap bisa dirasakan meski tidak ada dokumentasi atau pengakuan dari orang lain.

4. Pilih Outfit dan Perlengkapan Sesuai Kebutuhan serta Kemampuan

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Perlengkapan olahraga memang penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan saat berlari. Namun, pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan kemampuan finansial masing-masing.

Jangan sampai seseorang merasa harus membeli sepatu, pakaian, atau aksesori bermerek hanya karena mengikuti tren komunitas. Perlengkapan yang digunakan tidak harus sama dengan milik pelari lain selama sudah sesuai dengan kebutuhan dan menunjang aktivitas olahraga.

5. Dengarkan Kebutuhan Tubuh dan Jangan Memaksakan Diri

Tips terakhir adalah memahami manfaat olahraga lari bagi kesehatan mental sekaligus mengenali kebutuhan tubuh sendiri. Seseorang perlu mengetahui kapan tubuh membutuhkan latihan dan kapan harus beristirahat.

Reynitta mengingatkan agar pelari tidak memaksakan diri mengikuti jadwal latihan komunitas atau persiapan maraton ketika kondisi fisik sedang tidak memungkinkan.

"Kalau misalnya kita butuh istirahat, ya kita berikan tubuh kita istirahat yang memang cukup, yang diperlukan oleh tubuh kita pada saat itu," jelasnya, Selasa (24/11).