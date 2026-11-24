JawaPos.com - Psikolog mengungkap setidaknya ada 4 pertanyaan pada diri sendiri untuk membantu seseorang mengetahui benar-benar menikmati aktivitas lari atau hanya FOMO. Tren olahraga lari yang semakin populer melahirkan fenomena pelari kalcer. Sayangnya, banyak pelari yang hanya merasa perlu melakukannya karena FOMO atau takut ketinggalan tren.

Aktivitas lari tidak lagi sekadar menjadi bagian dari gaya hidup sehat, tetapi juga kerap menjadi ajang menunjukkan pencapaian, mulai dari jarak tempuh, kecepatan atau pace, hingga aktivitas yang dibagikan di media sosial.

Di tengah tren tersebut, muncul pertanyaan apakah seseorang benar-benar menikmati olahraga lari atau sekadar mengikuti tren dan mencari pengakuan. Psikolog Klinis Dewasa Reynitta Poerwito, B.Psy., M.Psi., Psikolog, menyebut ada empat pertanyaan yang bisa diajukan kepada diri sendiri untuk mengenali motivasi tersebut.

1. Apakah Tetap Ingin Lari Meski Tidak Ada yang Melihat?

Pertanyaan pertama adalah apakah seseorang tetap ingin berlari meski tidak ada orang yang melihat atau aktivitas tersebut tidak diunggah ke media sosial.

Hal ini bisa membantu mengenali apakah motivasi berlari memang berasal dari kesenangan pribadi atau lebih banyak didorong keinginan mendapatkan perhatian dan pengakuan orang lain.

2. Setelah Lari, Merasa Lega atau Justru Cemas?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perasaan setelah menyelesaikan aktivitas lari. Apakah merasa lebih lega dan bahagia atau justru cemas memikirkan hasil latihan?

Misalnya, merasa tidak cukup baik karena pace lebih lambat dibandingkan teman atau jarak tempuh tidak sesuai target.

"Setelah lari itu aku merasa lega atau justru cemas soal hasilnya. Wah, kayaknya aku enggak sebagus temanku yang lain," ujar Reynitta kepada JawaPos.com, Selasa (24/11).

3. Bisa Menerima Ketika Harus Berhenti Lari?

Seseorang juga perlu bertanya kepada diri sendiri apakah bisa menerima kondisi ketika harus beristirahat atau tidak diperbolehkan berlari sementara waktu karena anjuran dokter.

Jika harus berhenti sejenak, apakah bisa menerimanya dengan tenang atau justru merasa kehilangan jati diri?

Menurut Reynitta, orang yang benar-benar menikmati lari cenderung lebih fleksibel. Mereka tetap bisa merasa senang meski hanya mampu berlari dengan pace biasa atau harus beristirahat selama dua minggu.

4. Berlari untuk Merasa Lebih Baik atau Terlihat Lebih Baik?

Pertanyaan terakhir adalah apakah aktivitas lari dilakukan untuk membuat diri sendiri merasa lebih baik atau sekadar terlihat baik di mata orang lain.

Sebab, olahraga semestinya mendatangkan perasaan positif bagi diri sendiri. Jika justru terus-menerus merasa gelisah, membandingkan pencapaian dengan orang lain, atau membutuhkan bukti untuk dibagikan di media sosial, motivasi berolahraga perlu kembali dievaluasi.

Reynitta menjelaskan, orang yang berlari demi pengakuan biasanya lebih mudah merasa gelisah dan membandingkan diri dengan orang lain. Mereka juga cenderung merasa terganggu ketika tidak memiliki pencapaian yang bisa dibagikan.

Meski demikian, motivasi seseorang tidak bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat di luar. Sebab, aktivitas yang ditampilkan di media sosial belum tentu menggambarkan alasan sebenarnya seseorang berlari.