JawaPos.com - Bau tidak sedap pada sepatu merupakan masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga bisa membuat seseorang merasa kurang percaya diri.

Bau tersebut umumnya muncul akibat keringat dan kelembapan yang menumpuk di dalam sepatu sehingga memicu pertumbuhan bakteri. Jika tidak dibersihkan dan dikeringkan dengan baik, aroma tidak sedap bisa semakin kuat.

Selain itu, kebiasaan menggunakan sepatu yang sama setiap hari tanpa memberikan waktu untuk mengeringkannya juga dapat memperburuk masalah tersebut. Apalagi jika sepatu digunakan untuk berjalan jauh atau melakukan aktivitas yang membuat kaki lebih mudah berkeringat.

Namun, Anda tidak perlu khawatir karena bau sepatu bisa diatasi dengan beberapa cara sederhana. Bahkan, beberapa bahan yang tersedia di rumah dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi aroma tidak sedap dan menjaga sepatu tetap segar.

Lantas, bagaimana cara menghilangkan bau sepatu dengan mudah? Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan di rumah.

1. Gunakan Baking Soda

Salah satu cara menghilangkan bau sepatu adalah menggunakan baking soda. Bahan yang biasa ditemukan di dapur ini dapat membantu menyerap kelembapan sekaligus mengurangi aroma tidak sedap yang tertinggal di dalam sepatu.

Caranya, taburkan sedikit baking soda ke bagian dalam sepatu dan diamkan selama beberapa jam atau semalaman. Setelah itu, keluarkan seluruh bubuk sebelum sepatu kembali digunakan. Jika tidak ingin bubuknya berserakan, Anda juga bisa memasukkannya ke dalam kantong kain kecil, kemudian meletakkannya di dalam sepatu.

2. Angin-anginkan Sepatu Setelah Digunakan

Setelah selesai beraktivitas, sebaiknya jangan langsung menyimpan sepatu di dalam lemari atau tempat tertutup. Sepatu yang masih lembap dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab bau.

Cobalah meletakkan sepatu di tempat terbuka yang memiliki sirkulasi udara baik. Jika bagian alas dalamnya bisa dilepas, keluarkan sementara agar kelembapan lebih cepat berkurang.

Biarkan sepatu mengering secara alami sebelum disimpan kembali. Hindari meletakkannya terlalu dekat dengan sumber panas karena suhu tinggi berisiko merusak material tertentu.

3. Bersihkan Bagian Dalam Sepatu

Bau tidak sedap terkadang berasal dari kotoran dan keringat yang menumpuk pada bagian dalam sepatu. Oleh karena itu, membersihkan bagian tersebut juga penting dilakukan, terutama jika sepatu sering digunakan untuk beraktivitas.

Jika alas dalam atau insole bisa dilepas, bersihkan secara terpisah menggunakan sabun lembut dan air dingin. Gosok perlahan agar kotoran yang menempel dapat terangkat tanpa merusak permukaannya.

Setelah selesai dibersihkan, keringkan seluruh bagian hingga benar-benar tidak lembap. Pastikan insole sudah kering sebelum dipasang kembali ke dalam sepatu.

4. Gunakan Semprotan Khusus Sepatu

Jika bau sepatu masih sulit dihilangkan, Anda bisa mencoba menggunakan semprotan khusus untuk alas kaki. Produk ini biasanya diformulasikan untuk membantu mengurangi aroma tidak sedap sekaligus menjaga bagian dalam sepatu tetap segar.

Gunakan semprotan sesuai petunjuk pada kemasan. Pastikan produk yang dipilih cocok dengan bahan sepatu agar tidak menimbulkan noda atau merusak permukaannya.

Selain itu, jangan hanya mengandalkan pewangi untuk menutupi bau. Sepatu tetap perlu dibersihkan dan dikeringkan agar sumber aroma tidak sedap dapat diatasi.

5. Simpan Sepatu di Tempat Kering

Cara penyimpanan juga berpengaruh terhadap kondisi sepatu. Tempat yang lembap dan minim sirkulasi udara dapat membuat sepatu sulit kering sehingga bau tidak sedap lebih mudah muncul.

Sebaiknya simpan sepatu di tempat yang kering dan memiliki sirkulasi udara baik. Hindari memasukkan sepatu yang masih basah atau lembap ke dalam kotak penyimpanan.

Anda juga bisa memasukkan kertas koran ke dalam sepatu untuk membantu menyerap kelembapan. Ganti kertas jika sudah terasa basah agar proses pengeringan berjalan lebih optimal.

Bau sepatu memang bisa mengganggu kenyamanan saat beraktivitas, tetapi masalah ini dapat diatasi dengan perawatan yang tepat. Mulai dari menggunakan baking soda, membersihkan bagian dalam sepatu, hingga memakai semprotan khusus atau disinfektan, beberapa cara tersebut bisa dicoba untuk mengurangi aroma tidak sedap.