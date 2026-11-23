JawaPos.com-Setiap hari anda dihadapkan dengan berbagai informasi yang terus bermunculan, terutama melalui media sosial.

Untuk menghadapinya, pikiran anda setiap hari harus mengandalkan jalan pintas mental yang disebut dengan kognitif bias.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (23/11) bias tersebut bisa jadi membantu anda untuk menjalani hari-hari dengan lebih efisien. Namun, hal tersebut juga dapat mempengaruhi keputusan anda secara tidak sadar.

Dengan mengenal berbagai bias yang mungkin terjadi, anda dapat meningkatkan kesadaran diri sekaligus mempertimbangkan berbagai hal secara lebih objektif sebelum menarik kesimpulan dan mengambil berbagai keputusan.

Anchoring bias

Fenomena ini terjadi saat pikiran anda terpaku pada informasi pertama yang diterima dan menjadikannya sebagai patokan saat menilai informasi selanjutnya.

Untuk menghindari kesesatan tersebut, cobalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan konteksnya sebelum berkesimpulan.

Evaluasi kembali kesan pertama berdasarkan informasi terbaru. Perhatikan juga apakah pikiran anda terus kembali pada informasi awal meskipun sudah ada bukti yang bertentangan.

Confirmation bias

Seseorang cenderung lebih mudah menerima informasi yang mendukung pendapatnya.

Bias ini dapat menyebabkan pandangan yang bertentangan dengan keyakinannya tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk dipertimbangkan.

Akibatnya, seseorang yang kurang memiliki kesadaran diri cenderung mengabaikan segala informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Mereka hanya mencari dan memperhatikan data yang memperkuat keyakinan pribadinya.

Perilaku ini dapat berubah menjadi kesesatan serta menghambat suatu hal untuk lebih transparan.

Untuk mengatasi bias ini, anda dapat mencari sumber bacaan yang menentang pikiran anda. Setelah itu renungkan apakah pengalaman tersebut dapat membantu memperluas sudut pandang serta pemahaman anda.

Availability heuristic

Pengalaman emosional yang membekas lebih mudah tersimpan di dalam memori,sehingga dapat mengalahkan data objektif untuk membentuk pemahaman baru.

Bias ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dimana pengalaman buruk yang terus membekas dalam pikiran sampai menutupi banyak pengalaman lain yang sebenarnya menyenangkan.

Untuk mengatasi hal ini, perhatikan apakah anda lebih sering mengingat kejadian dramatis daripada berbagai peristiwa yang sebenarnya terjadi secara rutin.

Dunning-frugger effect

Kesesatan ini menggambarkan kecenderungan seseorang dengan pengetahuan yang terbatas dalam suatu bidang, untuk melebih-lebihkan kemampuan serta pemahamannya sendiri.

Akibatnya, mereka lebih mudah merasa yakin pada informasi yang bukan disampaikan oleh ahli bahkan berisiko tinggi menyebabkan kesalahan.

Salah satu cara praktis untuk mengatasi hal ini adalah dengan meminta kritik yang membangun dari orang berpengalaman dalam bidang yang belum anda kuasai.

Sunk cost fallacy

Kebanyakan orang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan investasi masa lalu, meskipun melepaskannya sebenarnya merupakan pilihan terbaik.

Untuk menyadari pola ini sebelum terjebak lebih jauh, evaluasikan kembali berbagai komitmen yang sedang anda jalani.

Cobalah bertanya pada diri sendiri mengenai keputusan yang sudah anda ambil, dan apakah anda masih akan memilihnya.

Hindsight bias

Hindsight bias merupakan suatu perasaan yang seolah-olah membuat anda sudah mengetahuinya sejak awal.

Hal ini membuat dapat membuat anda meremehkan suatu kejadian.selain itu, juga bisa memicu rasa percaya diri berlebih terhadap kemampuan memprediksi sesuatu di masa depan.

Untuk mengatasinya, cobalah merenungkan berbagai situasi saat anda merasa prediksi sebelumnya benar, tetapi baru menyadarinya setelah mengetahui hasil akhirnya.

Kebiasaan ini dapat membangun kesadaran diri yang sebenarnya, bukan hanya sekedar rasa percaya diri yang keliru.

Ikea effect

IKEA effect adalah kecenderungan untuk memberikan nilai lebih tinggi terhadap sesuatu yang dikerjakan sendiri.

Keterikatan emosional yang terlalu kuat dalam fenomena ini membuat seseorang sulit menerima kritik, menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, ataupun mengakui kontribusi orang lain.

Penting untuk menyadari keterikatan emosional terhadap hasil karya pribadi.

Bizzarreness effect

Fenomena ini berkaitan alami dari kecenderungan otak untuk lebih mudah memperhatikan dan mengingat informasi yang tidak biasa.

Peristiwa langka atau pengalaman yang tidak biasa bisa terasa lebih sering terjadi daripada kenyataan.