ilustrasi rambut hitam. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Uban dini kerap menjadi kekhawatiran, terutama ketika rambut mulai kehilangan warna aslinya di usia muda.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keturunan, tingkat stres yang tinggi, hingga kurangnya asupan nutrisi penting bagi tubuh.

Salah satu penyebab munculnya uban adalah berkurangnya produksi melanin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna pada rambut, kulit, dan mata.

Ketika produksi pigmen ini menurun, rambut perlahan kehilangan warna alaminya dan mulai berubah menjadi abu-abu atau putih.

Selain berperan dalam menentukan warna rambut, melanin juga memiliki fungsi penting dalam melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet (UV).

Oleh karena itu, keberadaan pigmen ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Salah satu cara untuk mendukung produksi melanin adalah memperhatikan asupan makanan sehari-hari.

Mengonsumsi makanan kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan nutrisi lainnya dapat bantu menjaga kesehatan rambut serta mendukung fungsi sel penghasil pigmen.

Melansir Englishjagran, berikut tujuh makanan kaya nutrisi yang dapat menjaga kesehatan rambut agar uban dini tidak muncul.

1. Sayuran hijau

Bayam, kangkung, dan sawi hijau merupakan sayuran kaya akan antioksidan dan vitamin yang mendorong produksi melanin.

Juga, melindungi folikel rambut dari kerusakan dan menutrisi rambut agar kuat dan indah.

2. Telur

Telur merupakan sumber tembaga, mineral yang berperan penting dalam produksi melanin.

Tembaga bantu mengaktifkan enzim yang bertanggung jawab atas sintesis melanin, memastikan rambut Anda mempertahankan pigmen alaminya.

Nikmati telur secukupnya dan nikmati manfaat rambut sehat yang kaya melanin.

3. Biji labu

Biji labu merupakan sumber vitamin E, antioksidan yang melindungi folikel rambut Anda dari kerusakan.

Vitamin E juga mendorong pertumbuhan rambut baru sehingga mengurangi munculnya uban.

4. Kacang almond

Almond adalah camilan lezat dan bergizi kaya akan magnesium, mineral yang mendukung produksi melanin.

Magnesium bantu mengatur enzim yang bertanggung jawab atas sintesis melanin, memastikan rambut Anda mempertahankan pigmen alaminya.

5. Tomat

Tomat merupakan sumber likopen, antioksidan yang melindungi folikel rambut Anda dari kerusakan.

Likopen juga mendorong pertumbuhan rambut baru sekaligus mengurangi munculnya uban.

6. Cokelat hitam

Cokelat hitam mengandung flavonoid, sejenis antioksidan yang melancarkan aliran darah ke kulit kepala.

Aliran darah yang lancar memastikan folikel rambut menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi melanin yang sehat.

7. Alpukat

Alpukat merupakan sumber lemak sehat, vitamin, dan mineral yang mendukung produksi melanin.