JawaPos.com-Terkadang saat seseorang bercerita, mereka hanya ingin didengar bukan untuk menerima nasihat atau bahkan mendengarkan cerita versi diri anda.

Namun, situasi seperti ini terkadang masih sangat sulit dihadapi. Sebab, setiap orang memiliki respon emosional yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan.

Bisa jadi, dua orang mengalami kejadian yang sama, tetapi mereka merasakan hal yang sangat berbeda.

Hal itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pola pikir, dan latar belakang masing-masing.

Meski begitu, menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (22/11) anda tetap bisa menunjukkan empati dengan mendengar dan mengakui perasaan mereka tanpa harus terkesan adu nasib.

Berikut sembilan kalimat yang dapat anda gunakan untuk menunjukkan bahwa anda memang berempati untuk memahami perasaan seseorang, saat mereka bercerita.

“Saya bisa memahami mengapa anda merasa seperti itu”

Kalimat ini merupakan salah satu validasi emosional yang menunjukkan bahwa anda bersedia mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain.

Dengan kalimat ini, anda bisa menunjukkan bahwa perasaan mereka tetap layak dihargai meskipun memiliki pandangan yang berbeda.

Sebab, memahami pengalaman emosional seseorang tidak mengharuskan anda mengalami kejadian serupa atau menyetujui seluruh pendapatnya.

“Saya bisa memahami mengapa hal ini begitu penting bagi anda”

Setiap orang memiliki hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupannya. Namun, tidak semua orang dapat langsung memahami alasan di balik kepentingan tersebut.

Perbedaan pandangan seperti ini tidak selalu berarti salah satu pihak tidak peduli. Terkadang, mereka hanya belum memahami kebutuhan emosional satu sama lain.

“Menurut saya, tidak ada yang salah dengan perasaan anda”

Empati tidak selalu mengharuskan seseorang menyetujui pendapat orang lain. Hal yang terpenting adalah memahami bahwa setiap orang memiliki proses respons emosional yang berbeda terhadap suatu kejadian.

Oleh karena itu, jangan terburu-buru menganggap perasaan seseorang berlebihan hanya karena anda tidak merasakan hal yang serupa.

Kalimat di atas dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik karena menunjukkan bahwa anda bersedia menerima perasaan orang lain tanpa menghakimi.

“Anda tidak perlu meyakinkan saya bahwa hal tersebut memang menyakiti anda”

Sebagian orang terbiasa merasa bahwa perasaan mereka tidak cukup penting untuk diperhatikan.

Kondisi ini bisa terjadi saat mereka berulang kali mengalami pengabaian atau penyangkalan emosional dari orang-orang terdekat.

Akibatnya, mereka merasa harus terus menjelaskan alasan di balik kesedihan atau rasa sakit yang dialami supaya orang lain mau memahaminya.

Terkadang, seseorang hanya membutuhkan pengakuan bahwa rasa sakit yang dialaminya memang nyata dan kayak mendapatkan perhatian.

“Sepertinya kejadian itu benar-benar menyakiti anda”

Tidak semua orang memiliki tingkat kepekaan emosional atau cara merespons masalah yang sama.

Sesuatu yang dianggap sepele oleh seseorang bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi orang lain.

Padahal, pengalaman dan kondisi emosional setiap individu tidak selalu bisa dibandingkan secara langsung.

“Sekarang saya lebih memahami setelah mendengar bagaimana perasaan anda”

Terkadang, seseorang terlalu fokus membayangkan dirinya berada di posisi orang lain, sampai lupa bahwa setiap individu memiliki pengalaman hidup yang berbeda.

Cara yang lebih baik adalah memberikan kesempatan pada mereka untuk menjelaskan perasaannya secara langsung.

Dengarkan cerita mereka tanpa terburu-buru memasukkan penilaian atau pengalaman pribadi ke dalam pembicaraan.

“Saya memahami alasan anda melakukan hal tersebut, tetapi saya tidak menyetujuinya”

Terkadang, anda dapat memahami alasan seseorang melakukan sesuatu tanpa harus membenarkan keputusan atau perilakunya.

Anda bisa memahami kondisi yang melatarbelakangi perilakunya, tetapi bukan berarti harus menyetujui tindakan tersebut.

Kalimat ini dapat membantu anda menyampaikan perbedaan pandangan tanpa harus mengabaikan perasaan orang lain.

Perlu diingat bahwa memahami perbedaan bukan berarti harus mentoleransi perilaku tidak menghargai orang lain.

“Saya bisa memahami bagaimana anda sampai pada kesimpulan tersebut”

Kalimat ini dapat anda gunakan saat anda sudah memahami rangkaian peristiwa yang membuat seseorang memiliki pandangan tertentu. Meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan kesimpulannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mendengarkan secara menyeluruh sebelum berpendapat.

Dengan memberi ruang pada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya, anda dapat menghindari kesalahpahaman sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat.

“Saya tidak harus sependapat dengan anda untuk menganggap hal ini”

Terkadang seseorang hanya ingin perasaannya didengarkan dan dianggap penting oleh orang lain.

Mereka tidak selalu membutuhkan persetujuan atas pendapat atau penafsiran mereka terhadap suatu kejadian.