JawaPos.com – Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi manusia menjadi inspirasi desainer Migi Rihasalay dalam menghadirkan koleksi Mother Earth di Surabaya Fashion Parade (SFP) ke-19, Tunjungan Plaza Surabaya pada Minggu (22/11/2026) malam.

Lewat 12 rancangan busana, Migi mengajak masyarakat lebih bijak memanfaatkan kekayaan alam dan menjaga keseimbangan bumi.

Berbeda dari sekadar menampilkan estetika busana, Migi menyisipkan kritik terhadap keserakahan manusia yang dinilai turut memperparah kerusakan lingkungan.

Gagasan Mother Earth berangkat dari keprihatinannya melihat berbagai bencana alam, seperti kebakaran hutan, tanah longsor, hingga gempa bumi.

Menurut Migi, sebagian kerusakan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia yang mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap alam.

“Bumi kita saat ini sedang menangis. Berbagai bencana yang terjadi bukan hanya karena proses alam, tetapi juga ada unsur ulah manusia. Keuntungan, kerakusan, dan keserakahan membuat bumi semakin rusak,” ungkap Migi.

Pesan tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk, tekstur, dan ornamen yang terinspirasi dari elemen alam. Migi menghadirkan detail menyerupai bebatuan, biji-bijian, akar purba, hingga unsur tembaga untuk menggambarkan kekayaan bumi yang seharusnya dijaga.

Sebaliknya, elemen pertambangan menjadi simbol eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Perpaduan warna hijau dan emas juga memiliki makna tersendiri.

Hijau merepresentasikan hutan lindung, sedangkan emas menggambarkan kekayaan yang tersimpan di bawah permukaan bumi.

Migi menilai, eksploitasi yang berlebihan membuat kawasan hijau semakin tergerus. Hutan yang semestinya menjadi pelindung lingkungan justru beralih fungsi akibat aktivitas penggalian dan pengambilan sumber daya alam.

“Penghijauan yang seharusnya ada, hutan-hutan lindung yang seharusnya dijaga, justru banyak mengalami penggalian. Semua harta karun di bawah bumi diambil. Akhirnya, hijaunya hilang karena kerakusan manusia yang mengambil terlalu banyak tanpa memikirkan bagaimana menjaganya,” tuturnya.

Dalam koleksi tersebut, Migi juga menggambarkan bekas eksploitasi sebagai scar atau luka pada tubuh bumi. Proses pengerjaan 12 look itu berlangsung sekitar satu bulan. Tantangan terbesar terletak pada pengolahan gradasi warna agar setiap elemen dapat menyatu secara harmonis.

“Saya mengambil transisi berbagai warna, mulai dari cokelat gelap, tembaga, hijau lumut, warna bebatuan, hingga ornamen akar purba. Semuanya menjadi satu kesatuan tentang bagaimana bumi dimulai,” jelasnya.

Untuk memperkuat pesan yang disampaikan melalui busana, presentasi Mother Earth dilengkapi tayangan video dan footage pendukung.

Migi ingin penonton tidak hanya menikmati rancangan yang ditampilkan, tetapi juga memahami persoalan lingkungan yang menjadmi latar belakang koleksi tersebut.

Dia menegaskan, manusia tetap membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan.

“Pesan paling penting, mari kita mengambil apa pun yang memang kita butuhkan. Kita ini makhluk hidup yang membutuhkan apa yang ada di bumi. Bumi juga memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi tolong secukupnya saja. Jangan mengambil lebih banyak dari yang kita butuhkan,” tegasnya.

Koleksi Mother Earth turut mendapat apresiasi dari aktor sekaligus pengusaha asal Belanda, Eric Van Loon. Sosok yang mengenal dekat Migi itu menilai karya tersebut memiliki karakter kuat dan mampu menyampaikan pesan yang relevan bagi masyarakat luas.

Berbekal pengalaman sekitar 20 tahun di industri fesyen Eropa dan Amerika, Eric melihat desainer Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan karya dengan nilai budaya yang tinggi, meski menghadapi keterbatasan anggaran. Dia juga menilai rancangan Migi mampu menonjolkan sisi feminin perempuan.

Menurut Eric, Migi memiliki kemampuan menjangkau berbagai kebutuhan busana perempuan, mulai dari haute couture hingga ready to wear.

Namun, koleksi Mother Earth memiliki keunikan tersendiri melalui pilihan warna dan material yang tidak lazim digunakan.