JawaPos.com- Di era modern saat ini, seseorang yang tidak membagikan detail kehidupan pribadinya seolah-olah mereka dianggap tidak wajar atau anti sosial.

Sebaliknya, kebiasaan membagikan terlalu banyak informasi pribadi justru dapat meningkatkan resiko ancaman keamanan data pribadi di dunia digital.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (23/11), berbagai upaya seseorang untuk melindungi dan menjaga privasi justru kerap berujung pada stigma negatif.

Mereka seolah-olah dituntut untuk membuka dan membagikan setiap detail kehidupan agar tidak dianggap mencurigakan atau insecure.

Beberapa kesalahpahaman berikut mungkin sangat relate bagi anda yang jarang sekali membagikan informasi di media sosial atau kerap dianggap terlalu tertutup dalam menjalani kehidupan.

Menyembunyikan sesuatu

Saat ini, seseorang seolah-olah dituntut memiliki beberapa akun media sosial sekaligus membagikan berbagai aktivitas kehidupannya.

Anggapan tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang tidak mau membagikan detail kehidupan pribadinya pasti memiliki sesuatu yang buruk atau mencurigakan untuk ditutupi.

Dianggap ansos

Saat seseorang tidak mengikuti kebiasaan sosial yang dianggap umum, orang lain mungkin merasa tidak nyaman dan mulai mencurigainya,

Padahal, orang yang tidak mengikuti kebiasaan tersebut belum tentu antisosial. Mereka mungkin hanya memiliki cara sendiri dalam menjalani kehidupan tanpa harus mengikuti perilaku mayoritas.

Sementara itu, sebagian lainnya hanya ingin menjalani kehidupan berdasarkan pilihan dan prinsip pribadi tanpa harus dibatasi oleh standar sosial masa kini.

Memiliki niat manipulatif

Kecenderungan narsistik terkadang menganggap bahwa seseorang yang tidak terbuka mengenai kehidupan pribadinya sedang melakukan permainan kekuasaan.

Di saat yang bersamaan,orang tersebut justru melindungi dirinya sendiri dengan memberikan sedikit mungkin informasi tentang kehidupannya.

Sementara itu, banyak orang yang sangat menjaga privasi yang sering mengalami berbagai pengalaman traumatis. Sehingga, mereka kini tidak ingin membicarakannya lagi.

Terlalu tertutup

Orang yang memilih menyimpan kehidupan pribadi sering dianggap tertutup, penuh rahasia, dan tidak mampu menjalin kedekatan emosional oleh mereka yang terbiasa menceritakan segalanya.

Akibatnya, mereka kini lebih memilih untuk diam dan hanya memberikan informasi tertentu saat sudah merasa cukup aman serta percaya kepada orang yang bersangkutan.

Suka menghakimi orang lain

Orang yang terbiasa menceritakan segala hal tentang dirinya terkadang menganggap orang lain sedang memberikan penilaian buruk saat tidak menunjukkan respons atau membagikan cerita pribadi yang sama.

Selain itu, mereka mungkin sedang menghadapi persoalan pribadi yang dapat memicu dan membebani kondisi emosionalnya saat mendengar cerita tertentu.

Insecure

Kesalahpahaman ini sering terjadi saat sekelompok ekstrovert yang ekspresif menganggap bahwa seseorang yang pendiam dan lebih suka menyendiri perlu didorong supaya mau lebih terbuka.

Padahal, orang introvert memang cenderung lebih menjaga privasi. Mereka biasanya hanya bersedia membuka diri kepada orang-orang tertentu setelah merasa nyaman dan percaya.

Tidak bisa dipercaya

Sebagian orang keliru menganggap bahwa seseorang yang tidak terbuka mengenai kehidupan pribadinya kepada semua orang, termasuk orang asing di internet, merupakan individu yang tidak dapat dipercaya.

Sebagian orang yang menjaga privasi mungkin pernah mengalami trauma atau pengkhianatan kepercayaan.

Pengalaman tersebut membuat mereka lebih memilih untuk membuka diri secara bertahap daripada menceritakan semuanya sekaligus.