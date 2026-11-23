JawaPos.com-Terkadang, memasuki fase-fase tertentu di dalam hidup, anda diharuskan mengambil keputusan besar dalam waktu singkat.

Namun, beberapa orang justru terjebak dalam siklus pengambilan keputusan yang keliru bagi hidupnya.

Mereka cenderung memiliki kebiasaan, keyakinan, serta sudut pandang yang membuat nya berpikir sudah menghitung dampak dari keputusan yang selama ini mereka buat.

Menurut informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (23/11) anda dapat menghindari kesalahan serupa, ketika mengambil keputusan dengan mulai mempertanyakan kembali berbagai keyakinan pribadi yang selama ini dipegang.

Ada sejumlah anggapan yang perlu anda evaluasi kembali. Sebab, tanpa disadari, pola pikir tertentu justru dapat membuat anda terus bertahan dalam situasi yang menjerumuskan untuk kehidupan anda kedepan.

Menganggap sesuatu yang familiar sebagai hal aman

Kehidupan kadang menghadirkan situasi yang sulit. Banyak orang cenderung memandang kehidupan secara idealis.

Mereka lebih berfokus pada potensi dan hal-hal yang mungkin bisa berubah jika mau berusaha.

Jangan sampai anda menganggap sesuatu yang sudah familiar sebagai sesuatu yang aman.

Terus menunggu sampai benar-benar yakin

Seseorang menyadari bahwa tidak ada kondisi kehidupan yang benar-benar sempurna. Akibatnya, mereka terus menunda sampai akhirnya mencapai titik disaat keadaan sudah terlalu buruk dan keputusan tersebut tidak lagi memberikan perubahan yang berarti.

Mereka baru berani mengambil langkah setelah merasa sangat frustasi dengan situasi yang dihadapi. Kehidupan akan terus berjalan saat anda hanya menunggu keadaan menjadi sempurna, namun bagaimana jika kondisi ideal tersebut tidak akan pernah datang?.

Terlalu fokus

Kondisi ini berkaitan saat seseorang sulit melepaskan sesuatu karena sudah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya di dalamnya.

Padahal, sebuah hubungan hanya bisa dipertahankan apabila kedua belah pihak sama-sama mau memperbaikinya.

Jangan biarkan pengalaman masa lalu menghalangi anda untuk meninggalkan keadaan yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Menyepelekan masalah yang mengganggu kehidupan

Situasi seseorang atau lingkungan yang tidak memberikan dampak positif justru dapat menguras energi dan menghambat pengembangan diri.

Anda sebenarnya sedang membuang waktu yang seharusnya digunakan untuk mengejar kesempatan yang lebih baik.

Dengan memilih bertahan dalam keadaan yang tidak tepat, anda sebenarnya sedang membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengejar kesempatan yang lebih baik.

Membandingkan situasi

Kebiasaan membandingkan keadaan merupakan salah satu cara seseorang mengecilkan masalah yang sedang dihadapi.

Namun, bukan berarti anda harus menganggap penderitaan sendiri tidak penting hanya karena orang lain mengalami kesulitan yang lebih besar.

Rasa sakit yang anda alami tetap penting karena dampaknya nyata bagi kehidupan. Jangan sampai kebiasaan meremehkan masalah membuat anda terus menghindari keputusan yang sebenarnya perlu diambil.

Menurunkan standar

Banyak orang memilih bertahan dengan keputusan yang sudah terlanjur diambil dan berusaha menjalaninya sampai akhir.

Padahal, menerima kenyataan bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai harapan bukanlah perkara yang mudah.

Terlebih jika anda sudah membangun ekspektasi tinggi atau merasa malu karena pernah begitu antusias terhadap pilihan tersebut.

Menganggap keputusan sebagai kewajiban untuk bertahan

Anda tetap berhak mengakui bahwa pilihan sebelumnya tidak tepat atau bahkan mengubah keputusan saat keadaan sudah berbeda.

Padahal, mereka sering kali tidak mempertimbangkan bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu keadaan bisa berubah seiring waktu.

Meyakinkan diri bahwa keadaan akan berubah

Terkadang, anda perlu berpegang pada harapan palsu untuk menghindari keputusan sulit atau pekerjaan emosional yang harus dilakukan.

Salah satu pelajaran yang paling sulit dan perlu dipahami adalah bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Namun, tidak semua orang memilih untuk melakukannya.