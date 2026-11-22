JawaPos.com – Sepuluh tahun lalu, Muslim Fashion Festival (MUFFEST) lahir sebagai wadah modest fashion tanah air. Berganti nama menjadi Modest Fashion Movement Festival (MOVEFEST) 2026, perhelatan ini resmi dibuka di Jakarta, Jumat (20/11), sebagai Road to IN2MOTIONFEST x JMFW.

Indonesian Fashion Chamber (IFC) sebagai penyelenggara menilai industri modest fashion nasional sudah makin matang. Karena itu, kebutuhan pelakunya tak lagi berhenti di ruang pamer dan peragaan busana. Mereka butuh platform yang mendorong inovasi, memperkuat identitas brand, dan membuka akses pasar lebih luas.

“Visi MOVEFEST adalah menghadirkan sesuatu yang bukan sekadar pameran ritel tahunan, tapi sebuah gerakan yang lebih berorientasi pada bisnis (business-driven),” ujar National Chair IFC Lenny Agustin dalam sambutannya.

Lenny menegaskan, IFC ingin memastikan desainer modest fashion Indonesia kuat secara estetika. Mereka juga harus punya standar kompetensi terukur dan menerapkan praktik sustainable fashion agar mampu bersaing di pasar global.

Runway Intim, Negosiasi Langsung

Mengusung tema “Back to the Roots, Forward to the World”, MOVEFEST 2026 digelar 20–29 November di dua lokasi ikonik Jakarta. Ciputra Artpreneur menjadi tuan rumah pada 20–22 November. Lalu AA Maramis Heritage, Gedung Kementerian Keuangan RI, pada 27–29 November. Di sela keduanya, business matching daring berlangsung pada 23–26 November.

Festival ini menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan karya. Ada intimate runway, pameran dengan konsep brand as art installation, hingga business matching. Setiap sesi runway terhubung langsung dengan ruang instalasi karya. Buyers bisa melihat koleksi dari dekat, memeriksa sampel produk, lalu menjajaki peluang dan negosiasi bisnis.

Pembukaan dilakukan bersama oleh Lenny Agustin dan Project Officer MOVEFEST 2026 Ali Charisma. Hadir pula Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Suryono, Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Amir Hamzah, dan Plt. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Deden Muhammad F.S. Turut membuka Strategic Brand Growth and Influence & Digital Transformation Director Paragon Niken Sistha Sasmaya.

Dukungan Pemerintah dan BI

Bank Indonesia (BI) melihat MOVEFEST sebagai momentum penting. Menurut Suryono, dukungan BI merupakan bagian dari strategi pengembangan Halal Value Chain. Modest fashion dinilai menjadi salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi nasional.

BI memfasilitasi partisipasi 13 desainer. Sepuluh di antaranya adalah desainer IKRA Indonesia yang juga binaan kantor perwakilan (KPw) BI di berbagai daerah.

“Para desainer ini telah mendapatkan pendampingan dari sisi manajemen usaha, pembiayaan syariah, hingga pengolahan wastra lokal menjadi produk yang berdaya saing komersial,” tutur Suryono.

Dari sisi ekonomi kreatif, pendekatan brand as art installation dinilai mampu menambah nilai produk kreatif berbasis budaya. Amir Hamzah menyebut fashion sebagai kontributor utama PDB ekonomi kreatif sekaligus penyerap tenaga kerja.

“Pendekatan brand as art installation di MOVEFEST 2026 sangat relevan untuk membangun identitas dan storytelling produk kreatif yang unik. Dengan demikian, jenama lokal Indonesia dapat unggul dari sisi orisinalitas dan cerita, bukan sekadar bersaing harga,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan menjadikan MOVEFEST sebagai tahapan memetakan jenama yang tidak hanya unggul dalam desain, tetapi juga siap ekspor. Jenama potensial akan dihubungkan dengan ekosistem perdagangan internasional, termasuk lewat IN2MOTIONFEST x JMFW.

“Profil dan katalog jenama yang telah memenuhi standar kesiapan ekspor akan diteruskan ke jaringan Atase Perdagangan dan ITPC di berbagai negara. Melalui jaringan tersebut, jenama tersebut akan difasilitasi untuk mengikuti agenda business matching secara langsung dengan importir dan retailer mancanegara,” ungkap Deden.

Panggung Desainer dari Berbagai Daerah

MOVEFEST menghadirkan puluhan desainer terkurasi dari berbagai daerah. Mulai desainer ternama, UMKM binaan daerah, talenta muda dari institusi pendidikan vokasi dan SMK, hingga aktivasi budaya. Perpaduan itu diharapkan menciptakan ruang interaksi sekaligus transfer standar industri secara langsung antarpelaku.

Di Ciputra Artpreneur, rangkaian fashion show dibuka dengan Bank Indonesia Presents Road to IN2MOTIONFEST x JMFW. Segmen ini menampilkan:

RATIE x KPw BI Kalimantan Timur

Fustan by DOTS Indonesia x KPw BI Jawa Barat

Amapola by Paula Verhoeven

Hera Modesty dari Malaysia dengan wastra BORLAMSA

EXCLUS by RONIE PARERO x KPw BI Jember

CRAFTDENIM x KPw BI Tegal

STUDIO IKATEN x KPw BI Solo Selanjutnya, Kementerian Ekonomi Kreatif Presents Rengganis, MYMD x Gloeshoes, dan Anantari x Rubysh. Lalu KPw BI Balikpapan Presents HHarum, Rumah Ampiek, dan Eko Tjandra x Sekar Buen.

Panggung juga diramaikan parade karya Threelogy by SMK N 3 Blitar, AM by Anggiasari, Neeta Sunny, Nina Nugroho, dan SAEYA. Sebagai penutup, tampil Sarong Movement, GLASHKA, serta Sarung Mangga Presents LUVNIC dan YECE by Yeti Topiah.

Fashion Ketemu Beauty

Modest fashion punya kaitan erat dengan industri kecantikan halal. Karena itu, Wardah turut mendukung MOVEFEST sebagai Official Skincare & Make Up Partner.

“Kami melihat MOVEFEST sebagai platform yang sangat relevan. Apalagi, modest fashion Indonesia terus berkembang, bukan hanya dari sisi kreativitas desain, tetapi juga dari sisi kualitas, inovasi, dan ambisi untuk semakin dikenal di panggung global,” kata Niken Sistha Sasmaya.

“Kami ingin Wardah hadir lebih dari sekadar pendukung fashion show. Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem yang mempertemukan desainer, beauty industry, kreator, dan konsumen,” lanjutnya.