JawaPos.com - Kebiasaan memamerkan aktivitas lari di media sosial berisiko memunculkan tekanan psikologis ketika seseorang mulai membandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain. Alih-alih menjadi sarana menjaga kesehatan dan melepas stres, lari justru bisa berubah menjadi sumber kecemasan baru.

Apalagi, aktivitas lari saat ini tak hanya soal olahraga, tapi juga adu outfit hingga adu pencapaian.

Psikolog Klinis Dewasa Reynitta Poerwito, B.Psy., M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa membandingkan diri dengan orang lain merupakan perilaku yang secara alami terjadi pada manusia. Dalam batas tertentu, perbandingan sosial bahkan bisa menjadi motivasi untuk melakukan aktivitas positif, termasuk berolahraga.

Namun, paparan media sosial membuat tantangan tersebut semakin besar. Sebab, seseorang cenderung hanya melihat sisi terbaik atau highlight kehidupan orang lain, kemudian membandingkannya dengan kondisi dirinya sendiri secara utuh.

Kondisi itu bisa memunculkan perasaan minder, merasa tidak cukup baik, hingga iri terhadap pencapaian orang lain. Bahkan, seseorang berisiko kehilangan kenikmatan berlari karena terlalu berfokus pada pencapaian orang lain.

"Jangan sampai lari yang tadinya untuk olahraga atau melepas stres, malah jadi sumber stres yang baru," ujar Reynitta saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (20/11).

Salah satu contohnya terlihat ketika pelari mulai memaksakan diri meningkatkan kecepatan atau pace hanya karena ingin menyamai pencapaian temannya. Padahal, kemampuan fisik dan kondisi setiap orang berbeda sehingga tidak semestinya dijadikan tolok ukur yang harus selalu dikejar.

Menurut Reynitta, persoalan psikologis juga bisa semakin kompleks ketika seseorang menggantungkan seluruh harga diri dan penilaian terhadap dirinya pada identitas sebagai pelari.

Padahal, aktivitas lari memiliki berbagai risiko dan keterbatasan. Seseorang bisa mengalami cedera, penurunan performa, tidak mampu mempertahankan pace sebelumnya, atau bahkan tidak lagi bisa mengikuti sejumlah ajang lari.

Ketika identitas diri terlalu melekat pada aktivitas tersebut, kondisi seperti cedera atau penurunan kemampuan fisik bisa terasa lebih berat. Seseorang bukan hanya merasa kehilangan aktivitas olahraga, melainkan juga seolah kehilangan jati dirinya.

"Ini bisa memunculkan yang namanya fear of missing out, atau mungkin rasa tidak percaya diri, bahkan kecemasan dan overtraining atau burnout," jelasnya.

Karena itu, Reynitta mengingatkan pentingnya membangun identitas diri yang lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada satu aktivitas. Menurutnya, seseorang perlu menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan saat ini bisa saja berubah atau bahkan berhenti karena berbagai kondisi.

Dengan menghargai diri sendiri, seseorang tidak perlu terus-menerus menggantungkan nilai dirinya pada pencapaian olahraga maupun pengakuan orang lain.