JawaPos.com - Event lari yang semakin populer di media sosial membuat aktivitas ini tak lagi sekadar urusan olahraga. Menariknya, di balik fenomena pelari kalcer atau aktivitas lari yang identik dengan gaya hidup dan eksistensi ini, tersembunyi 'keinginan' validasi di media sosial.

Jika dilihat, tren pelari kalcer ini identik dengan sepatu, pakaian, dan perlengkapan bermerek, untuk memenuhi kebutuhan membangun identitas diri hingga mencari penerimaan komunitas. Ujungnya, ingin mendapatkan validasi sosial jika dicermati dari sisi psikologis.

Psikolog Klinis Dewasa Reynitta Poerwito, B.Psy., M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa manusia secara alami cenderung membangun identitas melalui aktivitas yang dilakukan dan kelompok sosial yang diikuti. Dalam psikologi, fenomena tersebut dikenal sebagai social identity atau identitas sosial.

Menurut Reynitta, lari menjadi salah satu aktivitas yang mudah dijadikan sarana membangun identitas karena relatif murah, mudah diakses, dan gampang ditampilkan di media sosial. Misalnya, melalui aplikasi Strava, unggahan Instagram, hingga foto setelah menyelesaikan lomba lari atau finisher.

"Di media sosial itu sekarang kita tahu bahwa lari itu enggak lagi hanya soal olahraga fisik. Jadi, dia juga bisa menjadi aktivitas yang menampilkan bahwa ini aku loh, kayak aku disiplin, aku sehat, aku aktif, aku mungkin kekinian, dan aku melakukan hal yang sangat positif," jelas Reynitta saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (20/11).

Ia menilai, membangun identitas melalui aktivitas olahraga sebenarnya bukan sesuatu yang keliru. Apalagi, lari memang termasuk aktivitas fisik yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan bisa menjadi bagian dari rutinitas harian.

Namun, persoalan psikologis dapat muncul ketika citra diri justru lebih diutamakan daripada manfaat olahraga itu sendiri. Seseorang bisa lebih sibuk membangun kesan sebagai pelari dibandingkan menikmati aktivitas lari dan menjaga kesehatannya.

"Masalahnya itu bisa muncul kalau pencitraan atau citra dirinya itu lebih penting daripada aktivitas olahraganya itu sendiri," tegasnya.

Perlengkapan Mahal Bisa Jadi Simbol Penerimaan

Fenomena pelari kalcer juga kerap dikaitkan dengan kebiasaan menggunakan sepatu dan perlengkapan olahraga berharga mahal. Namun, dari sudut pandang psikologi, keputusan membeli perlengkapan tersebut tidak selalu didasari gengsi atau keinginan pamer.

Reynitta menjelaskan, salah satu faktor yang mungkin melatarbelakangi perilaku tersebut adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau belonging dalam suatu komunitas. Sebab, beberapa komunitas bisa memiliki standar atau penilaian tersendiri terhadap merek dan jenis perlengkapan yang digunakan anggotanya.

Dalam kondisi tertentu, atribut bermerek bahkan dapat menjadi simbol untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan bagian dari kelompok tertentu. Penggunaan merek atau perlengkapan khusus juga bisa meningkatkan rasa percaya diri karena membuat seseorang merasa lebih merepresentasikan identitasnya sebagai pelari.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kebutuhan fungsional tetap perlu diperhitungkan. Sebagian pelari memang membutuhkan sepatu atau perlengkapan dengan spesifikasi tertentu untuk menunjang performa, keamanan, dan kondisi fisik, termasuk kebutuhan pada sendi maupun bentuk kaki.

"Jadi memang tidak selalu semuanya itu untuk gengsi atau untuk belonging dan penerimaan. Kita enggak bisa melihat fenomena ini cuma dari salah satu faktor aja, karena setiap orang itu punya alasan tersendiri yang sifatnya memang unik dan individual," paparnya.

Validasi Sosial dan Status Ekonomi

Selain kebutuhan untuk diterima komunitas, penggunaan perlengkapan lari mahal juga bisa berkaitan dengan pencarian validasi sosial. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan pujian karena menggunakan sepatu dari merek tertentu, produk keluaran terbaru, atau edisi terbatas.

Bagi sebagian orang, pengakuan semacam itu bisa menjadi kepuasan tersendiri. Pembelian perlengkapan olahraga kemudian bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan berlari, tetapi juga menjadi sarana memperoleh apresiasi dari lingkungan sosial.

Namun, Reynitta mengingatkan agar tidak buru-buru menganggap semua pelari yang menggunakan perlengkapan mahal sedang mencari pengakuan atau menunjukkan status ekonomi tertentu.

Sebab, ada pula orang yang membeli barang bermerek karena memang menyukai produknya, memiliki kemampuan finansial, dan membutuhkan fungsi atau kualitas yang ditawarkan.

Karena itu, hal yang lebih penting untuk dicermati adalah motivasi di balik keputusan pembelian, bukan semata-mata harga atau merek barang yang digunakan.