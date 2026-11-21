JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Seiring berjalannya waktu, setiap orang akan mengalami perubahan, baik dari segi penampilan fisik, kondisi tubuh, maupun pola pikir.

Sebagian orang mampu menjalani proses tersebut dengan nyaman. Mereka justru menikmati pengalaman, kedewasaan, dan kebijaksanaan yang diperoleh seiring bertambahnya usia. Namun, tidak sedikit pula yang merasa kesulitan menerima perubahan tersebut karena khawatir kehilangan penampilan menarik, kesehatan, atau kemampuan seperti ketika masih muda.

Dalam psikologi, ketakutan berlebihan terhadap proses penuaan dikenal dengan istilah gerascophobia. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kecemasan terhadap perubahan fisik, berkurangnya kemampuan tubuh, hingga kekhawatiran menghadapi masa tua. Perasaan tersebut terkadang tercermin melalui kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berlebihan.

Dilansir dari Geediting, ada enam perilaku yang dapat menjadi indikasi seseorang memiliki ketakutan terhadap penuaan. Kebiasaan tersebut bukan berarti selalu menunjukkan gerascophobia, tetapi bisa menjadi gambaran bagaimana seseorang menyikapi bertambahnya usia.

1. Terlalu Terobsesi dengan Produk dan Perawatan Anti-Aging Merawat penampilan merupakan hal yang wajar. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi tidak sehat ketika seseorang terus-menerus merasa harus melakukan berbagai perawatan demi menghilangkan tanda-tanda penuaan.

Mereka mungkin selalu mencari produk anti-aging terbaru, mengeluarkan banyak uang untuk serum dan krim kecantikan, hingga mencoba berbagai prosedur estetika agar kulit tetap terlihat muda.

Persoalannya bukan terletak pada aktivitas merawat diri, melainkan pada dorongan berlebihan untuk mengendalikan perubahan alami tubuh. Mereka seolah merasa bahwa setiap tanda penuaan harus segera dihilangkan.

Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dapat dikaitkan dengan illusion of control, yaitu perasaan bahwa seseorang mampu mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya.

Jika perawatan kecantikan mulai menimbulkan tekanan, ketakutan, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, hal tersebut patut diperhatikan.

2. Selalu Merasa Terganggu dengan Kerutan dan Perubahan Fisik Tanda penuaan seperti kerutan, garis halus, rambut beruban, dan perubahan tekstur kulit merupakan bagian alami dari bertambahnya usia. Akan tetapi, bagi orang yang takut menua, perubahan kecil tersebut bisa terasa seperti masalah besar.

Mereka mungkin menghabiskan waktu berulang kali untuk memeriksa wajah di depan cermin. Bahkan, foto yang sebenarnya terlihat bagus bisa dihapus hanya karena merasa wajahnya tampak lebih tua dibandingkan sebelumnya.

Komentar sederhana mengenai penampilan juga berpotensi membuat mereka merasa tersinggung atau kehilangan kepercayaan diri.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep self-objectification, yakni kecenderungan seseorang menilai dirinya terutama berdasarkan penampilan fisik dan bagaimana orang lain memandang tubuhnya.

Akibatnya, mereka terus membandingkan wajah dan tubuh saat ini dengan penampilan ketika masih muda. Proses penuaan pun lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dilawan daripada diterima.

3. Lebih Nyaman Bergaul dengan Orang yang Jauh Lebih Muda Menjalin pertemanan dengan orang yang berbeda usia tentu bukan sesuatu yang salah. Setiap orang bebas memilih lingkungan pergaulan sesuai kenyamanan masing-masing.

Namun, situasinya bisa berbeda ketika seseorang hanya merasa diterima dan percaya diri saat berada di tengah kelompok yang jauh lebih muda.

Mereka mungkin berusaha mengikuti seluruh tren anak muda, menyesuaikan gaya bicara, hingga mengubah kebiasaan agar tidak terlihat berbeda dari lingkungan pergaulannya.

Dalam beberapa keadaan, perilaku tersebut bisa menjadi cara untuk mempertahankan identitas masa muda yang sulit dilepaskan.

Ada pula kemungkinan mereka merasa lebih dihargai, relevan, dan menarik ketika berada di lingkungan yang membuatnya seolah tidak mengalami perubahan usia.

Ketika seseorang terus-menerus menolak fase kehidupan yang sedang dijalani hanya karena ingin mempertahankan identitas lamanya, hal tersebut dapat mencerminkan kesulitan dalam menerima perubahan diri.

4. Terlalu Sering Mengedit Foto agar Terlihat Lebih Muda di Media Sosial Media sosial kini menjadi salah satu tempat seseorang menampilkan identitas dan penampilannya kepada orang lain. Sayangnya, bagi individu yang memiliki kecemasan terhadap penuaan, platform tersebut terkadang berubah menjadi ruang untuk mencari pengakuan.

Mereka bisa menghabiskan banyak waktu memilih foto, mengatur pencahayaan, menggunakan filter, hingga mengedit wajah agar tampak lebih muda dan sempurna.

Bukan hanya itu, jumlah tanda suka dan komentar juga dapat memengaruhi penilaian mereka terhadap diri sendiri. Ketika respons yang diterima tidak sesuai harapan, rasa percaya diri bisa menurun.

Perilaku tersebut dapat berhubungan dengan fear of negative evaluation, yaitu ketakutan berlebihan terhadap penilaian negatif dari orang lain.

Mereka khawatir orang lain akan menyadari perubahan penampilan atau menganggap dirinya sudah tidak semenarik ketika masih muda.

Jika berlangsung terus-menerus, kebutuhan mendapatkan validasi melalui media sosial dapat membuat seseorang semakin sulit menerima penampilan alaminya.

5. Bekerja Terlalu Keras karena Takut Dianggap Tidak Produktif Ketakutan terhadap penuaan ternyata tidak selalu berkaitan dengan penampilan fisik. Sebagian orang justru lebih mencemaskan perubahan kemampuan, produktivitas, dan posisi mereka dalam lingkungan pekerjaan.

Mereka merasa harus terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing dengan generasi yang lebih muda.

Akibatnya, waktu istirahat sering dikorbankan, pekerjaan terus ditambah, dan kesempatan menikmati kehidupan pribadi menjadi semakin terbatas.

Ada kekhawatiran bahwa melambatnya aktivitas atau berkurangnya energi akan membuat orang lain menganggap mereka sudah tidak kompeten.

Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan internalized ageism, yaitu ketika seseorang menyerap stereotip negatif mengenai usia tua dan mulai menerapkannya pada dirinya sendiri.

Padahal, bertambahnya usia tidak otomatis menghilangkan kemampuan, kreativitas, maupun nilai seseorang dalam dunia kerja.

6. Selalu Menghindari Pembicaraan tentang Masa Tua dan Pensiun Salah satu tanda lain yang dapat diperhatikan adalah ketidaknyamanan ketika membicarakan masa depan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan usia lanjut.

Topik seperti pensiun, kesehatan ketika tua, perubahan fisik, hingga rencana kehidupan setelah tidak bekerja lagi mungkin sengaja dihindari.

Bahkan, pembicaraan sederhana mengenai ulang tahun atau pertambahan usia bisa membuat mereka merasa tidak nyaman.

Hal tersebut bisa terjadi karena pembahasan mengenai masa depan mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan dan perubahan usia tidak mungkin dihentikan.

Dalam psikologi, perilaku semacam ini dapat berkaitan dengan avoidance coping, yaitu cara menghadapi tekanan dengan menghindari situasi atau pikiran yang dianggap tidak menyenangkan.

Sayangnya, terus menghindari pembicaraan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kecemasan. Justru, seseorang bisa semakin sulit mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupannya.

Pada akhirnya, bertambahnya usia bukanlah sesuatu yang harus selalu ditakuti. Setiap fase kehidupan mempunyai tantangan sekaligus keistimewaan tersendiri.