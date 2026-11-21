JawaPos.com – Liver atau organ hati merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Organ ini bertugas menyaring zat berbahaya, membantu proses pencernaan, serta mengendalikan metabolisme agar tubuh dapat bekerja dengan baik.

Meski memiliki kemampuan luar biasa, kesehatan hati tetap bisa terganggu akibat pola hidup yang kurang sehat. Sejumlah kebiasaan yang dilakukan berulang kali dapat membuat kerja liver semakin berat, memicu penumpukan lemak, hingga meningkatkan risiko kerusakan jaringan hati.

Dilansir dari NDTV, terdapat enam kebiasaan sehari-hari yang kerap tidak disadari dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan liver. Beberapa di antaranya bahkan sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.

1. Terlalu Sering Mengonsumsi Gula dan Makanan Olahan

Mengonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan dapat memberikan tekanan tambahan pada organ hati. Minuman bersoda, makanan ringan dalam kemasan, serta karbohidrat olahan menjadi beberapa sumber asupan yang perlu dibatasi.

Ketika tubuh menerima terlalu banyak fruktosa, hati harus bekerja lebih keras untuk mengolahnya. Kelebihan asupan tersebut juga dapat mendorong penumpukan lemak di organ hati.

Selain itu, makanan ultra-olahan yang mengandung banyak bahan tambahan, pengawet, serta lemak tidak sehat berpotensi memperburuk kondisi metabolisme tubuh dan kesehatan liver.

2. Terlalu Lama Duduk dan Jarang Berolahraga

Kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk, baik saat bekerja maupun bermain gawai, dapat berdampak buruk bagi kesehatan hati.

Kurangnya aktivitas fisik membuat proses metabolisme tubuh menjadi kurang optimal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penumpukan lemak di liver.

Sebaliknya, melakukan olahraga secara rutin dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menurunkan risiko perlemakan hati. Karena itu, penting untuk menyempatkan diri bergerak di tengah kesibukan.

3. Menggunakan Obat Pereda Nyeri Secara Berlebihan

Obat-obatan memang dapat membantu meredakan keluhan kesehatan. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan dosis dan aturan yang dianjurkan.

Beberapa jenis obat, seperti parasetamol, antibiotik tertentu, hingga produk herbal, dapat memberikan efek samping pada hati apabila dikonsumsi secara tidak tepat.

Penggunaan dalam dosis berlebihan atau tanpa pengawasan tenaga medis berisiko menimbulkan peradangan dan keracunan hati. Jika berlangsung serius, kondisi tersebut bahkan dapat menyebabkan kerusakan jaringan organ hati.

4. Memiliki Pola Tidur yang Tidak Teratur

Tidur yang cukup bukan hanya penting untuk memulihkan energi, tetapi juga berperan dalam menjaga fungsi organ tubuh, termasuk liver.

Kurang tidur yang terjadi secara terus-menerus dapat meningkatkan stres oksidatif dan mengganggu proses metabolisme. Akibatnya, kemampuan hati dalam mengolah lemak dan berbagai zat sisa metabolisme dapat ikut terpengaruh.

Selain itu, pola tidur yang berantakan juga dapat mengganggu keseimbangan hormon. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan hati.

5. Mengalami Stres Berlebihan dalam Waktu Lama

Stres yang terus-menerus tidak hanya memengaruhi kondisi mental, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik.

Ketika seseorang mengalami stres kronis, tubuh akan meningkatkan produksi hormon kortisol. Peningkatan hormon ini dapat memengaruhi pengaturan gula darah, distribusi lemak, serta proses peradangan.

Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, perubahan metabolisme yang terjadi berpotensi ikut memengaruhi kesehatan dan fungsi liver.

6. Terlalu Sering Terpapar Racun dari Lingkungan

Paparan bahan kimia di sekitar tempat tinggal maupun lingkungan kerja juga perlu diperhatikan. Produk pembersih rumah tangga, polusi udara, dan berbagai zat kimia lainnya dapat masuk ke tubuh melalui pernapasan ataupun kontak dengan kulit.

Organ hati kemudian berperan dalam memproses berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh tersebut.