JawaPos.com – Mangga menjadi salah satu buah favorit banyak orang karena memiliki rasa manis, aroma khas, serta kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Namun, ketika menikmati buah ini, kebanyakan orang hanya mengambil bagian dagingnya dan langsung membuang biji yang berada di tengah.

Padahal, bagian biji mangga ternyata menyimpan sejumlah senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. Kandungan antioksidan, asam lemak, dan berbagai komponen bioaktif di dalamnya membuat bagian buah yang sering dianggap tidak berguna ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima potensi manfaat biji mangga yang menarik untuk diketahui, mulai dari membantu menjaga kesehatan kulit hingga mendukung fungsi jantung. Berikut penjelasannya.

1. Berpotensi Membantu Program Penurunan Berat Badan

Biji mangga, khususnya varietas mangga Afrika, pernah diteliti karena potensinya dalam membantu pengelolaan berat badan.

Penelitian yang dipublikasikan melalui National Institutes of Health (NIH) membahas ekstrak biji mangga Afrika yang dikaitkan dengan perubahan berat badan dan sejumlah indikator metabolisme.

Kandungan senyawa alami di dalamnya diduga dapat memengaruhi proses metabolisme tubuh sehingga berpotensi mendukung pembakaran energi.

Meski demikian, biji mangga bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Pola makan seimbang dan aktivitas fisik tetap menjadi faktor utama dalam menjaga berat badan ideal.

2. Membantu Menjaga Kelembapan Kulit

Selain berpotensi memberikan manfaat dari sisi kesehatan, biji mangga juga dimanfaatkan dalam industri perawatan kulit.

Ekstrak lemak dari biji mangga dapat diolah menjadi mentega biji mangga atau mango seed butter yang memiliki kandungan asam lemak.

Bahan alami tersebut sering digunakan dalam produk pelembap karena mampu membantu menjaga kelembapan dan membuat kulit terasa lebih halus.

Mango seed butter juga dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam losion tubuh maupun produk perawatan wajah karena teksturnya relatif nyaman digunakan.

3. Mendukung Kesehatan dan Kekuatan Rambut

Kandungan minyak alami dari biji mangga juga menarik perhatian dalam dunia perawatan rambut.

Minyak tersebut mengandung asam lemak dan vitamin E yang berperan dalam menjaga kondisi rambut serta membantu mempertahankan kelembapan kulit kepala.

Penggunaannya dalam produk perawatan rambut dapat membantu mengurangi rambut kering dan membuat helaian rambut terasa lebih lembut.

Selain itu, kandungan nutrisi di dalamnya berpotensi mendukung kesehatan rambut sehingga tampak lebih berkilau dan terawat.

Namun, manfaatnya terhadap pertumbuhan rambut dan pencegahan kerontokan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

4. Memiliki Kandungan Antioksidan yang Baik untuk Jantung

Biji mangga diketahui mengandung senyawa antioksidan yang berpotensi membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Antioksidan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry juga membahas aktivitas antioksidan pada ekstrak biji mangga.

Kandungan tersebut membuat biji mangga berpotensi menjadi bahan alami yang menarik untuk dikembangkan dalam penelitian terkait kesehatan jantung.

Meski begitu, manfaat langsungnya dalam mencegah penyakit jantung pada manusia masih membutuhkan bukti klinis lebih kuat.

5. Berpotensi Membantu Mengelola Kadar Kolesterol

Manfaat lain yang turut dikaitkan dengan biji mangga adalah potensinya dalam membantu menjaga kadar kolesterol.

Senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya sedang diteliti karena kemungkinan pengaruhnya terhadap metabolisme lemak dalam tubuh.

Beberapa penelitian awal juga mengamati hubungan ekstrak biji mangga dengan indikator kesehatan metabolik, termasuk kadar lemak darah dan gula darah.

Jika dikembangkan lebih lanjut, kandungan alami tersebut berpotensi menjadi salah satu bahan yang bermanfaat dalam penelitian pengelolaan kesehatan metabolik.