JawaPos.com – Menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan melalui olahraga berat atau aktivitas fisik yang menguras tenaga. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki setelah makan ternyata juga dapat memberikan dampak positif bagi tubuh.

Aktivitas ringan ini membantu otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi sekaligus mendukung proses metabolisme setelah tubuh menerima asupan makanan. Jika dilakukan secara rutin, jalan kaki singkat juga bisa menjadi bagian dari pola hidup yang lebih aktif dan sehat.

Menariknya, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memperoleh manfaatnya. Cukup berjalan santai selama sekitar 10 menit setelah makan, tubuh bisa mendapatkan sejumlah keuntungan.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh manfaat jalan kaki setelah makan yang menarik untuk diketahui.

1. Membantu Mengontrol Kadar Gula Darah

Salah satu manfaat berjalan kaki setelah makan adalah membantu menjaga kestabilan kadar gula darah.

Ketika seseorang selesai makan, kadar glukosa dalam darah biasanya mengalami peningkatan karena tubuh sedang menyerap nutrisi dari makanan. Aktivitas berjalan kaki membuat otot bekerja dan menggunakan sebagian glukosa tersebut sebagai energi.

Dengan demikian, kenaikan gula darah setelah makan dapat lebih terkendali dibandingkan ketika seseorang langsung duduk atau berdiam diri.

Kebiasaan ini juga dapat bermanfaat bagi orang yang ingin menjaga kesehatan metabolisme. Meski demikian, jalan kaki bukan pengganti pengobatan bagi penderita diabetes dan hasilnya dapat berbeda pada setiap individu.

2. Membantu Mengurangi Kebutuhan Insulin

Berjalan kaki ringan setelah makan juga dapat membantu meningkatkan penggunaan glukosa oleh otot.

Saat tubuh bergerak, otot membutuhkan energi sehingga mengambil glukosa dari aliran darah. Proses tersebut dapat membantu tubuh mengelola gula darah dengan lebih efisien.

Kondisi ini membuat tubuh tidak selalu membutuhkan respons insulin yang besar untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel otot.

Jika dilakukan secara konsisten, aktivitas sederhana tersebut dapat menjadi salah satu cara mendukung sensitivitas insulin dan menjaga kesehatan metabolisme.

3. Mendukung Kelancaran Sistem Pencernaan

Rasa tidak nyaman setelah makan sering kali muncul ketika seseorang langsung duduk dalam waktu lama atau kurang melakukan aktivitas fisik.

Jalan kaki santai dapat membantu mendukung pergerakan saluran pencernaan sehingga proses pemindahan makanan di dalam sistem pencernaan berlangsung lebih baik.

Gerakan tubuh yang ringan juga dapat membantu sebagian orang merasa lebih nyaman setelah menyantap makanan.

Karena itu, berjalan kaki selama beberapa menit setelah makan bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk mendukung kesehatan pencernaan sehari-hari.

4. Membantu Mengurangi Perut Kembung

Perut terasa penuh, begah, atau kembung setelah makan merupakan keluhan yang cukup sering dialami banyak orang.

Salah satu cara sederhana yang bisa dicoba untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut adalah berjalan kaki dengan kecepatan santai.

Gerakan tubuh dapat membantu aktivitas saluran pencernaan dan pergerakan gas di dalam usus. Dengan begitu, sebagian orang mungkin merasakan perut menjadi lebih nyaman setelah bergerak ringan.

Namun, jika kembung terjadi terus-menerus atau disertai nyeri hebat, sebaiknya jangan hanya mengandalkan aktivitas berjalan kaki dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

5. Mengurangi Risiko Refluks Asam Lambung

Kebiasaan langsung berbaring setelah makan dapat memperburuk keluhan refluks asam lambung pada sebagian orang.

Saat tubuh berada dalam posisi mendatar, isi lambung lebih mudah naik kembali menuju kerongkongan, terutama setelah mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak.

Sebagai alternatif, berjalan santai setelah makan dapat membantu seseorang tetap berada dalam posisi tegak dan menghindari kebiasaan langsung rebahan.

Meski begitu, penderita refluks asam lambung sebaiknya tetap memperhatikan porsi makan, jenis makanan, serta waktu berbaring setelah makan malam.

6. Mendukung Pengelolaan Kadar Trigliserida

Selain berpengaruh terhadap gula darah, aktivitas fisik setelah makan juga berkaitan dengan pengelolaan lemak dalam darah.

Trigliserida merupakan salah satu jenis lemak yang digunakan tubuh sebagai sumber energi. Kadarnya dapat meningkat setelah seseorang mengonsumsi makanan, terutama makanan yang mengandung banyak lemak dan kalori.

Berjalan kaki secara rutin membantu meningkatkan aktivitas metabolisme dan penggunaan energi oleh tubuh. Dalam jangka panjang, kebiasaan aktif juga dapat mendukung kesehatan jantung dan metabolisme.

Aktivitas fisik teratur turut berperan dalam membantu mengendalikan berbagai faktor risiko penyakit kardiometabolik, termasuk kelebihan lemak tubuh dan gangguan metabolisme.

7. Membantu Meningkatkan Kualitas Tidur dan Suasana Hati

Manfaat berjalan kaki setelah makan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dapat mendukung kesejahteraan mental.

Aktivitas fisik ringan secara teratur dapat membantu tubuh menjadi lebih aktif dan mendukung pola tidur yang sehat. Berjalan santai setelah makan malam juga bisa menjadi rutinitas yang menenangkan sebelum beristirahat.

Selain itu, berjalan kaki memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari.