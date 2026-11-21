JawaPos.com - Kehilangan motivasi saat bekerja tidak selalu disebabkan oleh beban pekerjaan yang berlebihan. Ada kondisi ketika seseorang justru kehilangan semangat karena rutinitas yang monoton, minim tantangan, dan terbatasnya kesempatan untuk berkembang. Fenomena ini dikenal dengan istilah rust-out.

Berbeda dengan burnout yang berkaitan dengan tekanan dan tuntutan pekerjaan berlebihan, rust-out muncul ketika seseorang mengalami kekurangan stimulasi positif dalam pekerjaannya. Kondisi ini membuat pekerja merasa tidak tertantang, kurang dilibatkan, hingga kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas profesional yang dijalani.

Rust-out berkaitan dengan kebosanan dan kurangnya stimulasi secara terus-menerus di lingkungan kerja. Seseorang mungkin tetap menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya, tetapi merasa kemampuan yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga: Mitsubishi Bawa New Xforce Lunar Blue dan Pajero Sport Terbaru ke GAW 2026

Kondisi tersebut dapat muncul melalui sejumlah tanda. Salah satunya adalah mudah merasa bosan ketika mengerjakan tugas rutin. Pekerja juga cenderung kurang aktif dalam rapat, kehilangan antusiasme mengambil proyek baru, hingga sering menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah.

Selain itu, seseorang yang mengalami rust-out dapat merasa kemampuan dan keterampilannya tidak berkembang. Situasi ini berpotensi memengaruhi kepercayaan diri karena individu merasa memiliki kapasitas lebih tetapi tidak memperoleh ruang untuk mengembangkannya.

Ada beberapa faktor yang dapat memicu kondisi tersebut. Pekerjaan yang terus berulang tanpa variasi, minimnya kesempatan promosi, kurangnya apresiasi, serta terbatasnya kebebasan dalam mengambil keputusan dapat membuat seseorang merasa terjebak dalam rutinitas.

Untuk mengatasinya, pekerja dapat memulai dengan mengevaluasi bagian pekerjaan yang membuat mereka kehilangan motivasi. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan yang ingin dikembangkan dapat membantu menentukan perubahan yang diperlukan.

Komunikasi dengan atasan juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Pekerja dapat menyampaikan keinginan untuk mengambil tanggung jawab baru, terlibat dalam proyek berbeda atau memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.

Selain itu, mempelajari keterampilan baru dan mencoba pengalaman di luar rutinitas pekerjaan dapat membantu membangun kembali ketertarikan profesional. Jika memungkinkan, perpindahan posisi atau divisi juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh tantangan baru.