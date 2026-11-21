JawaPos.com - Mendapatkan panggilan wawancara kerja merupakan salah satu langkah penting dalam proses mencari pekerjaan.

Namun, tidak sedikit kandidat yang justru gagal mendapatkan tawaran kerja meskipun sudah berhasil melewati beberapa tahapan seleksi.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya persiapan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh perekrut.

Pada tahap wawancara, perusahaan tidak hanya ingin mengetahui pengalaman dan kemampuan teknis kandidat, tetapi juga menilai cara berpikir, kepribadian, kemampuan berkomunikasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan.

Pertanyaan sederhana seperti kelebihan diri, pengalaman menghadapi kegagalan, hingga alasan perusahaan harus memilih Anda sebenarnya dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan seseorang untuk bekerja.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (20/11), menyebutkan empat pertanyaan wawancara yang dapat membantu manajer perekrutan menentukan kandidat yang paling sesuai untuk suatu posisi.

Memahami maksud di balik pertanyaan tersebut dapat membantu pelamar memberikan jawaban yang lebih meyakinkan.

Lantas, apa saja pertanyaan yang perlu dipersiapkan? Berikut empat di antaranya beserta cara menjawabnya.

1. Apa kelebihan terbesar yang kamu miliki?

Pertanyaan ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan utama, kepercayaan diri, dan pemahaman kandidat terhadap potensi dirinya.

Cara menjawabnya adalah memilih dua atau tiga kelebihan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.

Jangan hanya menyebutkan sifat seperti teliti, disiplin, atau komunikatif tanpa memberikan contoh nyata.

Contoh jawaban:

Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan mengelola waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat.

Dalam pekerjaan sebelumnya, saya terbiasa menangani beberapa tugas sekaligus dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pekerjaan.

2. Apa kekurangan terbesar yang perlu kamu perbaiki?

Melalui pertanyaan ini, perekrut ingin mengetahui tingkat kesadaran diri, kejujuran, dan kemauan kandidat untuk berkembang.

Hindari menjawab tidak memiliki kekurangan atau menggunakan jawaban klise seperti terlalu perfeksionis.

Sebaiknya, ceritakan kelemahan yang masih bisa diperbaiki beserta langkah konkret untuk mengatasinya.

Contoh jawaban:

Saya terkadang terlalu fokus pada detail ketika menyelesaikan pekerjaan. Namun, sekarang saya mulai membiasakan diri membuat skala prioritas agar dapat menjaga keseimbangan antara ketelitian dan efisiensi waktu.

3. Apa kegagalan atau kekecewaan terbesar yang pernah kamu alami?

Pertanyaan ini bukan bertujuan mencari kesalahan kandidat, melainkan memahami bagaimana seseorang menghadapi tekanan dan belajar dari pengalaman.

Pilih pengalaman profesional yang relevan, jelaskan situasinya, tindakan yang dilakukan, dan pelajaran yang diperoleh.

Contoh jawaban:

Saya pernah mengalami keterlambatan menyelesaikan pekerjaan karena kurang memperhitungkan waktu revisi.

Dari pengalaman tersebut, saya belajar membuat perencanaan yang lebih realistis dan mengantisipasi kemungkinan perubahan agar pekerjaan berikutnya berjalan lebih efektif.

4. Apa yang sedang kamu kembangkan dari dirimu dan mengapa penting?

Perekrut ingin melihat apakah kandidat memiliki motivasi belajar dan rencana pengembangan karier.

Jawaban yang baik menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kemampuan profesional.

Contoh jawaban:

Saat ini saya sedang meningkatkan kemampuan analisis data dan strategi digital. Menurut saya, keterampilan tersebut penting agar dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dengan demikian, persiapan interview sebaiknya tidak hanya berfokus pada menghafalkan jawaban.

Kenali kemampuan diri, siapkan contoh pengalaman nyata, dan sesuaikan jawaban dengan kebutuhan posisi yang dilamar.