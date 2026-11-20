JawaPos.com - Setiap awal tahun, banyak orang memiliki semangat baru untuk memperbaiki kehidupannya. Ada yang bertekad ingin hidup lebih sehat, rutin berolahraga, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, mengelola keuangan dengan lebih baik, hingga mengembangkan kemampuan baru. Resolusi tahun baru sering kali menjadi simbol harapan bahwa kehidupan di masa mendatang bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, semangat tersebut tidak selalu bertahan. Rutinitas yang padat, pekerjaan yang menumpuk, perubahan keadaan, hingga rasa malas perlahan membuat berbagai resolusi mulai terlupakan. Target yang awalnya terasa mudah dilakukan justru berubah menjadi beban. Bahkan, tidak sedikit orang yang akhirnya merasa gagal karena belum berhasil mencapai apa yang sudah direncanakan.



Jika kamu mengalami hal serupa, jangan buru-buru menganggap dirimu sebagai orang yang tidak konsisten atau tidak memiliki disiplin. Dalam psikologi, kegagalan menjalankan resolusi tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang tidak mampu mencapai tujuannya. Bisa jadi, cara menetapkan target, strategi yang digunakan, atau lingkungan yang mendukung kebiasaan tersebut memang perlu diperbaiki.



Kabar baiknya, kegagalan bukanlah akhir dari proses perubahan. Kamu masih bisa mengevaluasi, menyusun ulang strategi, dan kembali melangkah tanpa harus menunggu tahun berikutnya.



Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan ketika resolusi tahun ini tidak berjalan sesuai rencana?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat enam cara memperbaikinya menurut prinsip-prinsip psikologi.



1. Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri dan Mulai Melakukan Evaluasi



Hal pertama yang perlu dilakukan ketika gagal menjalankan resolusi adalah berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan.



Ketika target tidak tercapai, sebagian orang cenderung memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Misalnya, menganggap diri sendiri pemalas, tidak disiplin, tidak memiliki komitmen, atau selalu gagal dalam melakukan sesuatu.



Padahal, menyalahkan diri sendiri tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih produktif. Sebaliknya, kritik diri yang berlebihan dapat memicu rasa malu, stres, dan kehilangan motivasi untuk mencoba kembali.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Konsep ini dipopulerkan oleh psikolog Kristin Neff. Self-compassion mengajarkan seseorang untuk memperlakukan dirinya dengan kebaikan dan pengertian ketika menghadapi kesulitan, bukan terus-menerus menghukum diri sendiri.



Artinya, ketika kamu gagal mencapai resolusi, cobalah menerima kenyataan tersebut tanpa memberikan label buruk kepada diri sendiri.



Misalnya, daripada berkata, "Aku memang tidak pernah bisa konsisten," ubahlah menjadi, "Aku belum berhasil membangun kebiasaan ini, tetapi aku masih bisa mempelajari apa yang salah dan mencoba strategi lain."



Perbedaan kalimat tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memengaruhi cara kamu memandang kegagalan.



Setelah itu, lakukan evaluasi secara jujur. Tanyakan kepada diri sendiri beberapa hal berikut:



Apakah target yang dibuat sejak awal terlalu besar?



Apakah saya memiliki waktu yang cukup untuk menjalankannya?



Apa yang paling sering membuat saya berhenti di tengah jalan?



Apakah lingkungan saya mendukung kebiasaan baru tersebut?



Strategi apa yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik?



Evaluasi ini penting agar kamu tidak sekadar mengulang cara lama yang sama. Ingat, tujuan evaluasi bukan mencari siapa yang salah, melainkan menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki.



2. Ubah Resolusi Besar Menjadi Target Kecil yang Lebih Realistis



Salah satu alasan seseorang gagal menjalankan resolusi adalah menetapkan target yang terlalu besar dalam waktu singkat.



Contohnya, seseorang yang sebelumnya jarang berolahraga tiba-tiba bertekad untuk berolahraga setiap hari selama satu jam. Atau seseorang yang terbiasa menghabiskan uang tanpa perencanaan langsung menargetkan dirinya untuk menabung setengah dari penghasilan setiap bulan.



Target tersebut memang terdengar positif. Namun, perubahan perilaku yang terlalu drastis sering kali sulit dipertahankan karena membutuhkan penyesuaian besar dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi perilaku, perubahan kebiasaan lebih mudah dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Prinsip ini juga dikenal melalui pendekatan behavioral shaping, yaitu membentuk perilaku baru secara bertahap dengan meningkatkan tuntutan sedikit demi sedikit.



Misalnya, jika resolusimu adalah membaca lebih banyak buku, jangan langsung memaksakan diri membaca 50 halaman setiap hari. Mulailah dengan membaca lima halaman atau meluangkan waktu selama lima hingga sepuluh menit.



Jika ingin hidup lebih sehat, kamu bisa memulainya dengan berjalan kaki selama 10 menit setiap pagi. Setelah kebiasaan tersebut terasa lebih mudah, durasi dan intensitasnya dapat ditingkatkan secara bertahap.



Begitu pula jika ingin memperbaiki kondisi keuangan. Kamu tidak harus langsung menabung dalam jumlah besar. Mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang yang realistis sesuai kemampuan.



Mengapa cara ini efektif?



Target kecil cenderung terasa lebih mudah dilakukan sehingga mengurangi hambatan untuk memulai. Setiap keberhasilan kecil juga memberikan pengalaman positif yang dapat memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu melakukan perubahan.



Dalam psikologi, keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas dikenal sebagai self-efficacy. Konsep yang dikembangkan oleh Albert Bandura ini menjelaskan bahwa pengalaman keberhasilan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam menghadapi tantangan berikutnya.



Jadi, jangan meremehkan kemajuan kecil. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih bermanfaat daripada target besar yang hanya bertahan beberapa hari.



3. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil Akhir



Banyak orang menetapkan resolusi dengan terlalu berfokus pada hasil akhir.



Misalnya, ingin menurunkan berat badan 10 kilogram, mendapatkan pekerjaan baru, memiliki tabungan dalam jumlah tertentu, atau menguasai bahasa asing dalam beberapa bulan.



Tidak ada yang salah dengan memiliki target tersebut. Namun, terlalu terpaku pada hasil akhir dapat membuat seseorang mudah kecewa ketika perkembangan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.



Padahal, sebagian besar perubahan membutuhkan waktu dan tidak selalu menunjukkan hasil secara langsung.



Dalam psikologi motivasi, terdapat perbedaan antara orientasi pada hasil dan orientasi pada proses. Orientasi pada hasil menempatkan pencapaian akhir sebagai ukuran utama keberhasilan, sedangkan orientasi pada proses lebih menekankan tindakan dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan.



Ketika kamu hanya berfokus pada hasil, kamu mungkin merasa gagal karena berat badan belum turun sesuai target, tabungan belum bertambah banyak, atau kemampuan baru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.



Sebaliknya, jika berfokus pada proses, kamu bisa menghargai tindakan yang sudah dilakukan.



Misalnya, jika ingin menurunkan berat badan, ukur keberhasilan bukan hanya dari angka timbangan, tetapi juga dari konsistensi berolahraga, memperbaiki pola makan, dan menjaga waktu istirahat.



Jika ingin meningkatkan kemampuan profesional, hargai waktu yang sudah digunakan untuk belajar, mengikuti pelatihan, atau mengerjakan proyek baru.



Kamu juga bisa membuat indikator keberhasilan mingguan yang lebih mudah diukur.



Contohnya:



Berolahraga tiga kali dalam seminggu.



Membaca buku selama 15 menit setiap hari.



Menyisihkan uang setiap kali menerima penghasilan.



Belajar keterampilan baru selama 30 menit sehari.



Mengurangi penggunaan media sosial sebelum tidur.



Dengan cara ini, kamu memiliki ukuran kemajuan yang lebih jelas dan tidak selalu bergantung pada hasil akhir.



Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tetapi juga tentang seberapa konsisten kamu menjalankan prosesnya.



4. Kenali Pemicu yang Membuatmu Kembali ke Kebiasaan Lama



Ketika seseorang gagal menjalankan resolusi, ada baiknya ia tidak hanya mengevaluasi target, tetapi juga memahami situasi yang membuatnya kembali pada kebiasaan lama.



Misalnya, kamu ingin mengurangi penggunaan ponsel, tetapi setiap kali merasa bosan atau stres, tanganmu secara otomatis membuka media sosial.



Atau kamu ingin tidur lebih awal, tetapi kebiasaan menonton video sebelum tidur membuat waktu istirahat terus tertunda.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan sering kali berkaitan dengan pola habit loop atau lingkaran kebiasaan. Pola ini dapat dijelaskan melalui tiga elemen, yaitu pemicu (cue), rutinitas (routine), dan imbalan (reward).



Sebagai contoh:



Pemicu: merasa bosan ketika sedang bekerja.



Rutinitas: membuka media sosial.



Imbalan: mendapatkan hiburan atau stimulasi yang menyenangkan.



Jika pola tersebut terus berulang, perilaku membuka media sosial dapat semakin otomatis.



Oleh karena itu, kamu perlu mengenali pemicu yang membuat kebiasaan lama muncul kembali. Setelah menemukannya, ubahlah respons terhadap pemicu tersebut.



Jika biasanya membuka media sosial ketika bosan, cobalah menggantinya dengan berjalan sebentar, minum air putih, atau melakukan peregangan.



Jika sulit tidur karena terlalu sering menggunakan ponsel, letakkan perangkat tersebut jauh dari tempat tidur dan buat rutinitas malam yang lebih menenangkan.



Kamu juga bisa menggunakan prinsip implementation intention, yaitu membuat rencana tindakan dengan pola "Jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y."



Contohnya:



"Jika saya merasa ingin menunda pekerjaan, maka saya akan mulai mengerjakan tugas selama lima menit."



"Jika saya ingin membuka media sosial saat belajar, maka saya akan meletakkan ponsel di luar jangkauan."



"Jika hujan membuat saya tidak bisa berjalan di luar rumah, maka saya akan melakukan olahraga ringan di dalam ruangan."



Strategi ini membantu seseorang mempersiapkan respons sebelum menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu kebiasaannya.



Dengan demikian, kamu tidak harus selalu mengandalkan motivasi atau kemauan yang kuat. Kamu bisa membangun sistem yang membuat perilaku positif lebih mudah dilakukan.



5. Bangun Lingkungan yang Mendukung Perubahan



Sering kali, orang menganggap keberhasilan menjalankan resolusi sepenuhnya bergantung pada kekuatan tekad dan kedisiplinan pribadi.



Padahal, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sehari-hari.



Bayangkan kamu ingin mengurangi konsumsi makanan ringan, tetapi di rumah selalu tersedia berbagai camilan yang mudah dijangkau. Atau kamu ingin lebih produktif, tetapi meja kerja dipenuhi barang yang mengganggu konsentrasi.



Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan kebiasaan baru tentu membutuhkan usaha lebih besar.



Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dapat membantu seseorang melakukan perubahan dengan lebih mudah.



Dalam ilmu psikologi lingkungan dan perilaku, terdapat konsep choice architecture, yaitu pengaturan lingkungan yang dapat memengaruhi pilihan dan perilaku seseorang.



Salah satu penerapan sederhananya adalah membuat kebiasaan positif lebih mudah dilakukan dan kebiasaan negatif lebih sulit dijangkau.



Jika ingin rutin membaca, letakkan buku di meja atau dekat tempat tidur. Jika ingin berolahraga pada pagi hari, siapkan pakaian dan sepatu olahraga sejak malam sebelumnya.



Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak penting atau jauhkan perangkat dari tempat bekerja.



Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial juga perlu diperhatikan.



Berada di sekitar orang-orang yang memiliki kebiasaan positif dapat memberikan dorongan untuk mempertahankan perubahan. Kamu bisa mengajak teman berolahraga bersama, bergabung dengan komunitas belajar, atau meminta dukungan keluarga untuk mengingatkan target yang sedang dijalankan.



Namun, jangan menjadikan dukungan orang lain sebagai satu-satunya sumber motivasi. Gunakan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung agar kamu lebih mudah mempertahankan komitmen pribadi.



Pada akhirnya, disiplin memang penting, tetapi kamu tidak harus terus-menerus mempersulit diri sendiri. Buatlah lingkungan yang membantu keputusan baik menjadi pilihan yang paling mudah dilakukan.



6. Beri Kesempatan untuk Memulai Kembali Tanpa Menunggu Tahun Baru



Kesalahan lain yang sering dilakukan ketika gagal menjalankan resolusi adalah menganggap bahwa kesempatan untuk berubah hanya tersedia pada awal tahun.



Akibatnya, ketika seseorang melewatkan beberapa hari atau minggu dari target yang sudah ditentukan, ia merasa semuanya sudah terlambat.



Misalnya, seseorang yang berencana berolahraga setiap hari merasa kehilangan motivasi setelah melewatkan tiga hari latihan. Karena menganggap dirinya sudah gagal, ia akhirnya berhenti berolahraga selama berminggu-minggu.



Padahal, satu kali kegagalan tidak harus berkembang menjadi kebiasaan menyerah.



Dalam psikologi, terdapat istilah abstinence violation effect, yang awalnya banyak dibahas dalam konteks kekambuhan perilaku adiktif. Konsep ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat memberikan respons negatif yang berlebihan setelah mengalami satu kali penyimpangan dari komitmennya.



Dalam konteks resolusi sehari-hari, pola serupa bisa muncul ketika seseorang menganggap satu kesalahan sebagai bukti bahwa seluruh usahanya telah gagal.



Misalnya, kamu sedang mengatur pola makan, tetapi suatu hari mengonsumsi makanan yang sebenarnya ingin dihindari. Alih-alih kembali ke pola makan yang sudah direncanakan, kamu justru merasa semuanya sudah berantakan dan memilih berhenti menjaga pola makan.



Untuk mengatasinya, ubahlah cara pandang terhadap kesalahan.



Satu hari tidak produktif bukan berarti kamu kehilangan seluruh kemampuan untuk menjadi produktif. Melewatkan satu sesi olahraga bukan berarti kamu harus berhenti berolahraga. Menghabiskan uang lebih banyak dalam satu minggu juga bukan berarti rencana keuanganmu tidak bisa diperbaiki.



Cobalah menerapkan prinsip never miss twice atau jangan melewatkan kebiasaan yang sama dua kali berturut-turut. Prinsip ini populer dalam pembahasan pengembangan kebiasaan dan dapat menjadi pengingat praktis agar kamu segera kembali ke jalur setelah mengalami kemunduran.



Kamu juga bisa menentukan waktu evaluasi secara berkala, misalnya setiap akhir minggu. Periksa kebiasaan yang berhasil dilakukan, hambatan yang muncul, dan penyesuaian yang perlu diterapkan pada minggu berikutnya.



Jangan menunggu Senin, bulan depan, atau tahun baru untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memulai kembali selalu tersedia selama kamu bersedia mengambil langkah berikutnya.



Kesimpulan



Gagal menjalankan resolusi bukan berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk berubah. Bisa jadi, target yang dibuat terlalu besar, strategi yang digunakan kurang tepat, lingkungan belum mendukung, atau kamu terlalu keras terhadap diri sendiri ketika menghadapi kegagalan.



Melalui enam cara di atas, kamu bisa mulai memperbaiki resolusi dengan pendekatan yang lebih realistis dan sesuai dengan prinsip psikologi.



Mulailah dengan berhenti menyalahkan diri sendiri, mengubah target besar menjadi langkah kecil, berfokus pada proses, mengenali pemicu kebiasaan lama, membangun lingkungan yang mendukung, serta memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai kembali.



Hal terpenting yang perlu diingat adalah perubahan tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kamu mengalami kemajuan, ada kalanya harus berhenti sejenak, dan ada kalanya perlu mengulang dari awal.



Jangan jadikan resolusi sebagai alat untuk menghukum diri sendiri karena belum menjadi pribadi yang kamu inginkan. Jadikan resolusi sebagai panduan untuk terus bertumbuh.



Kamu tidak harus menyelesaikan semua target hari ini. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang.



