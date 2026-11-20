JawaPos.com – Produk lokal baik itu fashion, lifestyle, kuliner, hingga produk kreatif lainnya terus bertumbuh. Salah satunya terlihat dalam brightspotUTOPIA 2026, yang hampir didominasi brand lokal baru.

Diungkapkan Co-Founder BrightspotMRKT Cynthia Wirjono mengatakan, antusiasme jenama lokal tahun ini sangat tinggi. Namun, jumlah pendaftar yang besar itu harus melalui proses kurasi.

Pada edisi tahun ini, brightspotUTOPIA 2026 menerima hampir 3.000 pendaftar dari jenama lokal. Tapi, kurasi dilakukan tidak hanya memilih produk yang menarik. Brightspot memastikan setidaknya 40 persen jenama yang tampil adalah wajah baru. Untuk kategori kuliner, porsinya bahkan melampaui 55 persen.

“Bagi kami, kurasi bukan sekadar memilih produk yang menarik, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak pelaku kreatif untuk dikenal, berkolaborasi, dan tumbuh bersama,” ujar Cynthia dalam konferensi pers baru-baru ini.

Brightspot juga menetapkan komitmen lebih dari 30 persen jenama baru di setiap kategori. Mulai dari fashion, lifestyle, kuliner, hingga produk kreatif lainnya.

Tak hanya dari Jabodetabek, sejumlah jenama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali ikut tampil. Salah satunya Mata Clothier dari Semarang. Jenama ini mengolah material deadstock menjadi wearable art.

Founder brightspotMRKT dan The Goods Dept Anton Wirjono menilai, kehadiran jenama dari berbagai daerah itu menunjukkan semangat berkarya yang terus tumbuh.

“Jumlah brand yang mendaftar menjadi bukti bahwa semangat berkarya terus tumbuh, bahkan semakin banyak potensi menarik yang hadir dari luar Jabodetabek,” kata Anton.

Menurut Anton, di situlah pentingnya kurasi Brightspot. Bukan sekadar memilih local brand, tetapi juga membuka akses pasar dan kesempatan bagi talenta kreatif dari berbagai daerah untuk berkembang.

Memasuki tahun ke-17, Brightspot mengusung tagline “Somewhere Between Reality and Possibility”. Festival ini terbagi menjadi dua dunia, LAND dan SKY, yang menempati Basement L2, lantai 11, dan lantai 18 Agora Mall.