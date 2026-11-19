JawaPos.com – Mempertahankan hubungan agar tetap harmonis bukanlah perkara mudah. Seiring bertambahnya usia, setiap orang akan mengalami perubahan pola pikir, kebutuhan, hingga cara memandang kehidupan.

Perubahan tersebut terkadang memengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat. Kesibukan sehari-hari, perbedaan pendapat, dan persoalan pribadi bisa membuat kedekatan yang sebelumnya terjalin erat perlahan mengalami kerenggangan.

Padahal, hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada rasa cinta atau kedekatan yang sudah terbangun sejak lama. Dibutuhkan perhatian, komunikasi terbuka, serta kemauan untuk saling memahami agar ikatan tersebut tetap terjaga.

Menariknya, mempertahankan hubungan tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan pengaruh positif terhadap kedekatan emosional.

Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat tujuh cara yang bisa diterapkan untuk menjaga hubungan tetap kuat dan harmonis seiring bertambahnya usia.

Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Belajar Memaafkan dan Tidak Terus Terjebak dalam Luka Masa Lalu Salah satu hal yang dapat merusak hubungan secara perlahan adalah kebiasaan menyimpan dendam.

Pengalaman buruk, perkataan yang menyakitkan, atau kesalahan seseorang terkadang sulit dilupakan. Jika terus dipendam tanpa adanya penyelesaian, perasaan tersebut bisa menimbulkan jarak emosional dan mengganggu kedekatan.

Karena itu, belajar memaafkan menjadi langkah penting untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.

Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan orang lain sebagai sesuatu yang benar. Sebaliknya, hal ini merupakan keputusan untuk tidak terus membiarkan pengalaman buruk mengendalikan perasaan dan kehidupan saat ini.

Penelitian psikolog Robert Enright juga mengaitkan sikap memaafkan dengan kesehatan psikologis yang lebih baik serta kualitas hubungan interpersonal.

Meski membutuhkan proses, melepaskan kepahitan dapat membantu seseorang membangun kembali hubungan yang lebih sehat.

2. Jangan Biarkan Gengsi Mengalahkan Kedekatan Dalam hubungan apa pun, mempertahankan ego secara berlebihan bisa menjadi sumber pertengkaran.

Semakin bertambah usia, seseorang mungkin merasa lebih berpengalaman dan menganggap pendapatnya selalu paling tepat. Akibatnya, muncul keengganan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, atau menerima sudut pandang berbeda.

Padahal, hubungan yang kuat membutuhkan sikap saling menghargai, bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling benar.

Penelitian pakar hubungan John Gottman menunjukkan bahwa sikap defensif dan merendahkan pasangan dapat menjadi pola komunikasi yang merusak hubungan.

Oleh sebab itu, cobalah mengutamakan penyelesaian masalah daripada mempertahankan gengsi. Bersedia mendengarkan dan mengakui kesalahan justru menunjukkan kedewasaan dalam menjalin hubungan.

3. Jangan Remehkan Perhatian Kecil Sehari-hari Hubungan yang mulai renggang tidak selalu disebabkan oleh masalah besar. Terkadang, hilangnya perhatian sederhana justru menjadi penyebab kedekatan perlahan memudar.

Kebiasaan menanyakan kabar, memberikan ucapan terima kasih, atau sekadar menawarkan bantuan mungkin terlihat sepele. Namun, tindakan tersebut dapat membuat orang terdekat merasa diperhatikan dan dihargai.

Misalnya, menyiapkan minuman kesukaan pasangan, mengingatkan jadwal penting, atau mendengarkan cerita setelah menjalani hari yang melelahkan.

Hal-hal sederhana seperti ini dapat memperkuat ikatan emosional karena menunjukkan bahwa seseorang masih peduli terhadap kehadiran orang lain.

Jadi, jangan menunggu momen istimewa untuk menunjukkan kasih sayang. Perhatian kecil yang diberikan secara konsisten justru sering kali lebih bermakna.

4. Jangan Menghindari Pembicaraan yang Sulit Komunikasi terbuka merupakan salah satu fondasi utama dalam mempertahankan hubungan yang sehat.

Sayangnya, tidak sedikit orang memilih diam ketika menghadapi persoalan karena takut memicu pertengkaran atau membuat suasana menjadi tidak nyaman.

Padahal, masalah yang terus dihindari belum tentu akan selesai dengan sendirinya. Perasaan kecewa, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kesalahpahaman justru dapat menumpuk hingga akhirnya menimbulkan konflik lebih besar.

Karena itu, penting untuk berani membicarakan persoalan yang mengganggu hubungan.

Sampaikan perasaan dengan tenang, dengarkan penjelasan pihak lain, dan hindari kebiasaan saling menyalahkan.

Percakapan yang awalnya terasa sulit bisa menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan masing-masing sekaligus memperbaiki hubungan.

5. Hargai Kehadiran Orang-Orang yang Berarti Ketika sudah terlalu lama bersama seseorang, terkadang kita mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang biasa.

Pasangan, keluarga, maupun sahabat yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari bisa tanpa sadar kurang mendapatkan perhatian dan penghargaan.

Dalam psikologi, kondisi ketika seseorang mulai terbiasa dengan hal-hal positif yang dimilikinya dikenal sebagai adaptasi hedonik.

Akibatnya, sesuatu yang sebelumnya terasa istimewa perlahan dianggap sebagai bagian biasa dari rutinitas.

Untuk menghindari hal tersebut, biasakan menunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang terdekat.

Tidak perlu menunggu mereka melakukan sesuatu yang besar. Mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi, atau menyampaikan bahwa kehadiran mereka sangat berarti sudah menjadi langkah sederhana untuk menjaga kehangatan hubungan.

6. Pilih Hubungan yang Berkualitas daripada Sekadar Memiliki Banyak Teman Seiring bertambahnya usia, prioritas dalam kehidupan sosial biasanya ikut mengalami perubahan.

Jika dahulu seseorang senang memiliki banyak teman dan mengikuti berbagai kegiatan, pada tahap kehidupan berikutnya mungkin lebih memilih menghabiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar dekat.

Hal ini bukan berarti harus menjauhi lingkungan sosial. Namun, menjaga terlalu banyak hubungan yang hanya sebatas formalitas terkadang menguras waktu dan energi.

Teori selektivitas sosioemosional yang dikembangkan psikolog Laura Carstensen menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung lebih memprioritaskan hubungan yang memberikan makna emosional.

Karena itu, tidak ada salahnya lebih fokus merawat hubungan dengan orang-orang yang memberikan dukungan, kenyamanan, dan kebahagiaan.

Hubungan yang berkualitas sering kali memberikan rasa aman yang lebih besar dibandingkan memiliki banyak kenalan tanpa kedekatan emosional.

7. Tetap Sisakan Ruang untuk Bercanda dan Tertawa Bersama Keseriusan memang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun, hubungan juga memerlukan suasana menyenangkan agar tidak terasa monoton.

Salah satu cara sederhana untuk mempertahankan kedekatan adalah membiasakan diri menikmati momen humor bersama.

Tertawa bersama dapat membantu mencairkan suasana ketika terjadi ketegangan, mengurangi kecanggungan, dan menciptakan kenangan menyenangkan.

Tidak harus selalu dengan lelucon yang luar biasa. Mengingat pengalaman lucu, melakukan aktivitas menyenangkan, atau bercanda ringan ketika menghabiskan waktu bersama juga bisa mempererat hubungan.

Humor memang tidak otomatis menyelesaikan persoalan, tetapi dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan dengan suasana hati yang lebih baik.