JawaPos.com – Ketombe menjadi salah satu gangguan kulit kepala yang cukup sering dialami banyak orang. Munculnya serpihan putih yang disertai rasa gatal tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi terkadang juga membuat seseorang kurang percaya diri. Selama ini, ketombe kerap dikaitkan dengan kebiasaan jarang keramas, rambut kotor, hingga pola makan yang tidak sehat. Padahal, munculnya masalah kulit kepala tersebut tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Ada berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan kulit kepala dan memicu terbentuknya serpihan. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima mitos mengenai ketombe yang masih banyak dipercaya masyarakat. Kesalahpahaman ini bisa membuat seseorang memilih perawatan yang kurang sesuai sehingga masalah ketombe sulit diatasi. Lantas, apa saja anggapan yang perlu diluruskan? Berikut lima mitos dan fakta seputar ketombe yang perlu diketahui. 1. Ketombe Muncul karena Jarang Keramas Fakta: Banyak orang menganggap ketombe merupakan akibat dari kebiasaan tidak mencuci rambut secara teratur. Padahal, munculnya serpihan pada kulit kepala tidak selalu berhubungan dengan frekuensi keramas. Seseorang yang rutin mencuci rambut beberapa kali dalam seminggu tetap bisa mengalami ketombe. Hal ini karena ketombe berkaitan dengan kondisi kulit kepala, termasuk peradangan dan respons terhadap jamur alami bernama Malassezia. Jamur tersebut sebenarnya secara alami hidup di kulit manusia. Namun, pada sebagian orang, keberadaannya dapat berkaitan dengan munculnya iritasi dan pengelupasan kulit kepala. Karena itu, menjaga kebersihan rambut memang penting, tetapi keramas lebih sering bukan satu-satunya cara untuk mengatasi ketombe. 2. Kulit Kepala Kering Selalu Menjadi Penyebab Ketombe Fakta: Kulit kepala kering dan ketombe memang sama-sama dapat menimbulkan serpihan putih. Namun, keduanya merupakan kondisi yang tidak sepenuhnya sama. Kulit kepala yang kekurangan kelembapan dapat mengalami pengelupasan sehingga serpihan kecil terlihat pada rambut maupun pakaian. Sementara itu, ketombe umumnya berkaitan dengan peradangan dan kondisi kulit kepala yang dipengaruhi produksi minyak serta jamur alami. Pada kulit kepala yang cenderung berminyak, serpihan akibat ketombe terkadang tampak lebih besar dan menempel karena bercampur dengan minyak. Oleh sebab itu, penting untuk mengenali kondisi kulit kepala sebelum menentukan jenis perawatan yang tepat. Penggunaan produk yang terlalu keras justru berpotensi memperburuk iritasi. 3. Ketombe Hanya Dialami Orang dengan Rambut Berminyak atau Kotor Fakta: Anggapan bahwa ketombe hanya menyerang orang yang memiliki rambut berminyak ternyata tidak sepenuhnya benar. Orang dengan kondisi kulit kepala yang berbeda juga bisa mengalami masalah pengelupasan. Faktor seperti sensitivitas kulit, aktivitas jamur alami, serta kondisi lingkungan dapat berperan dalam munculnya ketombe. Selain itu, perubahan cuaca dan stres juga dapat memengaruhi kondisi kulit kepala pada sebagian orang. Artinya, rambut yang terlihat bersih dan tidak berminyak bukan jaminan seseorang terbebas dari ketombe. Masalah ini dapat dialami siapa saja, tergantung kondisi kulit kepala masing-masing. 4. Ketombe Bisa Menular dari Satu Orang ke Orang Lain Fakta: Masih banyak yang mengira ketombe dapat berpindah melalui kontak langsung atau penggunaan barang secara bergantian. Padahal, ketombe bukan penyakit menular seperti kutu rambut. Kondisi ini lebih berkaitan dengan respons kulit kepala terhadap faktor-faktor tertentu, termasuk jamur alami yang memang dapat ditemukan pada kulit manusia. Karena itu, seseorang tidak akan langsung mengalami ketombe hanya karena menggunakan sisir atau berada berdekatan dengan orang yang memiliki masalah tersebut. Meski demikian, menjaga kebersihan perlengkapan rambut tetap penting untuk mengurangi risiko berbagai gangguan kulit kepala lainnya. 5. Ketombe Sepenuhnya Disebabkan oleh Pola Makan yang Tidak Sehat Fakta: Konsumsi makanan tertentu sering dianggap sebagai penyebab utama ketombe. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak, makanan cepat saji, dan gula dapat langsung memicu munculnya serpihan pada kulit kepala. Padahal, ketombe lebih berkaitan dengan kondisi kulit kepala, produksi sebum, peradangan, serta respons terhadap jamur alami. Meski demikian, asupan nutrisi tetap memiliki peran dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Kekurangan zat gizi tertentu, seperti zinc, vitamin B, dan asam lemak omega-3, dapat memengaruhi kesehatan kulit secara umum. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menjaga kondisi tubuh dan kulit. Namun, memperbaiki pola makan saja belum tentu cukup untuk menghilangkan ketombe. Pada akhirnya, memahami penyebab ketombe menjadi langkah penting sebelum menentukan perawatan yang sesuai. Jangan langsung menyalahkan kebiasaan keramas atau makanan yang dikonsumsi, karena kondisi kulit kepala setiap orang bisa berbeda. Jika ketombe terus muncul, disertai gatal hebat, kemerahan, atau peradangan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit agar mendapatkan penanganan yang tepat.