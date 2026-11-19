JawaPos.com - Jam tangan mekanis bukan sekadar perangkat untuk menunjukkan waktu. Di balik jarum yang bergerak dan desain elegan, terdapat ratusan komponen kecil yang harus dirakit dengan tingkat ketelitian tinggi agar mampu bekerja secara presisi.

Kerumitan tersebut diperlihatkan langsung oleh master watchmaker asal Jepang, Tsutomu Ito, melalui demonstrasi perakitan mesin jam mekanis di Jakarta. Dalam acara The Evolution of Precision, Ito memperagakan proses perakitan Hi-Beat 36000 Calibre 9SA5 sekaligus memperkenalkan sembilan model utama Evolution 9 Collection yang telah disempurnakan.

Demonstrasi ini memberikan kesempatan bagi pencinta horologi untuk melihat lebih dekat bagaimana sebuah mesin jam mekanis bekerja. Mulai dari penyusunan komponen, mekanisme penggerak, hingga ketelitian yang dibutuhkan dalam setiap tahap perakitan.

Di luar teknologi mesin, pameran tersebut juga memperlihatkan bagaimana keindahan alam Jepang diterjemahkan menjadi desain dial, serta bagaimana pemilihan material dan ukuran memengaruhi kenyamanan jam tangan saat dikenakan.

Salah satu bagian menarik dalam presentasi tersebut adalah demonstrasi perakitan Hi-Beat 36000 Calibre 9SA5 oleh Tsutomu Ito.

Sebagai Mechanical Master Watchmaker, Ito memperlihatkan tahapan pengerjaan mesin jam yang membutuhkan keterampilan khusus. Proses ini menjadi gambaran bahwa ketepatan waktu pada jam mekanis tidak hanya bergantung pada kualitas komponen, tetapi juga presisi dalam proses perakitannya.

Dalam Evolution 9 Collection, terdapat dua pendekatan teknologi mesin yang digunakan.

Lima model mengandalkan Spring Drive U.F.A. Caliber 9RB2 dengan akurasi sekitar ±20 detik per tahun. Teknologi ini menjadi salah satu pengembangan yang ditujukan untuk menghasilkan ketepatan waktu tinggi.

Sementara itu, empat model lainnya menggunakan Caliber 9SA5. Mesin mekanis tersebut memadukan frekuensi tinggi dengan cadangan daya hingga 80 jam.

Perbedaan kedua teknologi ini memperlihatkan perkembangan dunia horologi dalam menggabungkan mekanisme tradisional dengan inovasi teknis.

“Evolution 9 Collection selalu menampilkan inovasi terbaik Grand Seiko dalam desain, keahlian pengerjaan, dan presisi,” ujar Russell Ng, Marketing & Communications Manager Grand Seiko Asia Pacific.

Terinspirasi Keindahan Alam Jepang Kerumitan jam tangan mekanis tidak hanya terlihat pada bagian mesinnya. Desain dial juga menjadi elemen penting yang membentuk karakter sebuah jam.

Dalam Evolution 9 Collection, inspirasi diambil dari lanskap alam di sekitar studio Grand Seiko di Jepang. Warna, pantulan cahaya, hingga tekstur alam diterjemahkan menjadi pola pada permukaan dial.

Model SLGB013 dan SLGB015, misalnya, menggunakan dial Blue Lake Suwa yang terinspirasi dari pantulan cahaya matahari pagi di permukaan Danau Suwa.

Sementara itu, SLGB007 Lake Suwa Black menggambarkan suasana danau di bawah cahaya bulan. Adapun SLGB009 mengadopsi pola White Birch yang terinspirasi dari tekstur batang pohon birch.

Setiap model memiliki interpretasi visual berbeda. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana unsur alam dapat menjadi bagian dari identitas desain sebuah jam tangan.

Selain mesin dan desain, kenyamanan saat dikenakan menjadi aspek lain yang diperhatikan dalam penyempurnaan Evolution 9 Collection.

Model SLGB015 dengan dial biru Danau Suwa tersedia dalam dua pilihan diameter, yakni 37 mm dan 40 mm. Perbedaan ukuran tersebut memberikan alternatif bagi pengguna dengan preferensi ukuran jam tangan yang berbeda.

Seluruh model juga dilengkapi pengait gelang yang dapat disesuaikan dalam interval 2 mm tanpa bantuan alat. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur ukuran gelang agar lebih sesuai dengan pergelangan tangan.

Dari sisi material, terdapat pilihan Ever Brilliant Steel dan High Intensity Titanium.

Ever Brilliant Steel memiliki tampilan cerah serta ketahanan terhadap korosi. Sementara itu, High Intensity Titanium menawarkan bobot sekitar 30 persen lebih ringan dibandingkan baja tahan karat.

Pemilihan material tersebut menunjukkan bahwa pengembangan jam tangan tidak hanya berorientasi pada tampilan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman pemakaian sehari-hari.

“Memilih jam tangan merupakan keputusan yang personal, mulai dari tampilan yang disukai hingga kenyamanan saat dikenakan. Maka dari itu, kami ingin pencinta jam di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenal karakter koleksi kami secara langsung. Kami berharap pengunjung dapat memahami setiap detail, keahlian dan cerita di balik setiap model Evolution 9,” ujar Kevin Lie, Director PT Asia Jaya Ikon.

Buat pecinta jam tangan, presentasi dan pameran The Evolution of Precision berlangsung di Grand Seiko Salon, Mall Pacific Place, Jakarta, pada 11–24 November 2026.

Pengunjung dapat melihat sembilan model utama Evolution 9 Collection sekaligus mengenal lebih dekat teknologi mesin jam melalui demonstrasi perakitan yang dilakukan Tsutomu Ito.

Bagi pencinta jam tangan, kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa nilai sebuah jam mekanis tidak berhenti pada desain atau material yang digunakan.