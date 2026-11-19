JawaPos.com - Menemukan warna complexion yang menyatu dengan kulit masih menjadi salah satu tantangan dalam memilih produk makeup. Pilihan warna yang terbatas dapat membuat hasil akhir terlihat kurang natural atau berbeda dengan warna kulit wajah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Somethinc menghadirkan shade terbaru Translucent pada rangkaian CoverBlur Powder Foundation. Kehadiran shade ini melengkapi total 15 pilihan warna yang dirancang untuk mengakomodasi beragam warna kulit perempuan Indonesia.

“Bagi Somethinc, menghadirkan pilihan shade yang beragam bukan hanya tentang menambah variasi warna, tetapi juga memastikan setiap pengguna memiliki pilihan yang sesuai dengan kebutuhan complexion mereka. Melalui kehadiran shade Translucent, kami ingin memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pengguna untuk mendapatkan hasil complexion yang natural tanpa banyak mengubah warna dasar kulit,” ujar Geta Marketing Somethinc, dikutip Kamis (19/11).

Berbeda dari shade berpigmen, Translucent dirancang agar dapat menyatu secara natural tanpa banyak mengubah warna dasar complexion. Shade ini dapat digunakan untuk membantu mengunci makeup sekaligus memberikan tampilan kulit yang lebih halus.

Mengusung tagline “One Swipe, Cover & Blur!”, CoverBlur Powder Foundation membantu menyamarkan tampilan noda dan pori-pori serta menghaluskan tekstur kulit dalam sekali aplikasi. Formulanya dirancang untuk memberikan hasil akhir yang halus dan natural, tanpa terasa tebal atau mudah pecah.

Produk ini juga menawarkan soft-touch HD finish dengan ketahanan hingga 24 jam. Meskipun memiliki daya tahan tinggi, formulanya tetap ringan, nyaman, dan tidak membuat kulit terasa kering saat digunakan sepanjang hari.

CoverBlur Powder Foundation telah memperoleh sertifikasi non-comedogenic dan non-acnegenic. Formulanya dirancang untuk berbagai jenis kulit, termasuk kulit yang rentan berjerawat.

Untuk memudahkan pengguna mengatur tingkat coverage, Somethinc melengkapi produk ini dengan dual-sided puff. Kedua sisi aplikator dapat digunakan untuk menghasilkan tampilan natural sehari-hari maupun coverage yang lebih maksimal sesuai kebutuhan.

Dengan pilihan 15 shade, formula ringan, serta kombinasi coverage dan efek blur, CoverBlur Powder Foundation menawarkan solusi praktis bagi pengguna yang menginginkan complexion lebih halus dengan hasil akhir yang natural.