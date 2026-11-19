JawaPos.com – Rambut yang sehat dan kuat menjadi dambaan banyak orang. Namun, masalah kerontokan sering kali mengganggu penampilan dan membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri.

Kerontokan rambut dapat dipicu oleh berbagai kondisi, mulai dari perubahan hormon, tekanan pikiran, kekurangan nutrisi, hingga kebiasaan perawatan rambut yang kurang tepat.

Meski begitu, mengurangi kerontokan tidak selalu harus dilakukan dengan membeli produk perawatan berharga mahal. Beberapa langkah sederhana dan penggunaan bahan alami bisa menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan rambut.

Perawatan juga perlu dilakukan secara konsisten agar kondisi rambut dan kulit kepala tetap terjaga. Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu mengurangi rambut rontok.

1. Perbaiki Pola Hidup dengan Kebiasaan Sehat

Kesehatan rambut ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh produk yang digunakan dari luar. Kondisi tubuh secara keseluruhan juga mempunyai peran penting dalam menjaga kekuatan rambut.

Kekurangan zat gizi tertentu, termasuk akibat pola makan yang tidak seimbang, dapat berkontribusi terhadap kerontokan. Begitu pula kondisi kesehatan seperti anemia yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk membantu menjaga kesehatan rambut, mulailah membiasakan diri mengonsumsi makanan bergizi dengan komposisi seimbang.

Selain itu, olahraga secara teratur dan menjaga waktu istirahat juga penting dilakukan. Kebiasaan tersebut membantu memelihara kesehatan tubuh yang turut mendukung pertumbuhan rambut.

2. Manfaatkan Minyak Zaitun untuk Merawat Rambut

Minyak zaitun menjadi salah satu bahan alami yang cukup populer dalam perawatan rambut.

Kandungan vitamin E dan senyawa antioksidan di dalamnya dapat membantu menjaga kondisi rambut agar tidak mudah kering. Sifat minyaknya juga dapat membantu melembutkan batang rambut.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Oleskan sedikit minyak zaitun pada bagian rambut yang membutuhkan perawatan, kemudian pijat kulit kepala dengan lembut.

Diamkan selama kurang lebih 30 menit sebelum membilasnya menggunakan air dan sampo.

Meski demikian, minyak zaitun lebih tepat digunakan sebagai perawatan pendukung untuk menjaga kelembapan rambut, bukan sebagai obat yang terbukti menghentikan kerontokan dari akarnya.

3. Gunakan Alpukat sebagai Masker Rambut Alami

Selain baik dikonsumsi sebagai makanan, alpukat juga sering dimanfaatkan untuk perawatan rambut.

Buah ini mengandung lemak sehat, vitamin, dan berbagai nutrisi yang dapat membantu menjaga kelembapan serta kelembutan rambut.

Untuk membuat masker sederhana, siapkan satu buah alpukat matang, kemudian haluskan hingga teksturnya menyerupai pasta.

Setelah itu, aplikasikan pada batang rambut secara merata. Pijat perlahan dan biarkan selama sekitar 15–20 menit.

Jika sudah selesai, bilas rambut menggunakan air bersih hingga tidak ada sisa masker yang tertinggal.

Perawatan ini dapat membantu rambut terasa lebih lembut dan mudah diatur, terutama bagi pemilik rambut kering.

4. Coba Masker Daun Bit dan Daun Henna

Daun bit juga dikenal mengandung sejumlah nutrisi, seperti vitamin C, vitamin B6, folat, mangan, dan kalium.

Kandungan tersebut membuat daun bit kerap dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam perawatan rambut tradisional.

Salah satu cara penggunaannya adalah mengombinasikannya dengan daun henna atau pacar.

Siapkan sekitar tujuh hingga delapan lembar daun bit dan lima hingga enam lembar daun henna. Rebus daun bit terlebih dahulu, kemudian haluskan bersama daun henna hingga membentuk pasta.

Selanjutnya, oleskan campuran tersebut pada kulit kepala dan diamkan selama 15–20 menit sebelum dibilas menggunakan air hangat.

Namun, perlu diperhatikan bahwa bukti ilmiah mengenai kemampuan campuran daun bit dan henna dalam menghentikan kerontokan rambut masih terbatas. Lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk menghindari kemungkinan iritasi atau reaksi alergi.

5. Pastikan Kebutuhan Nutrisi Rambut Terpenuhi

Menjaga kesehatan rambut juga perlu dilakukan melalui asupan makanan sehari-hari.

Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi untuk mendukung pertumbuhan rambut, termasuk protein, zat besi, zinc, dan vitamin tertentu.

Protein berperan sebagai bahan pembentuk struktur rambut, sedangkan zinc membantu berbagai proses penting dalam pemeliharaan jaringan tubuh.

Vitamin A juga diperlukan untuk mendukung fungsi normal kulit. Namun, konsumsi vitamin A secara berlebihan justru dapat memicu kerontokan rambut.

Karena itu, usahakan memenuhi kebutuhan nutrisi melalui makanan bergizi seimbang, seperti telur, ikan, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan.