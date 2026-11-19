JawaPos.com – Memasuki usia 60 tahun ke atas merupakan fase kehidupan yang membawa banyak perubahan. Pada tahap ini, seseorang biasanya telah melewati berbagai pengalaman, mulai dari membangun karier, membesarkan keluarga, hingga menghadapi beragam tantangan kehidupan.

Setelah puluhan tahun berusaha mencapai berbagai tujuan, masa tua seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk menikmati hasil perjalanan tersebut. Kebahagiaan tidak selalu harus diukur melalui pencapaian baru, kekayaan, ataupun pengakuan dari orang lain.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, bertambahnya usia juga berkaitan dengan perubahan prioritas hidup. Seseorang cenderung mulai lebih menghargai penerimaan diri, hubungan yang bermakna, serta ketenangan dibandingkan keinginan untuk terus bersaing.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan hal yang sebaiknya mulai dilepaskan ketika seseorang telah melewati usia 60 tahun. Sebab, terlalu sibuk mengejarnya justru berpotensi menimbulkan tekanan emosional dan mengurangi kesempatan menikmati kehidupan dengan lebih damai.

Berikut delapan hal yang dimaksud.

1. Terus Mengharapkan Pengakuan dari Orang Lain

Keinginan mendapatkan penghargaan dan penerimaan merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jika kebahagiaan selalu bergantung pada penilaian orang lain, seseorang bisa terus merasa kurang meskipun telah melakukan banyak hal.

Memasuki usia lanjut, sebaiknya seseorang mulai mengurangi kebiasaan mengukur harga dirinya berdasarkan pujian maupun komentar lingkungan sekitar.

Tidak semua orang harus menyukai keputusan yang Anda ambil. Begitu pula, tidak setiap pencapaian harus mendapatkan pengakuan dari orang lain agar memiliki arti.

Belajar menghargai diri sendiri menjadi langkah penting untuk memperoleh ketenangan batin.

Ketika seseorang mampu menerima kelebihan dan kekurangannya, ia tidak lagi harus menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai.

2. Memaksakan Segala Sesuatu Harus Sempurna

Kebiasaan menginginkan segala hal berjalan sesuai harapan bisa menjadi sumber tekanan tersendiri, terutama ketika seseorang terus menetapkan standar yang sulit dipenuhi.

Sebagian orang yang telah memasuki usia 60 tahun masih merasa harus mengurus rumah dengan sempurna, menjaga hubungan keluarga tanpa konflik, hingga memastikan setiap keputusan selalu benar.

Padahal, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kesalahan, perbedaan pendapat, dan berbagai kekurangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Dalam psikologi, perfeksionisme yang tidak sehat dapat membuat seseorang terus merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri.

Daripada memaksakan kesempurnaan, cobalah memberikan ruang untuk menerima keadaan. Menikmati sesuatu yang sederhana terkadang jauh lebih membahagiakan dibandingkan terus mengejar standar yang tidak ada akhirnya.

3. Terus Mengumpulkan Kekayaan di Luar Kebutuhan

Mempunyai kondisi keuangan yang aman tentu penting, termasuk ketika seseorang sudah memasuki masa pensiun.

Namun, keinginan untuk terus menambah kekayaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya bisa membuat kehidupan terasa semakin berat.

Ada orang yang tetap memaksakan diri bekerja berlebihan, membeli barang demi mengikuti gaya hidup lingkungan, atau merasa tertinggal ketika melihat pencapaian finansial orang lain.

Padahal, kesejahteraan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki.

Pada usia lanjut, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kesehatan, serta mempunyai dana yang cukup untuk masa depan merupakan hal yang lebih penting.

Memahami batas antara kebutuhan dan keinginan dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih sederhana dan nyaman.

4. Terus Membuktikan Bahwa Diri Masih Produktif

Tidak sedikit orang yang memasuki usia senja merasa harus menunjukkan bahwa dirinya masih kuat, mampu bekerja, dan memiliki kemampuan seperti ketika masih muda.

Perasaan tersebut terkadang muncul karena adanya kekhawatiran dianggap tidak berguna atau sudah kehilangan peran dalam lingkungan sosial.

Akibatnya, mereka terus memaksakan diri melakukan berbagai aktivitas meskipun kondisi fisik dan kebutuhan pribadi sudah berubah.

Padahal, nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh produktivitas maupun pencapaian pekerjaan.

Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa dewasa akhir berkaitan dengan tahap ego integrity versus despair, yaitu proses menerima dan memaknai perjalanan hidup yang telah dilalui.

Karena itu, tidak ada salahnya mengurangi aktivitas yang terlalu membebani. Memberikan waktu untuk beristirahat, menikmati hobi, dan menghabiskan waktu bersama orang terdekat juga merupakan bentuk kehidupan yang bermakna.

5. Terlalu Mengatur Kehidupan Anak dan Keluarga

Perhatian orang tua terhadap anak biasanya tidak pernah benar-benar hilang meskipun anak-anak sudah tumbuh dewasa.

Namun, keinginan untuk selalu mengatur pilihan hidup mereka terkadang justru memunculkan perselisihan dalam keluarga.

Misalnya, terlalu mencampuri keputusan mengenai pekerjaan, pernikahan, pengasuhan anak, hingga persoalan rumah tangga.

Padahal, setiap generasi mempunyai cara dan pertimbangan sendiri dalam menjalani kehidupannya.

Orang tua tetap bisa memberikan nasihat, pengalaman, serta dukungan tanpa harus menentukan seluruh keputusan bagi anak-anaknya.

Belajar menghormati batasan pribadi setiap anggota keluarga merupakan salah satu cara menjaga hubungan tetap harmonis.

Memberikan kebebasan bukan berarti mengurangi kasih sayang. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan orang lain dalam menentukan jalan hidupnya.

6. Terus Menyesali Keputusan di Masa Lalu

Penyesalan sering muncul ketika seseorang mengingat berbagai kesempatan yang pernah terlewatkan.

Ada yang masih memikirkan karier yang tidak berkembang, hubungan yang berakhir, keputusan keuangan yang keliru, atau impian yang belum sempat terwujud.

Memikirkan pengalaman tersebut sesekali merupakan hal yang manusiawi. Namun, jika terus mengulang pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan pada masa lalu, seseorang bisa terjebak dalam pikiran negatif.

Dalam psikologi, pola berpikir berulang mengenai pengalaman atau masalah yang mengganggu dikenal sebagai rumination.

Kebiasaan ini dapat membuat seseorang sulit menikmati keadaan saat ini karena pikirannya terus tertuju pada sesuatu yang sudah tidak bisa diubah.

Daripada terus menyalahkan diri sendiri, cobalah melihat pengalaman terdahulu sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Masa lalu memang tidak dapat diperbaiki, tetapi seseorang tetap mempunyai kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik pada hari ini.

7. Mempertahankan Perselisihan dan Dendam Lama

Tidak semua konflik harus terus dibawa sepanjang kehidupan.

Terkadang, ada perselisihan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi tidak lagi memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan seseorang.

Meski demikian, sebagian orang masih menyimpan kemarahan karena merasa pernah diperlakukan tidak adil atau disakiti oleh orang lain.

Mempertahankan perasaan tersebut terlalu lama justru dapat menguras energi dan membuat pikiran terus terbebani.

Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan seseorang ataupun harus kembali menjalin hubungan dengannya.

Melepaskan dendam lebih berkaitan dengan keputusan untuk tidak membiarkan pengalaman buruk terus menguasai kehidupan saat ini.

Dengan mengurangi beban emosional dari konflik lama, seseorang dapat memberikan lebih banyak perhatian kepada hubungan dan aktivitas yang benar-benar berarti.

8. Terus Mengikuti Standar Kehidupan Orang Lain

Keinginan untuk terlihat awet muda, mempunyai kehidupan lebih mewah, atau dianggap sukses oleh lingkungan sosial terkadang tetap muncul ketika seseorang memasuki usia lanjut.

Padahal, setiap orang mempunyai perjalanan dan kebutuhan yang berbeda.

Membandingkan kehidupan sendiri dengan pencapaian teman sebaya hanya akan membuat seseorang merasa kurang, meskipun sebenarnya sudah mempunyai banyak hal yang patut disyukuri.

Usia 60 tahun ke atas seharusnya menjadi kesempatan untuk menentukan sendiri bagaimana kehidupan ingin dijalani.

Tidak perlu memaksakan diri mengikuti tren, memenuhi ekspektasi masyarakat, atau melakukan sesuatu hanya demi mendapatkan penghormatan.

Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan, seperti menjaga kesehatan, mempererat hubungan dengan orang terdekat, menjalankan hobi, dan menikmati waktu luang.