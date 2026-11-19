JawaPos.com – Kulit kering merupakan salah satu masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini biasanya ditandai dengan permukaan kulit terasa kasar, bersisik, mudah mengelupas, bahkan terkadang menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman.

Untuk mengatasinya, pemilihan produk perawatan kulit yang mampu menjaga kelembapan menjadi hal penting. Salah satu bahan alami yang cukup populer digunakan dalam berbagai produk kecantikan adalah jojoba oil.

Jojoba oil merupakan minyak yang diekstrak dari biji tanaman jojoba. Bahan ini dikenal mempunyai tekstur ringan, tidak terlalu lengket, serta mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan kulit.

Di dalamnya terdapat sejumlah kandungan, seperti asam oleat, asam palmitat, vitamin E, vitamin B kompleks, flavonoid, dan antioksidan yang membantu merawat kondisi kulit.

Karakteristik tersebut membuat jojoba oil banyak digunakan sebagai salah satu bahan dalam produk perawatan kulit, terutama untuk membantu mengatasi masalah kulit kering.

Dilansir dari laman Hello Sehat dan Alodokter, berikut empat manfaat jojoba oil yang perlu diketahui, khususnya bagi pemilik kulit kering.

1. Membantu Menjaga Kelembapan Kulit

Salah satu keunggulan jojoba oil adalah kemampuannya membantu mempertahankan kelembapan alami kulit.

Hal ini berkaitan dengan karakteristik minyak jojoba yang memiliki kemiripan dengan sebum, yaitu minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar kulit.

Kemiripan tersebut membuat jojoba oil dapat membantu menjaga keseimbangan kelembapan pada permukaan kulit tanpa memberikan sensasi terlalu berat.

Bagi pemilik kulit kering, penggunaan minyak ini dapat membantu mengurangi rasa kasar dan menjaga kulit tetap terasa lembut.

Selain itu, kandungan vitamin E di dalamnya memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas.

Dengan kelembapan yang lebih terjaga, kulit pun dapat terasa lebih nyaman dan tidak mudah mengalami kekeringan.

2. Membantu Memperbaiki Tekstur Kulit agar Lebih Halus

Kulit yang mengalami kekeringan sering kali terlihat kusam, terasa kasar, dan memiliki permukaan yang kurang merata.

Penggunaan jojoba oil dapat membantu merawat kondisi tersebut melalui kandungan vitamin E dan komponen antioksidannya.

Vitamin E dikenal memiliki peran dalam membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, efek emolien dari jojoba oil membantu membuat permukaan kulit terasa lebih lembut.

Kelembapan yang terjaga juga dapat membantu mengurangi tampilan kulit bersisik dan kasar.

Jika digunakan secara rutin dan sesuai dengan kebutuhan kulit, jojoba oil dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung perawatan kulit agar terasa lebih halus dan terawat.

3. Membantu Meredakan Keluhan Kulit Eksim

Eksim merupakan kondisi peradangan kulit yang dapat menimbulkan berbagai keluhan, seperti kemerahan, gatal, kering, hingga pecah-pecah.

Masalah tersebut sering membuat penderitanya merasa tidak nyaman, terutama ketika kulit kehilangan kelembapan alaminya.

Jojoba oil memiliki sifat emolien yang dapat membantu menjaga kelembapan dan mengurangi rasa kering pada permukaan kulit.

Kandungan antioksidan serta komponen yang berpotensi memiliki aktivitas antiradang juga membuat minyak ini menarik untuk digunakan sebagai bahan pendukung perawatan kulit.

Meski demikian, jojoba oil bukanlah obat untuk menyembuhkan eksim. Pemilik kulit dengan kondisi tersebut sebaiknya tetap mengikuti perawatan yang dianjurkan dokter, terutama jika mengalami peradangan berat atau luka pada kulit.

Sebelum menggunakannya secara rutin, lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk memastikan tidak muncul reaksi iritasi atau alergi.

4. Membantu Menjaga Kulit agar Tidak Cepat Mengalami Penuaan

Seiring bertambahnya usia, kulit secara alami mengalami perubahan. Salah satunya adalah berkurangnya kelembapan dan elastisitas yang dapat membuat garis halus serta kerutan semakin terlihat.

Jojoba oil dapat membantu mendukung perawatan kulit melalui kandungan vitamin E dan antioksidan yang dimilikinya.

Kandungan tersebut berperan membantu melindungi kulit dari stres oksidatif akibat paparan radikal bebas yang dapat berkontribusi terhadap kerusakan kulit.

Selain itu, kemampuan jojoba oil dalam mempertahankan kelembapan juga dapat membuat garis-garis halus akibat kulit kering terlihat tidak terlalu menonjol.

Kulit yang terhidrasi dengan baik umumnya tampak lebih kenyal, lembut, dan terawat.

Walaupun demikian, jojoba oil bukanlah pengganti tabir surya maupun perawatan antipenuaan lainnya. Penggunaan sunscreen secara rutin tetap penting untuk membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar ultraviolet.