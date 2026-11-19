JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa berpikir rasional adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat. Jangan terbawa emosi, pertimbangkan segala kemungkinan, gunakan logika, dan jangan biarkan perasaan mengendalikan tindakan. Nasihat tersebut memang terdengar masuk akal. Dalam banyak situasi, kemampuan berpikir rasional membantu seseorang menghindari keputusan impulsif, mempertimbangkan risiko, serta melihat persoalan secara lebih objektif.



Namun, apakah berpikir rasional selalu menjadi cara terbaik untuk menghadapi setiap persoalan hidup?



Menariknya, psikologi justru menunjukkan bahwa manusia tidak selalu membutuhkan logika untuk membuat keputusan yang baik. Emosi, intuisi, pengalaman pribadi, nilai-nilai, bahkan perasaan yang sulit dijelaskan terkadang memiliki peran penting dalam membantu seseorang menentukan pilihan.



Manusia bukanlah mesin yang hanya bekerja berdasarkan data dan perhitungan. Kita memiliki kebutuhan emosional, hubungan sosial, pengalaman masa lalu, serta keterbatasan dalam memproses informasi. Karena itu, keputusan yang terlihat paling rasional belum tentu menjadi keputusan yang paling sehat, bijaksana, atau sesuai dengan kebutuhan seseorang.



Bahkan, terlalu memaksakan diri untuk selalu berpikir rasional dapat membuat seseorang terjebak dalam kecemasan, terlalu banyak menganalisis, dan kesulitan memahami perasaannya sendiri.



Lantas, mengapa berpikir rasional tidak selalu menjadi jawaban terbaik menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat tujuh alasannya.



1. Emosi Sering Kali Memberikan Informasi yang Tidak Bisa Dijelaskan oleh Logika



Salah satu kesalahpahaman yang cukup umum adalah menganggap emosi sebagai sesuatu yang harus dikendalikan atau dihilangkan ketika seseorang sedang mengambil keputusan.



Padahal, dalam psikologi, emosi memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Emosi bukan sekadar reaksi spontan, melainkan salah satu sistem yang membantu kita memahami situasi, mengenali kebutuhan, dan merespons lingkungan.



Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan prospek karier yang menjanjikan. Jika dilihat dari sudut pandang rasional, pekerjaan tersebut tampak seperti pilihan terbaik.



Namun, setiap hari orang tersebut merasa tertekan, kehilangan semangat, dan tidak memiliki waktu untuk kehidupan pribadinya.



Secara logika, bertahan mungkin terlihat lebih menguntungkan. Akan tetapi, perasaan tidak nyaman yang terus muncul bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan penting yang tidak terpenuhi.



Psikolog Antonio Damasio melalui gagasan somatic marker hypothesis menjelaskan bahwa sinyal emosional dan respons tubuh dapat membantu manusia mengevaluasi pilihan ketika menghadapi keputusan yang kompleks.



Artinya, emosi bukan selalu pengganggu proses berpikir. Dalam kondisi tertentu, emosi justru membantu otak memberikan penilaian terhadap berbagai kemungkinan.



Tentu saja, bukan berarti setiap perasaan harus langsung diikuti. Rasa takut, marah, atau kecewa terkadang muncul akibat kesalahpahaman maupun pengalaman buruk di masa lalu.



Namun, mengabaikan emosi sepenuhnya juga bukan tindakan bijaksana.



Intinya, berpikir sehat bukan berarti menghilangkan emosi, melainkan belajar memahami informasi yang disampaikan oleh emosi sebelum mengambil keputusan.



2. Terlalu Banyak Berpikir Rasional Bisa Membuat Seseorang Terjebak dalam Overthinking



Berpikir rasional seharusnya membantu seseorang menemukan solusi. Namun, ketika seseorang terus menganalisis setiap kemungkinan, mempertimbangkan setiap risiko, dan mencari kepastian sebelum bertindak, proses berpikir tersebut justru dapat berubah menjadi beban psikologis.



Fenomena ini sering dikaitkan dengan overthinking atau pemikiran berlebihan.



Misalnya, seseorang ingin memulai bisnis kecil-kecilan. Ia mulai menghitung modal, mempelajari pasar, mempertimbangkan kompetitor, menganalisis risiko kerugian, hingga membayangkan berbagai kemungkinan kegagalan.



Semua pertimbangan tersebut sebenarnya bermanfaat. Masalah muncul ketika proses analisis tidak pernah selesai.



Ia terus mencari informasi tambahan, takut mengambil keputusan yang salah, dan merasa belum cukup siap untuk memulai.



Dalam psikologi, terdapat konsep analysis paralysis, yaitu kondisi ketika terlalu banyak menganalisis justru membuat seseorang kesulitan menentukan pilihan atau mengambil tindakan.



Barry Schwartz, melalui konsep paradox of choice, juga menjelaskan bagaimana banyaknya pilihan dapat meningkatkan beban psikologis dan membuat seseorang semakin sulit merasa puas dengan keputusannya.



Semakin banyak kemungkinan yang dipertimbangkan, semakin besar pula kesempatan seseorang menemukan alasan untuk meragukan pilihannya sendiri.



Pada akhirnya, seseorang mungkin lebih sibuk memikirkan kehidupan daripada benar-benar menjalaninya.



Karena itu, tidak semua keputusan membutuhkan analisis yang sempurna. Ada kalanya seseorang perlu menerima bahwa informasi yang dimiliki sudah cukup untuk mengambil langkah pertama.



Berpikir rasional memang penting, tetapi kemampuan menentukan kapan harus berhenti menganalisis juga merupakan bagian dari kebijaksanaan.



3. Tidak Semua Persoalan Manusia Bisa Diselesaikan dengan Logika



Ada banyak persoalan dalam kehidupan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah secara mutlak.



Contohnya adalah persoalan hubungan, kehilangan seseorang, konflik keluarga, kekecewaan, dan kebutuhan untuk merasa dihargai.



Dalam situasi seperti ini, seseorang terkadang tidak membutuhkan penjelasan logis. Ia hanya ingin didengarkan, dipahami, dan mendapatkan ruang untuk mengekspresikan perasaannya.



Bayangkan seseorang sedang mengalami kegagalan besar. Ia bercerita kepada temannya bahwa dirinya merasa tidak berguna dan kehilangan kepercayaan diri.



Kemudian, temannya menjawab, "Kegagalan itu hal biasa. Banyak orang mengalami hal yang lebih buruk. Seharusnya kamu bersyukur dan mulai mencoba lagi."



Jika dilihat dari sudut pandang rasional, pernyataan tersebut mungkin benar. Namun, secara emosional, jawaban itu belum tentu membantu.



Orang yang sedang terluka tidak selalu membutuhkan solusi langsung. Terkadang, ia membutuhkan validasi emosional, yaitu pengakuan bahwa perasaan yang dialaminya dapat dipahami dan layak mendapatkan perhatian.



Dalam pendekatan psikologi humanistik, Carl Rogers menekankan pentingnya empati, penerimaan, dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif seseorang.



Pendekatan ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan penyelesaian masalah, tetapi juga pengalaman untuk merasa diterima dan dimengerti.



Hal ini sangat relevan dalam hubungan interpersonal.



Ketika pasangan sedang sedih, misalnya, menjelaskan mengapa kesedihannya tidak masuk akal belum tentu membuatnya merasa lebih baik. Sebaliknya, mendengarkan tanpa buru-buru menghakimi dapat menciptakan rasa aman secara emosional.



Tidak semua masalah membutuhkan jawaban. Beberapa masalah justru membutuhkan kehadiran, empati, dan kesediaan untuk memahami.



4. Intuisi Terkadang Membantu Mengambil Keputusan Lebih Cepat



Kita sering menganggap keputusan yang baik harus melalui proses berpikir panjang dan pertimbangan yang mendalam.



Namun, psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia juga memiliki kemampuan mengambil keputusan secara intuitif.



Daniel Kahneman, dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, memperkenalkan dua cara kerja pemikiran manusia yang dikenal sebagai Sistem 1 dan Sistem 2.



Sistem 1 bekerja secara cepat, otomatis, dan intuitif. Sementara itu, Sistem 2 bekerja lebih lambat, analitis, serta membutuhkan usaha mental yang lebih besar.



Keduanya memiliki fungsi masing-masing.



Sebagai contoh, seorang dokter berpengalaman terkadang dapat mengenali bahwa kondisi pasien tampak tidak biasa hanya dari pola gejala yang dilihatnya. Kesimpulan awal tersebut mungkin muncul dengan cepat karena otaknya telah memproses banyak pengalaman serupa sebelumnya.



Begitu pula seorang pengemudi berpengalaman yang dapat merasakan adanya potensi bahaya di jalan sebelum sempat menjelaskan secara detail apa yang membuatnya waspada.



Dalam situasi tertentu, intuisi merupakan hasil pembelajaran dan pengenalan pola yang terbentuk melalui pengalaman.



Namun, intuisi tidak selalu benar. Keputusan spontan juga dapat dipengaruhi prasangka, ketakutan, stereotip, dan bias kognitif.



Itulah sebabnya intuisi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan keuangan, kesehatan, dan keselamatan.



Meski demikian, bukan berarti semua keputusan harus diproses melalui analisis yang rumit.



Ketika seseorang memiliki pengalaman yang relevan dan situasinya cukup dikenal, intuisi dapat menjadi sumber pertimbangan yang berguna.



Logika membantu kita memeriksa keputusan, sedangkan intuisi terkadang membantu kita menemukan arah sebelum seluruh informasi tersedia.



5. Memaksakan Rasionalitas Bisa Membuat Seseorang Mengabaikan Kebutuhan Emosionalnya Sendiri



Ada orang yang selalu berusaha terlihat tenang, tidak mudah tersinggung, tidak menangis, dan tidak membiarkan perasaan memengaruhi tindakannya.



Mereka mungkin menganggap bahwa menjadi dewasa berarti harus selalu rasional.



Sayangnya, pandangan tersebut dapat membuat seseorang terbiasa menekan perasaan sendiri.



Misalnya, seseorang terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena merasa sudah terlalu banyak berinvestasi di dalamnya. Ia memiliki berbagai alasan logis untuk bertahan, mulai dari lamanya hubungan, kenangan bersama, hingga kekhawatiran memulai kehidupan baru.



Namun, ia mengabaikan kenyataan bahwa dirinya terus merasa tidak dihargai.



Dalam psikologi, terdapat konsep emotional suppression, yaitu upaya menekan atau menyembunyikan ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Penelitian psikolog James Gross mengenai regulasi emosi menunjukkan bahwa penekanan ekspresi emosi dapat memiliki konsekuensi tertentu terhadap pengalaman emosional dan interaksi sosial.



Menekan ekspresi emosi bukan berarti seseorang otomatis tidak lagi merasakan emosi tersebut.



Seseorang mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi tetap mengalami tekanan di dalam dirinya.



Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan mengabaikan perasaan dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali kebutuhan pribadi.



Ia menjadi terbiasa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya sedang kelelahan secara emosional.



Penting untuk memahami bahwa mengakui perasaan bukan berarti kehilangan kendali. Seseorang tetap bisa merasa marah tanpa harus menyakiti orang lain, merasa sedih tanpa harus menyerah, dan merasa takut tanpa harus berhenti mencoba.



Kedewasaan emosional bukan tentang tidak memiliki perasaan, melainkan mampu mengenali, menerima, dan mengelolanya dengan sehat.



6. Keputusan Paling Rasional Belum Tentu Sesuai dengan Nilai dan Makna Hidup Seseorang



Salah satu keterbatasan berpikir rasional adalah kecenderungannya untuk menilai keputusan berdasarkan manfaat, efisiensi, keuntungan, dan konsekuensi yang dapat diperhitungkan.



Padahal, manusia tidak selalu menjalani kehidupan untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan.



Ada kalanya seseorang memilih sesuatu karena memiliki makna pribadi, meskipun pilihan tersebut tidak memberikan keuntungan material terbesar.



Contohnya, seseorang mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Namun, pekerjaan tersebut mengharuskannya tinggal jauh dari keluarga dan meninggalkan aktivitas yang selama ini memberikan kebahagiaan.



Di sisi lain, ia memiliki kesempatan bekerja dengan penghasilan lebih rendah, tetapi dapat menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.



Jika hanya menggunakan ukuran finansial, pilihan pertama mungkin terlihat lebih rasional.



Namun, jika mempertimbangkan kualitas hidup, hubungan keluarga, kebebasan, dan makna personal, pilihan kedua mungkin lebih sesuai.



Dalam psikologi, konsep self-determination theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan pentingnya tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan tersebut berperan dalam motivasi dan kesejahteraan psikologis.



Artinya, kebahagiaan manusia tidak hanya ditentukan oleh pencapaian eksternal, tetapi juga oleh sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas hidupnya, mampu berkembang, dan terhubung dengan orang lain.



Selain itu, Viktor Frankl melalui pendekatan logoterapi menekankan pentingnya pencarian makna dalam kehidupan manusia.



Seseorang dapat memilih jalan yang lebih sulit karena merasa pilihan tersebut memiliki tujuan yang lebih bermakna.



Karena itu, keputusan yang baik tidak selalu identik dengan keputusan yang paling menguntungkan.



Hidup bukan sekadar tentang memilih sesuatu yang paling masuk akal, tetapi juga tentang memilih sesuatu yang memiliki arti bagi diri sendiri.



7. Manusia Memiliki Keterbatasan dalam Memproses Informasi dan Tidak Bisa Selalu Bersikap Objektif



Kita sering membayangkan bahwa orang yang berpikir rasional mampu melihat segala sesuatu secara objektif.



Padahal, kemampuan manusia dalam memproses informasi memiliki keterbatasan.



Psikolog Herbert A. Simon memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas.



Konsep ini menjelaskan bahwa manusia mengambil keputusan berdasarkan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif yang terbatas.



Dengan kata lain, seseorang tidak selalu memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan terbaik.



Bahkan ketika berusaha bersikap objektif, penilaian seseorang masih dapat dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif.



Salah satu contohnya adalah confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya.



Misalnya, seseorang sangat yakin bahwa keputusan bisnisnya sudah tepat. Ketika mendapatkan informasi positif, ia menganggapnya sebagai bukti bahwa pilihannya benar. Namun, ketika menemukan peringatan atau kritik, ia justru menganggapnya sebagai pendapat orang yang tidak memahami situasi.



Ia merasa sedang berpikir rasional, padahal sebenarnya sedang mencari pembenaran terhadap keputusan yang sudah dibuat.



Fenomena lainnya adalah overconfidence bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk terlalu percaya terhadap kemampuan atau ketepatan penilaiannya sendiri.



Hal ini menunjukkan bahwa berpikir logis tidak otomatis membuat seseorang bebas dari kesalahan.



Justru, orang yang benar-benar berpikir kritis perlu menyadari bahwa dirinya juga memiliki keterbatasan.



Ia harus bersedia mempertimbangkan sudut pandang lain, menerima kemungkinan bahwa dirinya salah, dan memperbarui pendapat ketika menemukan informasi baru.



Rasionalitas yang sehat bukan tentang merasa selalu benar, melainkan memiliki keberanian untuk menguji keyakinan sendiri.



Jadi, Apakah Kita Harus Berhenti Berpikir Rasional?



Tentu saja tidak.



Berpikir rasional tetap menjadi kemampuan penting dalam kehidupan manusia. Logika membantu kita mengevaluasi informasi, mengenali kesalahan berpikir, mempertimbangkan risiko, dan menghindari keputusan impulsif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Namun, persoalannya bukan terletak pada apakah kita harus memilih logika atau emosi.



Persoalan sebenarnya adalah bagaimana menggunakan keduanya secara seimbang.



Ketika menghadapi persoalan besar, kita dapat menggunakan logika untuk memahami fakta, emosi untuk mengenali kebutuhan, intuisi untuk mempertimbangkan pengalaman, serta nilai pribadi untuk menentukan arah yang ingin dituju.



Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua keputusan memiliki jawaban sempurna.



Ada situasi ketika informasi tidak lengkap, pilihan sama-sama memiliki risiko, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang harus diterima.



Dalam kondisi seperti itu, menunggu sampai semuanya terasa benar-benar pasti justru dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk bertindak.



Menjadi manusia yang bijaksana bukan berarti selalu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan paling sempurna. Terkadang, kebijaksanaan justru terlihat dari kemampuan memahami kapan harus menggunakan logika, kapan perlu mendengarkan perasaan, dan kapan harus menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan.



Penutup



Berpikir rasional memang penting, tetapi menjadikannya satu-satunya pedoman dalam menjalani kehidupan dapat membuat kita kehilangan pemahaman terhadap sisi manusiawi diri sendiri.



Kita bisa memiliki argumen yang sangat masuk akal, tetapi tetap merasa tidak bahagia. Kita bisa membuat keputusan yang terlihat menguntungkan, tetapi kehilangan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih berarti. Kita juga bisa menjelaskan perasaan orang lain secara logis, tetapi gagal memberikan empati yang mereka butuhkan.



Psikologi mengajarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang kompleks. Pikiran, emosi, pengalaman, intuisi, dan kebutuhan sosial saling berinteraksi dalam membentuk perilaku serta keputusan.



Karena itu, tujuan kita seharusnya bukan menjadi manusia yang selalu rasional, melainkan menjadi manusia yang mampu menggunakan rasionalitas secara tepat.



Sebab, tidak semua hal dalam hidup perlu dimenangkan dengan logika. Ada hal-hal yang perlu dipahami dengan empati, diterima dengan lapang dada, dan dijalani dengan keberanian.



