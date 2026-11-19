JawaPos.com - Mencintai anak adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar yang dapat diberikan orang tua. Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, mandiri, bertanggung jawab, memiliki empati, dan mampu mengendalikan dirinya. Karena itu, banyak orang tua berusaha memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan, melindungi, serta memastikan anak-anaknya merasa dicintai.



Namun, ada satu hal penting yang sering kali tidak disadari: anak yang dicintai belum tentu otomatis memiliki perilaku yang baik.



Ada anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang, tetapi masih sering membantah, sulit mengendalikan emosi, tidak disiplin, mengabaikan aturan, atau kesulitan menghargai orang lain. Ada pula anak yang mendapatkan perhatian luar biasa dari orang tuanya, tetapi tetap kesulitan bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan sendiri.



Apakah ini berarti orang tua kurang mencintai anaknya? Tentu tidak.



Dalam psikologi perkembangan, kasih sayang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan emosional anak. Akan tetapi, kasih sayang bukan satu-satunya faktor yang membentuk perilaku. Anak juga membutuhkan bimbingan, batasan yang jelas, konsistensi, keteladanan, kesempatan belajar, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan emosional maupun sosialnya.



Dengan kata lain, mencintai anak berarti bukan hanya membuatnya merasa disayangi, tetapi juga membantunya belajar menjadi pribadi yang mampu mengelola dirinya sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat enam alasan mengapa mencintai anak saja tidak cukup untuk mengubah perilakunya menurut psikologi.



1. Anak Membutuhkan Batasan, Bukan Hanya Kasih Sayang



Salah satu kesalahpahaman dalam pengasuhan adalah anggapan bahwa semakin besar kasih sayang yang diberikan, semakin sedikit aturan yang perlu diterapkan.



Sebagian orang tua merasa tidak tega menolak permintaan anak, membiarkan perilaku yang kurang tepat, atau memberikan kelonggaran setiap kali anak menunjukkan kekecewaan. Mereka khawatir anak akan merasa tidak dicintai jika keinginannya tidak dipenuhi.



Padahal, dalam psikologi perkembangan, batasan atau boundaries merupakan bagian penting dari pengasuhan yang sehat.



Anak membutuhkan aturan untuk memahami perilaku apa yang dapat diterima dan perilaku apa yang tidak dapat diterima. Mereka juga perlu mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.



Misalnya, ketika anak marah lalu melempar mainan, orang tua tidak cukup hanya memeluknya dan mengatakan bahwa mereka menyayanginya. Anak juga perlu diberi pemahaman bahwa marah adalah emosi yang boleh dirasakan, tetapi melempar barang bukan cara yang tepat untuk mengekspresikannya.



Orang tua bisa mengatakan:



"Kamu boleh marah karena mainanmu tidak diberikan. Ayah tahu kamu kecewa. Tetapi kamu tidak boleh melempar barang. Kalau marah, kamu bisa bilang kepada Ayah atau mengambil waktu untuk menenangkan diri."



Kalimat tersebut mengandung dua pesan penting: perasaan anak diterima, tetapi perilakunya tetap diarahkan.



Inilah perbedaan antara menerima emosi anak dan membiarkan semua tindakannya.



Anak yang tumbuh tanpa batasan yang jelas dapat mengalami kesulitan memahami aturan sosial, menunda keinginan, serta menerima penolakan. Sebaliknya, batasan yang disampaikan dengan hangat dan konsisten membantu anak membangun rasa aman karena mereka mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya.



Dalam pendekatan pengasuhan otoritatif (authoritative parenting), orang tua menggabungkan kehangatan emosional dengan tuntutan dan aturan yang sesuai usia. Pendekatan ini berbeda dari pola asuh otoriter yang mengandalkan hukuman dan ketakutan.



Artinya, orang tua tidak harus keras untuk menjadi tegas. Mereka bisa tetap lembut tanpa kehilangan ketegasan.



Anak tidak hanya membutuhkan orang tua yang menyayanginya, tetapi juga orang tua yang berani memberikan batasan demi kebaikannya.



2. Anak Belum Memiliki Kemampuan Mengendalikan Diri yang Matang



Pernahkah orang tua merasa heran karena anak sebenarnya sudah tahu bahwa suatu perilaku tidak boleh dilakukan, tetapi tetap mengulanginya?



Misalnya, anak tahu bahwa memukul teman adalah tindakan yang salah. Namun, ketika merasa kesal, ia kembali memukul. Anak juga mungkin memahami bahwa pekerjaan rumah harus diselesaikan sebelum bermain, tetapi tetap memilih bermain ketika ada kesempatan.



Situasi seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa anak sengaja membangkang atau tidak menghargai orang tua.



Padahal, dari sudut pandang psikologi perkembangan, mengetahui sesuatu yang benar tidak selalu berarti anak sudah mampu melakukannya secara konsisten.



Anak sedang mengembangkan kemampuan pengendalian diri atau self-regulation. Kemampuan ini meliputi mengelola emosi, mengendalikan impuls, mengarahkan perhatian, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak.



Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan perkembangan fungsi eksekutif otak, termasuk kemampuan merencanakan, mengingat instruksi, dan menghambat respons spontan.



Perkembangannya berlangsung secara bertahap sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja, bahkan terus mengalami penyempurnaan pada masa dewasa muda.



Itulah sebabnya, anak yang sedang marah mungkin lebih sulit mendengarkan nasihat. Ketika emosinya memuncak, kemampuan berpikir dan mengendalikan impuls dapat menurun untuk sementara.



Dalam kondisi seperti ini, ceramah panjang biasanya tidak efektif.



Anak justru membutuhkan bantuan orang dewasa untuk menenangkan diri sebelum diajak memahami kesalahannya.



Misalnya:



Bantu anak mengenali emosinya dengan menyebutkan perasaan yang sedang dialami.



Berikan waktu untuk menenangkan diri tanpa mempermalukannya.



Ajarkan cara mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata.



Latih anak menunggu giliran dan menerima penundaan keinginan.



Berikan kesempatan untuk mengambil keputusan sederhana sesuai usianya.



Orang tua juga perlu memahami bahwa kemampuan mengendalikan diri tidak terbentuk hanya melalui satu kali nasihat. Anak membutuhkan latihan berulang dalam berbagai situasi.



Jadi, ketika anak mengulangi kesalahan, bukan berarti kasih sayang orang tua gagal. Bisa jadi, anak masih membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan yang belum dikuasainya.



Tugas orang tua bukan sekadar menuntut anak agar mampu mengendalikan dirinya, melainkan membantu anak belajar bagaimana melakukannya.



3. Perilaku Anak Dipengaruhi oleh Kebiasaan dan Pola Penguatan



Kasih sayang dapat membuat anak merasa aman dan diterima. Namun, perubahan perilaku juga membutuhkan proses belajar.



Dalam psikologi perilaku, salah satu konsep penting yang menjelaskan proses ini adalah reinforcement atau penguatan.



Penguatan merupakan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan suatu perilaku muncul kembali. Dengan kata lain, perilaku yang mendapatkan konsekuensi tertentu dapat menjadi semakin sering dilakukan.



Contohnya, seorang anak menangis dan berteriak setiap kali meminta mainan. Karena tidak tahan mendengar tangisannya, orang tua akhirnya membelikan mainan tersebut.



Tanpa disadari, anak dapat belajar bahwa berteriak merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan keinginannya.



Pada kesempatan berikutnya, kemungkinan anak menggunakan cara yang sama bisa meningkat.



Hal ini bukan berarti anak sedang memanipulasi orang tua secara sadar. Anak sedang mempelajari hubungan antara tindakan dan hasil yang diperolehnya.



Contoh lain adalah ketika anak tidak mau membereskan mainan. Orang tua yang selalu membereskan semuanya mungkin tanpa sengaja membuat anak tidak memiliki kesempatan untuk belajar bertanggung jawab.



Karena itu, orang tua perlu memperhatikan pola interaksi sehari-hari.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Berikan perhatian pada perilaku positif. Ketika anak membereskan mainan, berikan apresiasi yang spesifik.



Jangan selalu memenuhi tuntutan yang disampaikan melalui perilaku negatif. Tetap tenang dan konsisten ketika anak merengek atau berteriak.



Ajarkan perilaku pengganti. Jika anak biasanya berteriak ketika meminta sesuatu, ajarkan cara meminta dengan sopan.



Berikan konsekuensi yang masuk akal. Jika anak menumpahkan sesuatu, ajak ia membantu membersihkannya sesuai kemampuan.



Lakukan secara konsisten. Perilaku baru membutuhkan pengulangan agar menjadi kebiasaan.



Penting untuk dipahami bahwa penguatan positif bukan berarti selalu memberikan hadiah berupa uang atau barang. Pujian yang tulus, perhatian, kesempatan memilih, dan pengakuan atas usaha anak juga dapat menjadi bentuk penguatan.



Misalnya, daripada hanya mengatakan "Kamu anak pintar", orang tua bisa mengatakan, "Ibu senang kamu tetap berusaha membereskan mainan meskipun tadi kamu ingin terus bermain."



Pujian yang spesifik membantu anak memahami perilaku apa yang perlu dipertahankan.



