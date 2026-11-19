JawaPos.com - Memiliki hubungan asmara yang bahagia tentu menjadi impian banyak orang. Hampir setiap pasangan menginginkan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, saling memahami, dan mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Namun, kenyataannya, membangun hubungan yang bahagia bukanlah perkara mudah. Cinta saja terkadang tidak cukup untuk membuat dua orang mampu mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.



Dalam sebuah hubungan, setiap individu membawa latar belakang keluarga, pengalaman hidup, kebiasaan, karakter, hingga cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar. Bahkan, dua orang yang saling mencintai belum tentu selalu memiliki pandangan yang sama terhadap segala sesuatu.



Menariknya, menurut berbagai penelitian dalam psikologi hubungan, kebahagiaan pasangan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak kesamaan hobi, selera musik, atau kegemaran yang mereka miliki. Hal yang jauh lebih penting adalah kecocokan dalam nilai-nilai kehidupan, komunikasi, pengelolaan emosi, serta cara menghadapi konflik.



Pasangan yang bahagia bukan berarti tidak pernah bertengkar atau mengalami masalah. Mereka justru memiliki kemampuan untuk menghadapi perbedaan tanpa harus saling menyakiti. Mereka tahu bagaimana mendengarkan, menghargai, dan menemukan jalan tengah ketika menghadapi persoalan.



Lantas, kecocokan seperti apa yang biasanya dimiliki oleh pasangan bahagia?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat lima kecocokan yang dapat dijelaskan melalui sudut pandang psikologi.



1. Memiliki Kecocokan dalam Nilai-Nilai Kehidupan



Salah satu fondasi penting dalam hubungan yang bahagia adalah kesamaan atau kecocokan nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan merupakan prinsip yang dianggap penting oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya.



Contohnya meliputi pandangan mengenai keluarga, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, keuangan, pekerjaan, hingga tujuan masa depan.



Dua orang mungkin memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Seseorang bisa saja lebih pendiam, sementara pasangannya lebih ekspresif. Seseorang mungkin menyukai kegiatan di luar rumah, sedangkan pasangannya lebih senang menghabiskan waktu di rumah. Perbedaan seperti ini tidak selalu menjadi masalah selama keduanya memiliki prinsip dasar yang sejalan.



Sebagai contoh, pasangan yang sama-sama menjunjung tinggi kesetiaan akan lebih mudah membangun batasan yang disepakati bersama dalam hubungan. Begitu pula pasangan yang sama-sama menghargai keluarga biasanya dapat lebih mudah memahami pentingnya meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat.



Dalam psikologi hubungan, keselarasan nilai dapat membantu pasangan membuat keputusan penting secara bersama-sama. Mereka tidak harus selalu memiliki pendapat yang sama, tetapi mempunyai arah kehidupan yang relatif sejalan.



Bayangkan jika satu orang ingin membangun keluarga dan menjalani kehidupan yang stabil, sementara pasangannya sama sekali tidak menginginkan komitmen jangka panjang. Perbedaan tujuan seperti ini berpotensi menimbulkan konflik yang berulang.



Oleh karena itu, pasangan yang bahagia biasanya tidak hanya membicarakan perasaan cinta, tetapi juga berani membicarakan hal-hal penting mengenai masa depan.



Intinya: Kecocokan nilai kehidupan membantu pasangan memahami ke mana hubungan mereka akan dibawa. Mereka mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi tetap mempunyai prinsip yang dapat menjadi pegangan bersama.



2. Memiliki Kecocokan dalam Cara Berkomunikasi



Komunikasi merupakan salah satu aspek paling penting dalam membangun hubungan yang sehat. Banyak persoalan dalam hubungan sebenarnya bukan muncul karena kurangnya cinta, melainkan karena pasangan tidak mampu menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang tepat.



Pasangan bahagia biasanya memiliki pola komunikasi yang terbuka. Mereka tidak merasa harus selalu menyembunyikan apa yang sedang dirasakan demi menghindari perdebatan.



Ketika merasa kecewa, mereka berusaha menjelaskan penyebabnya. Ketika membutuhkan perhatian, mereka berani mengungkapkannya. Begitu pula ketika melakukan kesalahan, mereka tidak selalu berusaha mencari pembenaran.



Dalam penelitian psikologi hubungan, John Gottman dan Robert Levenson banyak membahas bagaimana pola komunikasi pasangan berkaitan dengan kualitas dan keberlangsungan hubungan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbedaan antara komunikasi yang membangun kedekatan dan komunikasi yang dipenuhi kritik merendahkan, sikap defensif, penghinaan, serta perilaku menghindar.



Pasangan yang sehat berusaha menghindari kebiasaan menyerang karakter pasangannya ketika sedang marah.



Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu memang tidak pernah peduli denganku," mereka lebih memilih mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama."



Kalimat kedua lebih berfokus pada perasaan dan kebutuhan pribadi daripada menyalahkan pasangan.



Selain mampu berbicara, pasangan bahagia juga mempunyai kemampuan untuk mendengarkan. Mereka tidak selalu sibuk mempersiapkan jawaban ketika pasangannya sedang bercerita. Mereka berusaha memahami sudut pandang orang lain, bahkan ketika tidak sepenuhnya setuju.



Komunikasi yang baik juga berarti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan perlu memberikan ruang. Tidak semua masalah harus diselesaikan ketika emosi sedang memuncak.



Intinya: Pasangan bahagia bukan pasangan yang selalu sepakat dalam setiap percakapan, melainkan pasangan yang mampu membicarakan perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat satu sama lain.



3. Memiliki Kecocokan dalam Mengelola Emosi



Kecocokan emosional merupakan hal penting lainnya yang sering ditemukan dalam hubungan yang sehat.



Kecocokan emosional bukan berarti dua orang harus mempunyai tingkat sensitivitas, ekspresi perasaan, atau suasana hati yang sama. Lebih dari itu, kecocokan ini berkaitan dengan kemampuan memahami emosi diri sendiri sekaligus merespons emosi pasangan secara bijaksana.



Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengendalikan respons emosionalnya.



Contohnya, ketika salah satu pasangan sedang mengalami hari yang buruk, pasangan lainnya tidak langsung menganggap perubahan suasana hati tersebut sebagai serangan pribadi.



Mereka berusaha memahami situasi sebelum memberikan respons.



Pasangan yang bahagia juga tidak menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk berkata kasar, mengancam, merendahkan, atau melakukan tindakan yang menyakiti pasangannya.



Mereka memahami bahwa emosi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi cara mengekspresikannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing individu.



Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan memberikan dukungan emosional.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang dapat merasa aman untuk menunjukkan sisi rapuhnya. Ia tidak harus selalu terlihat kuat, sempurna, atau bahagia di hadapan pasangan.



Ketika menghadapi kegagalan, ia tahu bahwa pasangannya dapat menjadi tempat untuk bercerita. Ketika merasa takut, ia tidak perlu khawatir akan ditertawakan. Ketika sedang menghadapi tekanan, ia dapat meminta dukungan tanpa merasa menjadi beban.



Konsep ini berkaitan dengan emotional responsiveness atau responsivitas emosional, yaitu pengalaman merasa dipahami, dihargai, dan diperhatikan oleh pasangan.



Penelitian psikologi hubungan menunjukkan bahwa perasaan dipahami dan didukung oleh pasangan berkaitan erat dengan kedekatan serta kepuasan dalam hubungan.



Intinya: Pasangan bahagia bukan berarti tidak pernah mengalami emosi negatif. Mereka justru mampu menghadapi emosi tersebut tanpa menjadikan pasangan sebagai sasaran pelampiasan.



4. Memiliki Kecocokan dalam Memberikan dan Menerima Kasih Sayang



Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menunjukkan rasa cinta. Ada yang lebih nyaman mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata, ada yang menunjukkannya melalui tindakan, dan ada pula yang merasa dicintai ketika mendapatkan perhatian serta waktu berkualitas.



Perbedaan cara mengekspresikan kasih sayang ini terkadang menjadi sumber kesalahpahaman.



Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa sudah menunjukkan cinta dengan bekerja keras dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, pasangannya justru merasa kurang diperhatikan karena jarang mendapatkan waktu untuk berbincang atau melakukan kegiatan bersama.



Dalam situasi seperti ini, persoalannya belum tentu karena kurangnya cinta. Bisa jadi keduanya mempunyai cara yang berbeda dalam mengekspresikan dan menerima kasih sayang.



Konsep yang populer dikenal sebagai lima bahasa cinta sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan tersebut, meskipun konsep ini bukan alat diagnosis psikologis dan bukti ilmiah mengenai kategorinya masih terbatas.



Hal yang lebih penting adalah kemampuan pasangan untuk memahami kebutuhan emosional satu sama lain.



Pasangan bahagia tidak selalu menuntut pasangannya menunjukkan cinta dengan cara yang sama persis. Mereka bersedia mempelajari hal-hal sederhana yang membuat pasangannya merasa dihargai.



Misalnya, sesekali memberikan pujian, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, meluangkan waktu tanpa gangguan ponsel, memberikan pelukan, atau sekadar menanyakan bagaimana hari yang telah dilalui.



Hal-hal kecil tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan pengalaman emosional yang berarti.



Selain itu, pasangan yang sehat juga memahami pentingnya keseimbangan. Kasih sayang bukanlah sesuatu yang hanya diberikan oleh satu pihak. Kedua individu perlu mempunyai kemauan untuk merawat hubungan.



Bukan berarti setiap bentuk perhatian harus dihitung atau dibalas dengan jumlah yang sama. Namun, keduanya perlu merasa bahwa hubungan tersebut dijalani dengan usaha yang saling mendukung.



Intinya: Pasangan bahagia berusaha memahami bagaimana pasangannya ingin dicintai, bukan hanya menunjukkan cinta berdasarkan cara yang paling nyaman bagi dirinya sendiri.



5. Memiliki Kecocokan dalam Menghadapi Konflik dan Menyelesaikan Masalah



Tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari konflik. Bahkan, pasangan yang sangat mencintai satu sama lain tetap bisa mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan pertengkaran.



Hal yang membedakan pasangan bahagia dengan pasangan yang terus-menerus mengalami masalah bukanlah keberadaan konflik, melainkan bagaimana mereka menghadapinya.



Pasangan yang sehat memahami bahwa konflik bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling benar. Sebaliknya, konflik merupakan kesempatan untuk memahami kebutuhan masing-masing dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.



Dalam penelitian John Gottman, kemampuan memperbaiki interaksi setelah terjadi ketegangan atau konflik dikenal sebagai repair attempts. Upaya perbaikan ini dapat berupa permintaan maaf, humor yang tepat, sentuhan penuh kasih, atau kalimat sederhana yang membantu meredakan suasana.



Sebagai contoh, ketika terjadi pertengkaran, salah satu pasangan mungkin berkata, "Sepertinya kita sedang sama-sama emosi. Bagaimana kalau kita tenang dulu, lalu membicarakannya lagi?"



Kalimat tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan, bukan memperpanjang pertengkaran.



Pasangan yang bahagia juga tidak menggunakan kesalahan masa lalu sebagai senjata setiap kali terjadi masalah baru. Mereka berusaha membahas persoalan yang sedang dihadapi tanpa terus-menerus mengungkit hal yang sudah diselesaikan.



Selain itu, mereka mampu mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus.



Meminta maaf bukan berarti selalu mengalah atau mengakui bahwa seluruh kesalahan berada pada satu pihak. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan kedewasaan untuk memahami dampak perilaku sendiri terhadap pasangan.



Tentu saja, menyelesaikan konflik juga membutuhkan batasan yang sehat. Perilaku kekerasan fisik, ancaman, penghinaan, manipulasi, dan kontrol berlebihan bukanlah bagian normal dari perbedaan pendapat yang harus ditoleransi.



Hubungan yang sehat harus memberikan rasa aman bagi kedua individu.



Intinya: Pasangan bahagia bukan pasangan yang tidak pernah bertengkar, tetapi pasangan yang tetap berusaha saling menghormati dan memperbaiki hubungan setelah menghadapi konflik.



Mengapa Lima Kecocokan Ini Penting dalam Hubungan?



Kelima kecocokan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang bahagia tidak hanya dibangun melalui perasaan cinta, tetapi juga melalui keterampilan interpersonal dan kemauan untuk bertumbuh bersama.



Kesamaan nilai kehidupan membantu pasangan mempunyai arah yang jelas. Komunikasi terbuka membuat keduanya lebih mudah memahami kebutuhan masing-masing. Pengelolaan emosi menciptakan rasa aman, sedangkan kemampuan mengekspresikan kasih sayang membantu mempertahankan kedekatan.



Sementara itu, kemampuan menyelesaikan konflik membuat hubungan lebih tangguh ketika menghadapi berbagai tantangan.



Menariknya, kelima hal tersebut bukan sesuatu yang harus dimiliki secara sempurna sejak awal hubungan. Sebagian besar dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, refleksi diri, serta usaha bersama.



Pasangan yang awalnya kesulitan berkomunikasi dapat belajar menjadi lebih terbuka. Seseorang yang terbiasa memendam perasaan dapat belajar mengungkapkan kebutuhannya dengan lebih sehat. Begitu pula pasangan yang sering mengalami konflik dapat mengembangkan cara baru untuk menyelesaikan perbedaan.



Dengan kata lain, kecocokan bukan hanya sesuatu yang ditemukan, tetapi juga sesuatu yang dibangun.



Penutup



Pada akhirnya, pasangan yang bahagia bukanlah dua orang yang selalu mempunyai kesamaan dalam segala hal. Mereka tetap memiliki perbedaan karakter, kebiasaan, keinginan, dan sudut pandang.



Namun, mereka mempunyai kesediaan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan tersebut.



Lima kecocokan yang penting dalam hubungan, yaitu kesamaan nilai kehidupan, komunikasi yang sehat, kemampuan mengelola emosi, pemahaman terhadap kebutuhan kasih sayang, serta kemampuan menyelesaikan konflik, dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis.



Psikologi hubungan mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang tepat, tetapi juga tentang bagaimana dua orang membangun pola hubungan yang sehat bersama-sama.



Sebab, hubungan yang bahagia bukan hubungan yang selalu berjalan mulus, melainkan hubungan di mana kedua orang tetap merasa dihargai, didengarkan, aman, dan memiliki ruang untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.



