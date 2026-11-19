JawaPos.com - Saat anda diselingkuhi berkali-kali tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan.

Sekalipun anda juga berkontribusi menjadi penyebab pasangan selingkuh, bukan berarti anda pantas untuk disalahkan.

Namun, penting untuk mempertimbangkan peran anda dalam siklus ini dan mencari cara untuk memperbaikinya jika memang diperlukan.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (19/11) bisa jadi anda terus mengulangi pola hubungan yang tidak sehat.

Berikut sejumlah alasan mengapa anda selalu menjadi korban perselingkuhan serta cara mengatasinya.

Memilih pasangan redflag

Orang cenderung mengulangi pola perilaku toxic yang sama. Jika pasangan memiliki riwayat berselingkuh dari mantan-mantannya, kemungkinan mereka melakukan hal yang serupa dalam hubungan dengan anda.

Berhati-hatilah saat menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki riwayat perselingkuhan. Jika pernah melakukan sekali, bukan tidak mungkin mereka akan mengulanginya.

Terlalu percaya

Anda memang perlu mempercayai pasangan, tetapi bukan berarti harus melakukannya secara berlebihan.

Ingatlah bahwa kepercayaan perlu dibangun dan dibuktikan. Anda tidak harus memberikannya begitu saja, terutama setelah pasangan pernah merusak kepercayaan tersebut.

Ingatlah bahwa orang yang berselingkuh biasanya juga harus berbohong untuk menutupi perbuatannya.

Pelajari cara mengenali kebohongan dan jangan ragu mempertanyakan cerita pasangan saat intuisi anda merasa ada sesuatu yang tidak beres.

Tidak memenuhi kebutuhan pasangan

Sebagian orang berselingkuh untuk bisa menghabiskan waktu berkualitas, memperoleh validasi emosional, atau merasa kembali diinginkan. Cobalah memahami dan memenuhi kebutuhan pasangan.

Tidak merawat diri

Anda mungkin mulai mengabaikan kebersihan diri, jarang memperhatikan pakaian, atau behenti melakukan berbagai self-care.

Semua hal tersebut tentu dapat mempengaruhi penampilan fisik.meskipun bukan alasan yang membenarkan perselingkuhan, namun kondisi tersebut masih menjadi penyebab umum yang membuat pasangan tertarik dengan orang lain.

Cobalah berolahraga, istirahat yang cukup, lebih memperhatikan penampilan, dan menerapkan rutinitas self-care.

Daddy issues

Alasan anda terus menyukai seseorang yang suka selingkuh juga berkaitan dengan pengalaman masa kecil.

Masalah dengan figur ayah (fatherless) cukup umum terjadi dan dapat mempengaruhi tipe orang yang membuat anda tertarik, termasuk pola hubungan yang anda jalani.

Cobalah membicarakan masa lalu dengan psikolog.pola keterikatan atau attachment style juga penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih pasangan.

Konselor hubungan dapat membantu anda memahami pengalaman masa lalu sehingga mampu memilih pasangan yang lebih tepat.

Insecure

Kebiasaan ini muncul karena harga diri anda menurun setelah berkali-kali menjadi korban perselingkuhan di masa lalu.

Namun, jangan lupa bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu karakteristik yang membuat seseorang terlihat menarik.

Anda mungkin justru kesulitan menunjukkan sisi terbaik dari diri sendiri. Cobalah lebih sering tersenyum dan secara sadar berusaha melihat sisi positif dari berbagai hal.

Belajarlah mencintai diri sendiri dan membangun kepercayaan diri supaya anda dapat merasa lebih baik terhadap diri sendiri.

Terpengaruh rayuan manis

Mungkin anda menganggap orang yang pandai merayu sebagai sosok yang baik dan penuh perhatian.

Akibatnya, anda mudah percaya pada mereka meskipun kata-kata manis tersebut sebenarnya hanya teknik manipulasi untuk mempengaruhi anda.

Orang yang gemar melontarkan rayuan manis biasanya memiliki maksud tertentu atau menggunakan cara yang sama pada orang lain.

Perkataan memang mudah dilakukan, namun membuktikan ketulusan dibutuhkan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata manis.

Lebih mengutamakan orang lain

Mungkin pasangan tidak pernah menjadi prrioirtas dalam kehidupan anda sehingga mereka merasa perlu mencari orang lain.

Kondisi tersebut membuat pasangan ingin mencari seseorang yang bersedia menjadikan mereka sebagai prioritas.

Anda tetap perlu memiliki kehidupan pribadi di luar, tetapi jangan lupa untuk menjadikan pasangan sebagai salah satu prioritas terpenting.

Mengutamakan pekerjaan

Anda mungkin kesulitan meluangkan waktu sebanyak yang dibutuhkan pasangan. Pasangan ingin merasa menjadi prioritas dalam hidup. Jika pekerjaan selalu didahulukan mungkin mereka merasa diabaikan.

Cobalah mencari waktu luang dari pekerjaan untuk berlibur. Mengambil istirahat bisa menjadi solusi sederhana. Anda perlu menemukan kesseimbangan yang lebih baik, supaya kehidupan asmara tidak terus dikorbankan demi pekerjaan,

Tidak menetapkan boundaries

Batasan atau boundaries sangat penting dalam hubungan. Hal ini membantu pasangan memahami sejauh mana mereka dapat bertindak tanpa merusak kepercayaan. Jika anda tidak menetapkan batasan secara jelas, mereka mungkin akan melewatinya.

Tentukan terlebih dahulu apa arti perselingkuhan bagi anda. Hal yang paling penting apakah pasangan memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan tersebut.

Apakah mereka mengetahui bahwa anda akan mengakhiri hubungan jika batasan itu dilanggar.

Tidak bahagia dalam hubungan

Pada akhirnya seseorang mungkin berselingkuh karena merasa tidak bahagia. Bisa jadi, anda dan pasangan terlalu sering bertengkar, mereka sudah tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Tindakan tersebut tentu tidak adil bagi anda, tetapi kenyataannya semua bisa terjadi.

Cobalah berbicara dengan psikolog dan ceritakan berbagai pola hubungan tidak sehat yang selama ini anda alami.

Putuskan apakah anda ingin memperbaiki diri demi meningkatkan kualitas hubungan atau akan mengakhirinya.

Jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Namun, jika masih ada hal yang bisa dilakukan, jangan biarkan pola tersebut terus berulang.