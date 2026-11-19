JawaPos.com - Mendidik anak kembar memiliki tantangan tersendiri bagi orang tua. Meskipun lahir pada waktu yang hampir bersamaan, anak kembar tetap merupakan dua individu yang memiliki karakter, temperamen, kebutuhan emosional, serta perkembangan psikologis yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah mengikuti aturan, sementara saudara kembarnya mungkin lebih aktif, spontan, atau sering mempertanyakan batasan yang diberikan orang tua.



Dalam kehidupan sehari-hari, aturan dan ekspektasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Aturan membantu anak memahami mana perilaku yang diperbolehkan dan mana yang tidak, sedangkan ekspektasi membantu mereka belajar mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.



Menurut psikologi perkembangan, kemampuan mengikuti aturan tidak terbentuk secara instan. Anak mempelajarinya melalui proses pengasuhan, pengamatan, pengalaman sosial, pengendalian emosi, dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Pada anak kembar, proses ini menjadi semakin menarik karena mereka tidak hanya belajar dari orang tua, tetapi juga saling mengamati dan memengaruhi perilaku satu sama lain.



Lantas, bagaimana anak kembar belajar mengikuti aturan dan ekspektasi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat delapan cara yang dapat membantu orang tua membangun kebiasaan positif pada anak kembar berdasarkan prinsip psikologi perkembangan.



1. Belajar Mengikuti Aturan Melalui Contoh dari Orang Tua



Salah satu cara utama anak kembar mempelajari aturan adalah melalui proses meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura, anak dapat mempelajari perilaku dengan mengamati dan meniru tindakan orang lain.



Artinya, anak tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan orang tua, tetapi juga dari bagaimana orang tua menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, ketika orang tua mengajarkan bahwa setiap orang harus berbicara dengan sopan, anak akan lebih mudah memahami aturan tersebut jika mereka melihat orang tuanya berbicara dengan santun kepada anggota keluarga lainnya.



Begitu pula ketika orang tua mengajarkan kebiasaan merapikan mainan setelah bermain. Jika orang tua memberikan contoh dengan mengembalikan barang ke tempatnya, anak akan lebih mudah memahami bahwa merapikan sesuatu merupakan bagian dari tanggung jawab.



Pada anak kembar, proses meniru ini dapat terjadi dua arah. Anak pertama mungkin memiliki kebiasaan positif yang kemudian ditiru oleh saudara kembarnya. Sebaliknya, mereka juga dapat saling meniru perilaku yang kurang sesuai dengan aturan.



Apa yang dapat dilakukan orang tua?



Berikan contoh perilaku yang ingin ditanamkan kepada kedua anak.



Gunakan bahasa yang sopan ketika memberikan instruksi.



Tunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan rutinitas keluarga.



Hindari meminta anak melakukan sesuatu yang justru tidak dilakukan oleh orang tua.



Berikan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku positif.



Dengan memberikan teladan yang konsisten, anak kembar dapat memahami bahwa aturan bukan sekadar perintah, melainkan kebiasaan yang berlaku bagi seluruh anggota keluarga.



2. Membuat Aturan yang Jelas, Sederhana, dan Konsisten



Anak-anak membutuhkan batasan yang jelas agar dapat memahami perilaku seperti apa yang diharapkan dari mereka. Aturan yang terlalu rumit atau sering berubah dapat membuat anak kebingungan dan kesulitan menentukan perilaku yang tepat.



Dalam psikologi perkembangan, kemampuan anak memahami instruksi dan mengendalikan perilaku berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, aturan sebaiknya disesuaikan dengan usia, tingkat pemahaman, dan kemampuan perkembangan anak.



Pada anak kembar, orang tua perlu memastikan bahwa aturan utama berlaku secara konsisten kepada keduanya. Misalnya, jika waktu bermain selesai pukul 19.00, kedua anak perlu memahami bahwa mereka harus mulai merapikan mainan pada waktu tersebut.



Contoh aturan sederhana yang dapat diterapkan di rumah meliputi:



Merapikan mainan setelah digunakan.



Tidak memukul atau mendorong saudara.



Meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain.



Mencuci tangan sebelum makan.



Menyelesaikan tugas sederhana sesuai kemampuan.



Menggunakan kata-kata yang baik ketika meminta sesuatu.



Konsistensi juga berarti orang tua tidak boleh menerapkan aturan secara berubah-ubah hanya karena salah satu anak sedang menunjukkan perilaku yang lebih sulit.



Namun, konsisten bukan berarti harus memperlakukan kedua anak dengan cara yang selalu identik. Anak kembar mungkin memiliki kebutuhan dan kemampuan berbeda. Aturan keselamatan dan prinsip saling menghormati tetap berlaku untuk keduanya, tetapi bantuan dan penyesuaiannya dapat berbeda.



Mengapa hal ini penting?



Ketika aturan disampaikan secara jelas dan diterapkan secara konsisten, anak akan lebih mudah memprediksi konsekuensi dari tindakannya. Hal ini membantu mengembangkan rasa aman, kemampuan mengendalikan diri, dan pemahaman mengenai batasan sosial.



3. Mengajarkan Aturan Melalui Rutinitas Sehari-hari



Rutinitas merupakan salah satu sarana penting untuk membantu anak memahami ekspektasi. Anak yang terbiasa melakukan aktivitas dalam urutan tertentu akan lebih mudah mengenali apa yang perlu dilakukan tanpa harus selalu mendapatkan perintah dari orang tua.



Dalam psikologi perkembangan, rutinitas dapat membantu membangun regulasi diri atau kemampuan mengatur perilaku, perhatian, dan emosi.



Anak kembar dapat belajar mengikuti aturan melalui kegiatan sederhana yang dilakukan setiap hari. Misalnya, bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, bermain, belajar, dan tidur pada waktu yang relatif teratur.



Rutinitas juga membantu mengurangi konflik antara saudara kembar karena keduanya memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas yang harus dilakukan.



Orang tua dapat membuat jadwal harian sederhana menggunakan gambar, warna, atau simbol agar anak lebih mudah memahaminya.



Sebagai contoh:



Rutinitas pagi:



Bangun tidur.



Merapikan tempat tidur.



Mandi dan berpakaian.



Sarapan.



Menyiapkan perlengkapan sekolah.



Rutinitas setelah bermain:



Menghentikan permainan.



Mengumpulkan mainan.



Mengembalikan mainan ke tempat semula.



Mencuci tangan.



Agar lebih efektif, orang tua dapat melibatkan kedua anak dalam menyusun rutinitas tersebut. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih urutan beberapa kegiatan yang tidak berkaitan dengan keselamatan atau kewajiban utama.



Ketika anak ikut terlibat, mereka cenderung merasa memiliki tanggung jawab terhadap rutinitas yang telah disepakati.



4. Menggunakan Penguatan Positif untuk Membentuk Perilaku Baik



Dalam teori behaviorisme, khususnya konsep penguatan positif yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, perilaku yang mendapatkan konsekuensi menyenangkan cenderung lebih mungkin diulangi.



Prinsip ini dapat digunakan orang tua untuk membantu anak kembar memahami pentingnya mengikuti aturan.



Penguatan positif tidak selalu harus berupa hadiah atau benda. Pujian yang tulus, perhatian, pelukan, dan pengakuan terhadap usaha anak juga dapat menjadi bentuk penguatan.



Misalnya, ketika salah satu anak mengembalikan mainan ke tempatnya tanpa diminta, orang tua dapat mengatakan:



"Terima kasih sudah merapikan mainan setelah bermain. Itu menunjukkan kamu bertanggung jawab."



Ketika saudara kembarnya melakukan hal yang sama, berikan apresiasi secara terpisah.



Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai orang tua menjadikan pujian sebagai alat untuk membandingkan kedua anak.



Hindari perkataan seperti:



"Lihat, saudaramu saja bisa merapikan mainan. Kenapa kamu tidak?"



Kalimat tersebut dapat memunculkan perasaan rendah diri, kecemburuan, atau persaingan yang tidak sehat.



Sebaliknya, fokuslah pada perkembangan masing-masing anak.



Contoh penguatan positif yang dapat diterapkan:



Memuji anak ketika mampu menunggu giliran.



Mengapresiasi usaha anak ketika mengikuti instruksi.



Memberikan perhatian ketika anak menyelesaikan tanggung jawab.



Mengakui keberhasilan anak dalam mengendalikan emosi.



Memberikan kesempatan memilih aktivitas sebagai bentuk penghargaan.



Dengan penguatan positif, anak belajar bahwa mengikuti aturan bukan hanya untuk menghindari hukuman, tetapi juga merupakan perilaku baik yang memiliki manfaat bagi dirinya dan orang lain.



5. Mengajarkan Anak Memahami Alasan di Balik Setiap Aturan



Anak tidak cukup hanya mengetahui bahwa mereka harus mengikuti aturan. Mereka juga perlu memahami mengapa aturan tersebut dibuat.



Dalam perkembangan moral, pemahaman mengenai alasan di balik suatu aturan membantu anak bergerak dari sekadar mematuhi perintah menuju pemahaman tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.



Sebagai contoh, ketika orang tua melarang anak memukul saudara kembarnya, jelaskan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat orang lain merasa tidak aman.



Daripada hanya mengatakan, "Jangan memukul!", orang tua dapat menjelaskan:



"Kita tidak boleh memukul karena tubuh orang lain harus dihargai. Kalau kamu marah, kamu boleh mengatakan bahwa kamu tidak suka, tetapi tidak boleh menyakiti saudaramu."



Contoh lainnya adalah aturan bergantian menggunakan mainan.



Orang tua dapat menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk bermain sehingga mereka perlu belajar menunggu dan menghargai giliran.



Penjelasan sederhana seperti ini membantu anak memahami bahwa aturan bukan dibuat untuk membatasi kebahagiaan mereka, melainkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan orang lain.



Pada anak kembar, hal ini sangat penting karena mereka sering berbagi ruang, mainan, perhatian, dan aktivitas yang sama.



Ketika mereka memahami alasan suatu aturan, kemampuan untuk mengikuti aturan secara mandiri juga berpeluang berkembang seiring bertambahnya usia.



6. Mengajarkan Kemampuan Mengendalikan Emosi dan Menunda Keinginan



Salah satu tantangan terbesar dalam mengikuti aturan adalah kemampuan mengendalikan emosi dan keinginan pribadi.



Anak mungkin mengetahui bahwa mereka harus menunggu giliran, tetapi tetap merasa kesal ketika saudara kembarnya mendapatkan kesempatan bermain lebih dahulu.



Mereka mungkin memahami bahwa mainan harus dibagi, tetapi merasa marah ketika benda yang diinginkan sedang digunakan oleh saudara.



Menurut psikologi perkembangan, pengendalian diri atau self-regulation berkembang secara bertahap. Kemampuan ini berkaitan dengan perkembangan fungsi eksekutif otak, termasuk pengendalian impuls, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan mempertahankan perhatian.



Karena itu, orang tua tidak sebaiknya langsung mengharapkan anak mampu mengendalikan semua emosinya secara sempurna.



Sebaliknya, orang tua perlu membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya.



Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:



Pertama, ajarkan anak mengenali emosi.



Bantu anak memahami perasaan seperti marah, kecewa, sedih, takut, dan senang. Misalnya, katakan, "Kamu terlihat kecewa karena belum mendapatkan giliran bermain."



Kedua, ajarkan teknik menenangkan diri.



Anak dapat diajarkan menarik napas perlahan, menghitung sampai lima, duduk sejenak, atau meminta bantuan orang tua ketika merasa kesulitan mengendalikan emosi.



Ketiga, latih kemampuan menunggu.



Gunakan permainan sederhana seperti bermain secara bergantian, menunggu giliran mengambil makanan, atau menyelesaikan permainan sesuai urutan.



Keempat, berikan contoh penyelesaian konflik.



Ketika anak kembar bertengkar, bantu mereka mengungkapkan perasaan menggunakan kata-kata dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.



Kemampuan mengendalikan emosi akan membantu anak mengikuti aturan bukan hanya ketika orang tua mengawasi, tetapi juga ketika mereka menghadapi situasi sosial secara mandiri.



7. Memberikan Tanggung Jawab Sesuai Usia dan Kemampuan Masing-Masing Anak



Anak belajar memahami ekspektasi melalui pengalaman menjalankan tanggung jawab.



Memberikan tanggung jawab sederhana dapat membantu anak kembar memahami bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan kewajiban.



Namun, orang tua perlu menghindari anggapan bahwa karena mereka kembar, keduanya harus selalu memiliki tanggung jawab yang sama persis.



Setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan perkembangan yang berbeda. Salah satu anak mungkin lebih mudah mengatur barang-barangnya, sedangkan anak lainnya lebih nyaman membantu pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik.



Orang tua dapat menyesuaikan tanggung jawab berdasarkan kemampuan masing-masing.



Contohnya:



Anak pertama bertugas mengumpulkan buku setelah belajar.



Anak kedua bertugas merapikan alat tulis.



Keduanya bergantian membantu menyiapkan meja makan.



Masing-masing bertanggung jawab menjaga barang pribadi.



Keduanya membantu membersihkan area bermain setelah selesai digunakan.



Tanggung jawab juga sebaiknya tidak dijadikan sarana untuk membandingkan kemampuan anak.



Hindari memberikan label seperti "anak yang rajin" dan "anak yang malas" hanya berdasarkan perbedaan perilaku mereka.



Sebaliknya, berikan kesempatan kepada keduanya untuk berkembang melalui pengalaman masing-masing.



Ketika anak berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya, orang tua dapat memberikan apresiasi terhadap usaha dan proses yang dilakukan.



Dengan demikian, anak akan belajar bahwa mengikuti ekspektasi keluarga merupakan bagian dari kehidupan bersama, bukan sekadar kewajiban yang harus dilakukan karena takut dimarahi.



8. Membangun Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama antara Anak Kembar



Anak kembar memiliki kesempatan untuk belajar mengenai aturan melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap hari. Mereka dapat belajar berbagi, bekerja sama, bernegosiasi, menunggu giliran, dan menyelesaikan perbedaan pendapat.



Dalam psikologi sosial dan perkembangan, interaksi dengan orang lain berperan penting dalam membentuk keterampilan sosial serta pemahaman mengenai norma bersama.



Orang tua dapat memanfaatkan hubungan antarsaudara ini untuk mengajarkan bahwa aturan bukan hanya berlaku bagi individu, tetapi juga diperlukan agar kehidupan bersama berjalan dengan baik.



Misalnya, ketika kedua anak ingin menggunakan mainan yang sama, orang tua dapat mengajak mereka menyepakati jadwal bergantian.



Ketika mereka bermain bersama, buat kesepakatan sederhana seperti tidak saling mendorong, tidak merebut barang, dan menghentikan permainan ketika salah satu anak merasa tidak nyaman.



Orang tua juga dapat memberikan aktivitas yang membutuhkan kerja sama, misalnya:



Menyusun balok bersama.



Merapikan kamar secara bergantian.



Menyiapkan perlengkapan bermain.



Menyelesaikan puzzle bersama.



Membantu pekerjaan rumah sederhana.



Dalam proses tersebut, orang tua perlu memberikan kesempatan kepada kedua anak untuk menyampaikan pendapat.



Jika terjadi konflik, jangan selalu menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum mendengarkan penjelasan keduanya.



Bantu mereka memahami sudut pandang saudara masing-masing dan mencari penyelesaian yang adil.



Namun, kerja sama tidak berarti anak kembar harus selalu melakukan semua kegiatan bersama. Mereka tetap perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan identitas, minat, dan kemandirian masing-masing.



Melalui pengalaman bekerja sama, anak akan memahami bahwa mengikuti aturan merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain.



Hal yang Perlu Diperhatikan Orang Tua dalam Menerapkan Aturan kepada Anak Kembar



Selain menerapkan delapan cara di atas, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan ketika membimbing anak kembar.



1. Hindari membandingkan kedua anak.



Perbandingan dapat memunculkan persaingan, kecemburuan, dan perasaan tidak dihargai. Fokuslah pada perkembangan individual setiap anak.



2. Jangan memberikan label berdasarkan karakter.



Hindari menyebut salah satu anak sebagai anak yang penurut dan yang lainnya sebagai anak yang sulit diatur. Perilaku anak dapat berubah seiring pengalaman dan perkembangan.



3. Terapkan konsekuensi yang masuk akal.



Jika anak melanggar aturan, berikan konsekuensi yang berkaitan dengan perilakunya. Misalnya, mainan yang dilempar dapat dihentikan penggunaannya sementara dan anak diajak belajar menggunakannya dengan aman.



4. Berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.



Anak perlu memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Bantu mereka meminta maaf, memperbaiki kerusakan, atau mencoba kembali dengan cara yang lebih baik.



5. Sesuaikan ekspektasi dengan usia dan perkembangan.



Jangan mengharapkan anak memiliki kemampuan pengendalian diri seperti orang dewasa. Berikan bimbingan dan dukungan secara bertahap.



6. Berikan perhatian individual.



Meskipun anak kembar tumbuh bersama, masing-masing tetap membutuhkan perhatian khusus. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita, kebutuhan, dan perasaan mereka secara terpisah.



Kesimpulan



Mengajarkan anak kembar mengikuti aturan dan ekspektasi merupakan proses pendidikan yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pemahaman terhadap perkembangan psikologis anak.



Berdasarkan prinsip psikologi perkembangan dan pembelajaran, anak dapat mempelajari aturan melalui contoh orang tua, rutinitas, penguatan positif, penjelasan mengenai konsekuensi, pengendalian emosi, serta pengalaman menjalankan tanggung jawab.



Delapan cara yang dapat diterapkan adalah memberikan teladan, membuat aturan yang jelas, membangun rutinitas, menggunakan penguatan positif, menjelaskan alasan di balik aturan, melatih pengendalian emosi, memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan, dan membangun kerja sama antara saudara kembar.



Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa anak kembar bukan dua individu yang harus selalu memiliki perilaku, kemampuan, dan perkembangan yang sama. Mereka tetap membutuhkan pendekatan pengasuhan yang menghargai perbedaan karakter dan kebutuhan masing-masing.



Dengan bimbingan yang konsisten dan penuh kasih sayang, anak kembar dapat belajar bahwa mengikuti aturan bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap orang tua, melainkan keterampilan penting untuk membangun tanggung jawab, kemandirian, pengendalian diri, dan hubungan sosial yang sehat hingga dewasa.