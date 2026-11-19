JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Dua orang yang saling mencintai tetap memiliki pemikiran, kebiasaan, kebutuhan, dan cara pandang yang berbeda. Bahkan, pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama pun tidak selalu bisa memahami satu sama lain dengan sempurna.



Namun, ada satu hal yang membedakan hubungan yang sehat dengan hubungan yang penuh konflik, yaitu bagaimana kedua orang di dalamnya menghadapi perbedaan.



Sebagian pertengkaran sebenarnya tidak selalu terjadi karena masalah yang besar. Hal-hal sederhana seperti pesan yang terlambat dibalas, nada bicara yang terdengar ketus, lupa memberikan kabar, atau perbedaan pendapat mengenai suatu keputusan bisa berkembang menjadi konflik berkepanjangan.



Sering kali, masalah utamanya bukan terletak pada kejadian itu sendiri, melainkan pada perasaan, asumsi, dan respons emosional yang muncul setelahnya.



Menurut psikologi hubungan, kemampuan mengelola emosi, mendengarkan secara aktif, memahami perspektif pasangan, serta berkomunikasi secara terbuka merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.



Salah satu cara sederhana untuk melatih kemampuan tersebut adalah dengan membiasakan diri mengajukan beberapa pertanyaan sebelum bereaksi terhadap sesuatu.



Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bertujuan untuk menghindari semua konflik. Sebab, konflik yang sehat terkadang justru diperlukan agar pasangan bisa saling memahami dan menemukan solusi. Tujuannya adalah mencegah perbedaan kecil berubah menjadi pertengkaran yang menyakitkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat tujuh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada diri sendiri untuk membantu menghindari pertengkaran dengan pasangan menurut prinsip-prinsip psikologi.



1. Apakah Saya Sedang Bereaksi karena Masalahnya, atau karena Emosi Saya Sendiri?



Ketika pasangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, reaksi pertama yang muncul sering kali bersifat emosional.



Misalnya, pasangan terlambat membalas pesan. Kamu mungkin langsung merasa diabaikan, tidak dianggap penting, atau bahkan berpikir bahwa pasangan sudah tidak peduli lagi.



Padahal, ada kemungkinan pasangan sedang sibuk, kelelahan, atau menghadapi sesuatu yang tidak bisa langsung diceritakan.



Dalam psikologi, kondisi ketika seseorang bereaksi secara berlebihan karena emosi yang sedang dirasakan berkaitan dengan regulasi emosi atau emotional regulation.



Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya sebelum mengambil tindakan.



Ketika emosi sedang memuncak, kemampuan berpikir secara rasional bisa terganggu. Akibatnya, seseorang lebih mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, menyalahkan pasangan, atau membesar-besarkan persoalan.



Karena itu, sebelum memulai perdebatan, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah saya benar-benar marah karena kejadian ini, atau sebenarnya sedang merasa lelah, kecewa, takut, dan tidak aman?"



Pertanyaan tersebut membantu kamu membedakan antara masalah yang sedang terjadi dan emosi lain yang mungkin ikut memengaruhi responsmu.



Jika sedang terlalu marah, tidak ada salahnya mengambil jeda sejenak. Kamu bisa mengatakan kepada pasangan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan akan melanjutkan pembicaraan setelah lebih siap.



Hal yang perlu diingat adalah mengambil jeda bukan berarti menghindari masalah. Justru, jeda dapat membantu kamu membicarakan masalah tanpa melukai perasaan pasangan.



2. Apakah Saya Sudah Memahami Maksud Pasangan, atau Hanya Menebak-nebak?



Salah satu penyebab pertengkaran dalam hubungan adalah kebiasaan menarik kesimpulan tanpa memastikan kebenarannya.



Contohnya, pasangan terlihat lebih pendiam dari biasanya. Kamu kemudian berpikir bahwa dia sedang marah kepadamu.



Ketika kamu bertanya dan pasangan menjawab bahwa dirinya hanya sedang lelah, kamu mungkin tetap merasa tidak percaya. Akhirnya, percakapan sederhana berubah menjadi perdebatan.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan asumsi pribadi dapat berkaitan dengan attribution bias atau bias atribusi.



Kita sering kali menganggap perilaku orang lain sebagai cerminan perasaan atau karakter mereka, tanpa mempertimbangkan situasi yang sedang mereka hadapi.



Padahal, tidak semua perubahan sikap pasangan berhubungan dengan diri kita.



Ketika pasangan terlihat berbeda, cobalah tidak langsung membuat kesimpulan. Berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.



Kamu bisa bertanya:



"Aku merasa kamu sedikit berbeda hari ini. Apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?"



Pertanyaan seperti ini lebih baik daripada langsung menuduh pasangan dengan kalimat seperti, "Kamu kenapa sih? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan."



Perbedaan pilihan kata mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menghasilkan respons yang sangat berbeda.



Pertanyaan yang disampaikan dengan rasa ingin tahu membuat pasangan merasa memiliki ruang untuk bercerita. Sebaliknya, tuduhan dapat membuatnya merasa diserang dan memilih bersikap defensif.



Belajarlah untuk mengklarifikasi sebelum menyimpulkan. Sebab, tidak semua hal yang kamu pikirkan tentang pasangan merupakan kenyataan.



3. Apakah Saya Sedang Berusaha Menyelesaikan Masalah atau Sekadar Ingin Menang?



Dalam pertengkaran, terkadang seseorang lebih sibuk membuktikan bahwa dirinya benar daripada mencari jalan keluar.



Ketika pasangan menyampaikan pendapat yang berbeda, respons yang muncul bisa berupa keinginan untuk membantah, mengungkit kesalahan sebelumnya, atau mencari alasan agar pasangan mengakui kekalahannya.



Padahal, hubungan romantis bukan kompetisi yang harus selalu memiliki pemenang dan pihak yang kalah.



Dalam pendekatan psikologi hubungan, pola komunikasi yang dipenuhi kritik, sikap defensif, penghinaan, dan perilaku menarik diri dapat merusak kualitas hubungan jika terus berlangsung.



Penelitian John Gottman, seorang psikolog yang dikenal melalui penelitiannya mengenai hubungan dan perkawinan, menyoroti empat pola komunikasi destruktif yang dikenal sebagai The Four Horsemen: kritik, penghinaan, sikap defensif, dan stonewalling atau menutup diri dari interaksi.



Pola-pola tersebut dapat membuat konflik semakin sulit diselesaikan.



Oleh karena itu, sebelum membalas perkataan pasangan, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah tujuan saya berbicara sekarang adalah menyelesaikan masalah, atau hanya ingin membuktikan bahwa saya benar?"



Jika tujuanmu adalah menyelesaikan masalah, kamu akan lebih mudah mendengarkan pendapat pasangan, mengakui kesalahan, dan mencari jalan tengah.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu memang selalu merasa paling benar!"



Kamu bisa mencoba mengatakan:



"Aku punya pandangan yang berbeda. Bisa kita bicarakan supaya kita sama-sama memahami masalah ini?"



Ingat, dalam hubungan yang sehat, keberhasilan bukan diukur dari siapa yang memenangkan perdebatan, melainkan dari kemampuan kedua orang untuk menemukan solusi tanpa saling merendahkan.



4. Apakah Saya Sudah Mendengarkan Pasangan dengan Sungguh-Sungguh?



Mendengarkan dan menunggu giliran untuk berbicara merupakan dua hal yang berbeda.



Ketika pasangan sedang menjelaskan perasaannya, terkadang kita justru sibuk memikirkan jawaban, mencari pembelaan, atau menyiapkan argumen untuk membantah perkataannya.



Akibatnya, kita tidak benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan pasangan.



Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif.



Teknik ini melibatkan perhatian penuh terhadap lawan bicara, memahami pesan yang disampaikan, memberikan respons yang relevan, serta menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain.



Mendengarkan secara aktif bukan berarti harus selalu menyetujui pendapat pasangan. Kamu tetap boleh memiliki pandangan berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak harus membuat pasangan merasa diabaikan.



Cobalah bertanya:



"Apakah saya benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan pasangan, atau hanya mendengar perkataannya untuk mencari kesalahan?"



Ketika pasangan bercerita, berikan kesempatan kepadanya untuk menyelesaikan kalimat. Hindari memotong pembicaraan atau langsung memberikan penilaian.



Kamu juga bisa mengulang inti perkataannya untuk memastikan pemahamanmu.



Misalnya:



"Jadi, kamu merasa kecewa karena aku tidak memberi kabar ketika pulang terlambat, begitu?"



Respons sederhana tersebut menunjukkan bahwa kamu berusaha memahami sudut pandangnya.



Terkadang, pasangan tidak membutuhkan solusi yang rumit. Mereka hanya ingin didengarkan, dipahami, dan merasa bahwa perasaannya dianggap penting.



Dengan membangun kebiasaan mendengarkan secara aktif, banyak kesalahpahaman dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pertengkaran.



5. Apakah Cara Saya Menyampaikan Perasaan Sudah Tepat?



Tidak semua konflik terjadi karena isi pembicaraan. Terkadang, cara menyampaikan sesuatu justru menjadi penyebab utama pertengkaran.



Misalnya, kamu merasa kecewa karena pasangan jarang meluangkan waktu bersama. Namun, alih-alih menjelaskan perasaan tersebut, kamu mengatakan:



"Kamu memang tidak pernah punya waktu buat aku!"



Kalimat tersebut mengandung tuduhan dan generalisasi. Pasangan mungkin merasa diserang sehingga lebih fokus membela diri daripada memahami kekecewaanmu.



Dalam psikologi komunikasi, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah I-statement atau pernyataan yang berfokus pada perasaan dan pengalaman diri sendiri.



Daripada menyalahkan pasangan, kamu bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan, situasi yang memicunya, dan kebutuhan yang ingin disampaikan.



Contohnya:



"Aku merasa sedih ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku ingin kita punya waktu khusus untuk berdua."



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat pertama cenderung membuat pasangan merasa disalahkan. Sementara kalimat kedua membantu pasangan memahami perasaan dan kebutuhanmu tanpa harus merasa diserang.



Sebelum menyampaikan sesuatu, cobalah bertanya:



"Apakah cara saya berbicara akan membantu pasangan memahami perasaan saya, atau justru membuatnya merasa diserang?"



Kamu tidak harus menyembunyikan rasa kecewa, marah, atau sedih demi menjaga hubungan. Semua emosi tersebut valid untuk disampaikan.



Namun, penting untuk mengungkapkannya dengan cara yang tidak merendahkan, mengancam, atau menyakiti pasangan.



Komunikasi yang baik bukan tentang menahan semua perasaan, melainkan belajar menyampaikannya secara jujur dan bertanggung jawab.



6. Apakah Masalah Ini Benar-Benar Penting untuk Diperdebatkan Sekarang?



Dalam hubungan, ada banyak persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan tenang. Namun, karena emosi sedang tidak stabil, masalah kecil terkadang berubah menjadi perdebatan besar.



Contohnya, pasangan lupa membeli sesuatu yang sudah diminta. Kamu merasa kesal, lalu mulai mengungkit berbagai kesalahan lain yang pernah dilakukan pasangan.



Akhirnya, persoalan yang awalnya sederhana berkembang menjadi pertengkaran mengenai banyak hal sekaligus.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur prioritas dan memilih waktu yang tepat untuk membicarakan masalah merupakan bagian penting dari keterampilan komunikasi interpersonal.



Tidak semua persoalan harus diselesaikan saat itu juga, terutama jika salah satu atau kedua pihak sedang lelah, lapar, stres, atau terlalu emosional.



Cobalah bertanya:



"Apakah masalah ini perlu dibicarakan sekarang, atau akan lebih baik jika kami membahasnya setelah sama-sama tenang?"



Pertanyaan ini membantu kamu menentukan apakah situasinya mendukung percakapan yang produktif.



Jika masalahnya tidak mendesak, kamu bisa mengajak pasangan membicarakannya di waktu yang lebih tepat.



Misalnya:



"Aku ingin membicarakan sesuatu yang menggangguku, tetapi sepertinya sekarang kita sama-sama lelah. Bagaimana kalau nanti malam kita membahasnya dengan lebih tenang?"



Namun, perlu dibedakan antara mengambil jeda dan menghindari pembicaraan.



Mengabaikan masalah secara terus-menerus bukanlah solusi. Jika sesuatu memang penting, tetap perlu dibicarakan dan diselesaikan bersama.



Tujuannya bukan membiarkan masalah menumpuk, melainkan memilih waktu ketika kedua pihak mampu mendengarkan dan berpikir dengan lebih jernih.



7. Apa yang Bisa Saya Lakukan agar Kami Sama-Sama Merasa Dihargai?



Pertanyaan terakhir ini mungkin menjadi salah satu yang paling penting dalam menjaga hubungan.



Ketika terjadi konflik, kita sering terlalu fokus pada apa yang telah dilakukan pasangan sampai lupa mempertimbangkan kontribusi diri sendiri dalam menyelesaikan masalah.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak.



Kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan perilaku pasangan, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons, menyampaikan kebutuhan, dan memperlakukan dirinya.



Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan empati, tanggung jawab emosional, dan kemampuan membangun hubungan yang saling menghargai.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apa yang bisa saya lakukan agar pasangan merasa didengarkan, dihargai, dan tetap aman secara emosional ketika kami berbeda pendapat?"



Jawabannya bisa dimulai dari tindakan sederhana.



Misalnya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, tidak menggunakan kelemahan pasangan sebagai bahan serangan, menghargai pendapat yang berbeda, serta memberikan apresiasi atas usaha kecil yang dilakukan pasangan.



Kamu juga perlu belajar mengakui bahwa pasangan memiliki kebutuhan emosional yang mungkin berbeda dengan kebutuhanmu.



Ada orang yang merasa dicintai ketika mendapatkan perhatian melalui kata-kata. Ada pula yang lebih menghargai waktu bersama, bantuan nyata, atau bentuk perhatian lainnya.



Mengenali kebutuhan masing-masing dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang lebih baik.



Namun, jangan lupa bahwa sikap saling menghargai harus berjalan dua arah. Bukan hanya kamu yang harus berusaha memahami pasangan, tetapi pasangan juga perlu menunjukkan usaha yang sama.



Hubungan yang sehat bukan hubungan ketika satu orang terus-menerus mengalah demi menghindari konflik. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang bersedia belajar, bertanggung jawab, dan memperbaiki diri.



Mengapa Mengajukan Pertanyaan kepada Diri Sendiri Bisa Membantu Menghindari Pertengkaran?



Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri sebelum bereaksi merupakan salah satu bentuk refleksi diri.



Kebiasaan ini membantu seseorang mengenali emosi, memeriksa asumsi, memahami kebutuhan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari perkataan maupun tindakannya.



Dalam kehidupan sehari-hari, banyak konflik muncul karena respons yang terlalu cepat.



Seseorang merasa tersinggung, langsung membalas dengan nada tinggi, kemudian pasangannya ikut terpancing emosi. Tanpa disadari, keduanya masuk ke dalam siklus saling menyalahkan.



Dengan membiasakan diri berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan reflektif, kamu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memilih respons yang lebih bijaksana.



Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan tersebut:



Meningkatkan kesadaran emosional. Kamu menjadi lebih mampu mengenali perasaan sebelum melampiaskannya kepada pasangan.



Mengurangi kesalahpahaman. Kamu belajar memastikan informasi sebelum menarik kesimpulan.



Membangun komunikasi yang sehat. Kamu lebih terbiasa menyampaikan kebutuhan tanpa menyalahkan.



Meningkatkan empati. Kamu belajar memahami bahwa pasangan memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda.



Mencegah konflik membesar. Kamu memiliki kesempatan untuk menghentikan respons impulsif sebelum berkembang menjadi pertengkaran.



Meski demikian, tujuh pertanyaan tersebut bukan jaminan bahwa kamu tidak akan pernah bertengkar lagi dengan pasangan.



Perbedaan pendapat tetap menjadi bagian alami dari hubungan. Bahkan, menghindari semua konflik bukanlah tanda bahwa sebuah hubungan berjalan dengan baik.



Hal yang lebih penting adalah bagaimana kamu dan pasangan menyelesaikan konflik tanpa kehilangan rasa hormat satu sama lain.



Penutup: Hubungan yang Sehat Bukan tentang Tidak Pernah Bertengkar



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan berarti dua orang harus selalu memiliki pendapat yang sama.



Kamu dan pasangan tetap boleh berbeda pandangan, merasa kecewa, marah, atau tidak setuju terhadap keputusan tertentu.



Namun, semua perbedaan tersebut sebaiknya dibicarakan dengan cara yang saling menghargai.



Tujuh pertanyaan di atas dapat menjadi pengingat sederhana agar kamu tidak terburu-buru bereaksi ketika menghadapi konflik.



Mulailah dengan mengenali emosimu sendiri, memastikan maksud pasangan, mendengarkan tanpa menghakimi, serta menyampaikan perasaan dengan lebih bijaksana.



Ingatlah bahwa pasangan bukanlah lawan yang harus dikalahkan dalam sebuah perdebatan. Dia adalah seseorang yang bersama-sama denganmu sedang belajar membangun hubungan.



Terkadang, yang dibutuhkan bukanlah argumen yang lebih kuat, melainkan kemauan untuk memahami.



