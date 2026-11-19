JawaPos.com - Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Lebih dari itu, kehidupan perkuliahan merupakan proses belajar mengelola diri, membangun kebiasaan positif, mengatur waktu, serta menghadapi berbagai tantangan akademik maupun kehidupan pribadi.

Setiap semester selalu menghadirkan pengalaman baru. Ada target yang berhasil dicapai, ada pula rencana yang belum terlaksana. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa kewalahan karena jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, organisasi, pekerjaan sampingan, hingga tuntutan untuk mempertahankan prestasi akademik.



Ketika satu semester berakhir, sebagian mahasiswa mungkin merasa lega karena telah melewati berbagai tekanan. Namun, tidak sedikit pula yang mulai memikirkan bagaimana menjalani semester berikutnya agar lebih baik daripada sebelumnya. Keinginan tersebut tentu menjadi langkah awal yang positif. Akan tetapi, memiliki keinginan saja tidak cukup. Dibutuhkan persiapan, strategi, dan perubahan kebiasaan agar semester depan benar-benar menjadi kesempatan untuk berkembang.



Dalam psikologi, perubahan perilaku tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif. Mahasiswa dapat memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami cara kerja motivasi, mengelola stres, meningkatkan konsentrasi, serta membentuk pola belajar yang lebih efektif.



Lantas, bagaimana cara mempersiapkan semester depan agar lebih baik?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), jika kamu seorang mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas akademik sekaligus kehidupan pribadi, berikut enam cara yang bisa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Lakukan Evaluasi Diri dari Semester Sebelumnya



Sebelum memulai semester baru, cobalah meluangkan waktu untuk mengevaluasi perjalanan akademik selama satu semester terakhir. Jangan terburu-buru membuat target baru tanpa memahami apa saja yang sudah berhasil dilakukan dan hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki.



Dalam psikologi, kegiatan ini berkaitan dengan konsep self-reflection atau refleksi diri. Refleksi diri merupakan proses melihat kembali pengalaman, perilaku, keputusan, serta hasil yang telah diperoleh untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik.



Sebagai mahasiswa, kamu bisa memulai evaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Apakah selama semester sebelumnya kamu sudah mampu mengatur waktu dengan baik? Apakah tugas-tugas dikerjakan tepat waktu? Apakah kamu terlalu sering menunda pekerjaan? Bagaimana pola tidur dan kebiasaan belajarmu? Apakah kamu sudah memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu menemukan kebiasaan yang mendukung maupun menghambat perkembangan diri.



Misalnya, kamu menyadari bahwa nilai beberapa mata kuliah kurang memuaskan karena terlalu sering belajar menjelang ujian. Dari evaluasi tersebut, kamu bisa memahami bahwa masalah utamanya bukan semata-mata kemampuan akademik, melainkan pola belajar yang kurang teratur.



Dengan mengetahui penyebabnya, kamu dapat membuat perubahan yang lebih tepat. Alih-alih hanya berjanji untuk mendapatkan nilai lebih tinggi, kamu bisa mulai membiasakan diri belajar secara bertahap sejak awal semester.



Hal penting lainnya adalah jangan menjadikan evaluasi diri sebagai kesempatan untuk menyalahkan diri sendiri. Psikologi juga mengenal konsep self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan penuh pengertian ketika menghadapi kegagalan atau kekurangan.



Artinya, jika semester sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti kamu adalah mahasiswa yang gagal. Anggap pengalaman tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik.



Intinya: jangan hanya mengingat apa yang gagal kamu capai, tetapi pahami juga mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya.



2. Buat Target yang Jelas dan Realistis



Setelah melakukan evaluasi diri, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai pada semester depan. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang cenderung menjalani aktivitas sehari-hari tanpa arah yang pasti.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan goal-setting theory atau teori penetapan tujuan. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang, tetapi tetap realistis, dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang.



Sebagai mahasiswa, kamu mungkin memiliki berbagai keinginan, seperti meningkatkan IPK, lebih aktif dalam organisasi, mengikuti kompetisi, memperluas relasi, atau mengembangkan keterampilan baru. Semua keinginan tersebut boleh saja dimiliki, tetapi penting untuk menentukan prioritas.



Cobalah membuat target menggunakan metode SMART, yaitu:



Specific: Tujuan harus jelas dan spesifik.



Measurable: Tujuan dapat diukur keberhasilannya.



Achievable: Tujuan memungkinkan untuk dicapai.



Relevant: Tujuan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.



Time-bound: Tujuan memiliki batas waktu.



Sebagai contoh, daripada hanya menuliskan target "ingin menjadi mahasiswa yang lebih rajin", ubahlah menjadi "belajar mandiri selama satu jam setiap hari kerja dan menyelesaikan tugas minimal dua hari sebelum tenggat waktu".



Target tersebut lebih mudah dipahami karena memiliki ukuran dan tindakan yang jelas.



Selain itu, hindari membuat terlalu banyak target dalam satu waktu. Memiliki banyak ambisi memang baik, tetapi terlalu banyak tuntutan justru dapat membuat kamu kehilangan fokus dan merasa tertekan.



Pilih tiga sampai lima prioritas utama yang benar-benar ingin diwujudkan. Setelah itu, pecah setiap tujuan besar menjadi beberapa langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari atau setiap minggu.



Contohnya, jika ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kamu tidak harus langsung mengikuti kursus intensif. Kamu bisa memulainya dengan menghafalkan lima kosakata baru setiap hari, membaca artikel berbahasa Inggris, atau mendengarkan podcast selama 15 menit.



Kebiasaan kecil tersebut dapat menjadi fondasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.



Intinya: tujuan yang jelas akan membuat kamu lebih mudah menentukan arah, menjaga motivasi, dan mengukur perkembangan selama menjalani semester baru.



3. Bangun Kebiasaan Positif Secara Bertahap



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa ketika memasuki semester baru adalah mencoba mengubah seluruh kebiasaan dalam waktu bersamaan. Misalnya, berjanji untuk bangun pukul lima pagi, belajar setiap hari, membaca buku, berolahraga, mengurangi penggunaan media sosial, dan tidak pernah menunda tugas.



Pada awalnya, perubahan tersebut mungkin terasa menyenangkan. Namun, setelah beberapa hari, semangat bisa mulai menurun karena terlalu banyak perubahan yang harus dipertahankan.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan atau habit terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks yang relatif konsisten. Ketika suatu perilaku dilakukan berulang kali, perilaku tersebut berpotensi menjadi semakin otomatis.



Oleh karena itu, daripada memaksakan perubahan besar, mulailah dari kebiasaan sederhana.



Misalnya, jika sebelumnya kamu sering belajar hanya ketika akan menghadapi ujian, cobalah menyediakan waktu belajar selama 20–30 menit setiap hari. Jika sebelumnya sering tidur terlalu larut, majukan waktu tidur secara bertahap. Jika terlalu sering membuka media sosial ketika mengerjakan tugas, letakkan ponsel jauh dari jangkauan selama waktu belajar.



Kamu juga bisa menggunakan prinsip habit stacking, yaitu menghubungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang sudah dilakukan secara rutin.



Sebagai contoh:



Setelah sarapan, saya akan membaca materi kuliah selama 15 menit.



Setelah pulang kuliah, saya akan meninjau kembali catatan perkuliahan.



Setelah mandi sore, saya akan mengerjakan satu bagian tugas.



Sebelum tidur, saya akan menyiapkan jadwal kegiatan untuk besok.



Cara ini membantu membuat kebiasaan baru lebih mudah diingat karena memiliki pemicu yang jelas.



Jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri ketika berhasil mempertahankan kebiasaan positif. Apresiasi tidak harus berupa hadiah mahal. Menikmati makanan favorit, menonton film, atau sekadar memberikan waktu untuk bersantai juga bisa menjadi bentuk penghargaan.



Namun, perlu diingat bahwa membangun kebiasaan membutuhkan waktu. Jika suatu hari kamu gagal menjalankan rutinitas, jangan langsung menyerah. Kembali lakukan kebiasaan tersebut pada kesempatan berikutnya.



Intinya: jangan menunggu motivasi datang untuk mulai berubah. Bangun kebiasaan kecil yang realistis sampai akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



4. Atur Waktu dan Kurangi Kebiasaan Menunda Pekerjaan



Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan mahasiswa adalah mengatur waktu. Banyak mahasiswa memiliki jadwal yang padat, mulai dari kuliah, mengerjakan tugas, mengikuti organisasi, bekerja paruh waktu, hingga menjalani kehidupan sosial.



Jika tidak dikelola dengan baik, berbagai aktivitas tersebut dapat menimbulkan tekanan dan membuat pekerjaan semakin menumpuk.



Dalam psikologi, kebiasaan menunda pekerjaan dikenal dengan istilah procrastination. Perilaku ini bukan sekadar masalah malas, tetapi juga dapat berkaitan dengan kesulitan mengelola emosi, menghindari tugas yang dianggap tidak menyenangkan, takut gagal, atau merasa kewalahan menghadapi pekerjaan yang terlalu besar.



Untuk mengatasinya, kamu perlu memiliki sistem pengelolaan waktu yang sederhana dan konsisten.



Pertama, buatlah jadwal mingguan. Catat jadwal kuliah, tenggat tugas, kegiatan organisasi, waktu belajar mandiri, dan waktu istirahat. Dengan begitu, kamu dapat mengetahui aktivitas yang perlu diprioritaskan.



Kedua, pecah tugas besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Misalnya, jika harus membuat makalah sebanyak 15 halaman, jangan membayangkan bahwa kamu harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Bagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa tahap, seperti mencari referensi, membuat kerangka, menulis pendahuluan, menyusun pembahasan, dan melakukan penyuntingan.



Ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini merupakan metode pengelolaan waktu yang membagi aktivitas belajar menjadi sesi fokus dan istirahat. Salah satu pola yang populer adalah belajar selama 25 menit, kemudian beristirahat selama 5 menit. Setelah empat sesi, kamu bisa mengambil istirahat yang lebih panjang.



Keempat, biasakan mengerjakan tugas sebelum mendekati tenggat waktu. Jangan menunggu sampai dosen memberikan pengingat atau waktu pengumpulan hampir berakhir.



Selain itu, kamu bisa menerapkan prinsip eat the frog, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang paling penting atau paling menantang terlebih dahulu ketika energi dan konsentrasi masih cukup baik.



Dengan pengelolaan waktu yang lebih teratur, kamu tidak hanya memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat mengurangi tekanan akibat pekerjaan yang menumpuk.



Intinya: produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang hari. Produktif berarti mampu menggunakan waktu dan energi untuk menyelesaikan hal-hal yang benar-benar penting.



5. Jaga Kesehatan Mental dan Fisik



Ketika membicarakan persiapan semester baru, banyak mahasiswa hanya berfokus pada nilai, tugas, dan pencapaian akademik. Padahal, kesehatan mental dan fisik juga memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar.



Kamu mungkin pernah mengalami kesulitan berkonsentrasi setelah tidur terlalu larut, merasa mudah marah ketika terlalu lelah, atau kehilangan motivasi ketika menghadapi banyak tekanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan belajar tidak dapat dipisahkan dari kondisi tubuh dan pikiran.



Dalam psikologi, terdapat hubungan erat antara kondisi fisik, emosi, dan kemampuan kognitif seseorang. Kurang tidur, stres berkepanjangan, serta minimnya aktivitas fisik dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan mengambil keputusan.



Oleh karena itu, semester depan sebaiknya tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki gaya hidup.



Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat mulai kamu terapkan.



Pertama, perbaiki pola tidur. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten. Mahasiswa dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7–9 jam tidur setiap malam. Tidur yang cukup membantu proses pemulihan tubuh dan mendukung fungsi memori.



Kedua, lakukan aktivitas fisik. Tidak harus pergi ke pusat kebugaran setiap hari. Berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau berolahraga ringan secara rutin sudah menjadi langkah yang baik untuk menjaga kebugaran.



Ketiga, perhatikan asupan makanan dan minuman. Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena sibuk mengerjakan tugas. Konsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih agar tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan.



Keempat, berikan waktu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri untuk terus produktif tanpa jeda. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau bertemu teman.



Kelima, belajar mengelola stres. Kamu bisa mencoba latihan pernapasan, meditasi sederhana, menulis jurnal, atau berbicara dengan orang yang dipercaya ketika menghadapi masalah.



Jika tekanan emosional mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan dari konselor kampus atau tenaga profesional.



Ingat, menjaga kesehatan mental bukan berarti kamu lemah. Justru, kemampuan mengenali batas diri dan mencari bantuan merupakan bagian dari kedewasaan.



Intinya: jangan sampai keinginan mendapatkan prestasi akademik membuat kamu mengorbankan kesehatan. Tubuh dan pikiran yang sehat merupakan modal penting untuk menjalani semester dengan lebih baik.



6. Bangun Lingkungan yang Mendukung Perkembangan Diri



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun lingkungan yang mendukung proses belajar dan perkembangan diri.



Sering kali, seseorang tidak menyadari bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan, pola pikir, dan perilakunya. Jika berada di lingkungan yang positif, seseorang dapat lebih mudah termotivasi untuk berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat membuat seseorang kesulitan mempertahankan kebiasaan baik.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep social support atau dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bantuan emosional, informasi, maupun bantuan praktis yang diperoleh seseorang dari orang-orang di sekitarnya.



Sebagai mahasiswa, kamu dapat mulai membangun lingkungan yang mendukung dengan beberapa cara.



Pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki semangat untuk berkembang. Bukan berarti harus meninggalkan teman lama, tetapi cobalah memperluas pergaulan dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif.



Kedua, temukan teman belajar atau kelompok diskusi. Belajar bersama dapat membantu kamu memahami materi yang sulit, bertukar perspektif, dan menjaga konsistensi belajar.



Ketiga, manfaatkan fasilitas kampus. Perpustakaan, laboratorium, pusat pengembangan karier, komunitas mahasiswa, dan berbagai kegiatan akademik dapat menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan.



Keempat, kurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Jika kamu mudah terdistraksi ketika belajar di kamar, cobalah mencari tempat yang lebih tenang seperti perpustakaan atau ruang belajar.



Kelima, jangan takut meminta bantuan. Ketika mengalami kesulitan memahami materi, tanyakan kepada dosen, asisten dosen, atau teman yang lebih memahami topik tersebut.



Selain itu, penting untuk membangun hubungan yang sehat. Jangan menjadikan pencapaian teman sebagai alasan untuk terus membandingkan diri sendiri. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda.



Gunakan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ukuran untuk merendahkan diri sendiri.



Lingkungan yang baik bukan hanya lingkungan yang membuat kamu merasa nyaman, melainkan juga lingkungan yang mendorong kamu menjadi pribadi yang lebih baik.



Intinya: pilih lingkungan yang membuatmu bertumbuh, mendukung tujuanmu, dan membantu kamu tetap berkembang tanpa kehilangan jati diri.



Penutup



Mempersiapkan semester depan yang lebih baik bukan berarti kamu harus menjadi mahasiswa yang sempurna. Tidak harus selalu mendapatkan nilai tertinggi, mengikuti semua organisasi, memiliki banyak prestasi, atau menyelesaikan seluruh pekerjaan tanpa kesalahan.



Menjadi mahasiswa yang lebih baik berarti memiliki kemauan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya.



Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk membangun semester yang lebih terarah, produktif, dan seimbang. Mulailah dengan mengevaluasi diri, menetapkan tujuan yang realistis, membangun kebiasaan positif, mengatur waktu, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan diri.



Hal yang perlu diingat adalah perubahan tidak terjadi hanya karena pergantian semester. Kalender akademik boleh saja berubah, tetapi kualitas kehidupan perkuliahan akan berubah ketika kamu mulai memperbaiki cara berpikir, mengambil keputusan, dan menjalankan kebiasaan sehari-hari.



Jangan menunggu sampai semester baru berjalan untuk mulai mempersiapkan diri. Kamu bisa memulainya dari sekarang, bahkan melalui satu tindakan kecil.



Sebab, semester yang lebih baik tidak selalu dimulai dengan rencana yang luar biasa, tetapi dengan komitmen sederhana untuk menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin.



