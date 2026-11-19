JawaPos.com - Setiap hari manusia dihadapkan pada berbagai pilihan. Mulai dari keputusan sederhana seperti menentukan makanan yang akan dikonsumsi, memilih pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, hingga keputusan besar seperti menentukan masa depan, membangun hubungan, memilih karier, dan mengubah arah kehidupan.



Menariknya, tidak semua orang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang baik. Ada orang yang mampu menentukan pilihan dengan cepat dan penuh keyakinan, tetapi ada pula yang terlalu lama berpikir, takut melakukan kesalahan, atau justru menyerahkan keputusan penting kepada orang lain.



Dalam psikologi, pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan berbagai aspek, seperti cara berpikir, emosi, pengalaman masa lalu, persepsi terhadap risiko, serta kemampuan memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan.



Kemampuan mengambil keputusan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Kemampuan ini dapat dilatih melalui pengalaman, pembiasaan, refleksi, dan berbagai aktivitas sederhana.



Salah satu cara menarik untuk melatihnya adalah melalui permainan.



Permainan bukan hanya aktivitas untuk mengisi waktu luang. Jika dirancang dengan tujuan yang tepat, permainan dapat menjadi sarana untuk mengenali karakter, mengendalikan emosi, memahami konsekuensi, melatih keberanian, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis.



Bahkan, permainan sederhana dapat membantu seseorang memahami mengapa dirinya sering ragu, mengapa mudah terpengaruh pendapat orang lain, atau mengapa selalu memilih sesuatu yang terasa nyaman meskipun belum tentu memberikan hasil terbaik.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat delapan permainan sederhana pengambilan keputusan yang dapat membantu seseorang mengenali dirinya sekaligus melatih pola pikir yang lebih matang menurut perspektif psikologi.



1. Permainan Pilih Satu: Melatih Ketegasan dalam Mengambil Keputusan



Permainan pertama adalah permainan yang sangat sederhana, tetapi memiliki manfaat menarik untuk memahami kebiasaan seseorang dalam menentukan pilihan.



Caranya cukup mudah. Buatlah beberapa pasangan pilihan yang mengharuskan seseorang memilih salah satu tanpa mengambil keduanya.



Contohnya:



Memilih pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi penuh tekanan atau pekerjaan dengan gaji sedang tetapi memiliki waktu luang lebih banyak.



Memilih hidup di kota besar dengan banyak peluang atau tinggal di daerah yang lebih tenang.



Memilih memulai usaha sendiri atau bekerja di perusahaan yang sudah mapan.



Memilih menghabiskan waktu untuk belajar keterampilan baru atau menikmati hiburan.



Aturannya adalah peserta harus menentukan pilihan dalam waktu maksimal 30 detik. Setelah memilih, peserta diminta menjelaskan alasan di balik keputusannya.



Apa yang dipelajari dari permainan ini?



Dalam psikologi, pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan seseorang mengevaluasi alternatif dan menentukan pilihan berdasarkan tujuan serta prioritas.



Permainan ini membantu seseorang menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tidak semua hal dapat diperoleh sekaligus. Terkadang, seseorang harus mengorbankan satu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan lainnya.



Konsep ini berkaitan dengan opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dilepaskan ketika seseorang memilih suatu tindakan.



Misalnya, seseorang memilih mengikuti pelatihan keterampilan pada akhir pekan. Konsekuensinya, ia mungkin harus mengurangi waktu untuk bersantai. Namun, keputusan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kemampuan.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Seseorang yang terbiasa memainkan permainan ini dapat belajar untuk:



Lebih mengenali prioritas hidup.



Tidak terlalu lama terjebak dalam kebingungan.



Memahami bahwa tidak semua pilihan harus menyenangkan.



Berani bertanggung jawab atas keputusan sendiri.



Mengurangi kebiasaan menunda keputusan.



Hal terpenting bukanlah memilih jawaban yang dianggap paling benar, melainkan memahami alasan mengapa pilihan tersebut diambil.



2. Permainan Jika Aku Menjadi Orang Lain: Melatih Empati dan Perspektif



Permainan kedua mengajak seseorang membayangkan dirinya berada dalam posisi orang lain.



Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengambil keputusan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Akibatnya, seseorang bisa kesulitan memahami alasan orang lain bertindak berbeda.



Untuk memainkan permainan ini, buatlah sebuah skenario sederhana.



Contohnya:



Bayangkan seorang karyawan melakukan kesalahan besar dalam pekerjaannya. Kesalahan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Sebagai pemimpin, kamu harus menentukan keputusan.



Apakah kamu akan:



Memberikan peringatan keras?



Memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan?



Memindahkannya ke bagian lain?



Memberhentikannya dari pekerjaan?



Setelah menentukan pilihan, ubah posisi peserta.



Sekarang, bayangkan kamu adalah karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Apa yang kamu harapkan dari seorang pemimpin?



Kemudian, bayangkan kamu adalah pemilik perusahaan. Apa yang menjadi pertimbangan terpenting?



Apa hubungannya dengan psikologi?



Permainan ini berhubungan dengan perspective-taking, yaitu kemampuan memahami situasi melalui sudut pandang orang lain.



Kemampuan tersebut berkaitan dengan empati dan pengambilan keputusan sosial.



Seseorang yang mampu melihat persoalan dari berbagai perspektif biasanya memiliki lebih banyak informasi sebelum menentukan tindakan. Ia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dirinya, tetapi juga dampak keputusan terhadap orang lain.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Permainan ini dapat membantu seseorang:



Tidak mudah menghakimi orang lain.



Memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang berbeda.



Mengembangkan empati.



Mengurangi keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat.



Menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi konflik.



Dalam kehidupan nyata, kemampuan memahami perspektif orang lain sangat berguna ketika seseorang menjadi pemimpin, pasangan, orang tua, rekan kerja, maupun anggota masyarakat.



3. Permainan Keputusan 10 Detik: Melatih Keberanian dan Mengurangi Keraguan



Banyak orang memiliki kebiasaan terlalu lama memikirkan sesuatu.



Mereka terus mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membayangkan kegagalan, dan takut membuat kesalahan. Akibatnya, keputusan sederhana pun terasa sulit.



Permainan keputusan 10 detik dirancang untuk melatih kemampuan menentukan pilihan dalam situasi yang memiliki risiko rendah.



Cara memainkan



Buatlah daftar keputusan sederhana yang harus ditentukan dalam waktu 10 detik.



Contohnya:



Memilih buku yang akan dibaca.



Menentukan tugas yang akan dikerjakan lebih dahulu.



Memilih aktivitas olahraga hari ini.



Menentukan satu keterampilan yang ingin dipelajari.



Memilih topik untuk proyek pribadi.



Setiap peserta harus menentukan pilihan dalam waktu 10 detik dan tidak boleh mengulang pertimbangan tanpa alasan yang jelas.



Setelah itu, peserta diminta menjalankan keputusan tersebut.



Penjelasan psikologis



Dalam psikologi kognitif, pengambilan keputusan melibatkan proses berpikir cepat dan proses berpikir yang lebih lambat serta analitis.



Daniel Kahneman mempopulerkan pembedaan antara Sistem 1 dan Sistem 2 dalam bukunya Thinking, Fast and Slow.



Sistem 1 berkaitan dengan pemrosesan yang cepat dan intuitif, sedangkan Sistem 2 berkaitan dengan pemikiran yang lebih lambat, penuh pertimbangan, dan membutuhkan usaha mental.



Permainan ini bukan berarti semua keputusan harus dibuat secara cepat. Tujuannya adalah melatih seseorang agar tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk keputusan kecil yang sebenarnya tidak memiliki risiko besar.



Untuk keputusan penting seperti investasi besar, kesehatan, pekerjaan, atau pernikahan, pertimbangan yang matang tetap diperlukan.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Jika dilakukan secara konsisten, permainan ini dapat membantu seseorang:



Mengurangi keraguan dalam keputusan sederhana.



Melatih kepercayaan terhadap penilaian diri.



Mengurangi kebiasaan menunda.



Meningkatkan keberanian untuk memulai.



Memahami perbedaan antara keputusan kecil dan keputusan besar.



Seseorang perlu belajar bahwa tidak semua keputusan membutuhkan waktu berpikir yang panjang.



4. Permainan Tiga Kemungkinan: Melatih Kemampuan Berpikir Kritis



Permainan keempat mengajarkan seseorang agar tidak hanya melihat satu kemungkinan ketika menghadapi masalah.



Banyak orang langsung mengambil keputusan berdasarkan pilihan pertama yang muncul dalam pikirannya. Padahal, suatu masalah sering kali memiliki beberapa alternatif penyelesaian.



Cara memainkan



Berikan sebuah masalah kepada peserta.



Contohnya:



Kamu memiliki uang terbatas, sementara dalam waktu bersamaan harus memperbaiki laptop yang rusak, membayar kebutuhan sehari-hari, dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.



Peserta harus membuat tiga kemungkinan keputusan.



Kemungkinan pertama: Menggunakan sebagian besar uang untuk memperbaiki laptop karena dibutuhkan untuk bekerja.



Kemungkinan kedua: Menunda perbaikan laptop dan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu.



Kemungkinan ketiga: Mencari alternatif, seperti meminjam laptop sementara atau memperbaiki bagian yang paling penting terlebih dahulu.



Setelah itu, peserta harus membandingkan keuntungan, kerugian, risiko, dan dampak jangka panjang dari setiap pilihan.



Apa yang terjadi dalam psikologi?



Permainan ini berkaitan dengan cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif.



Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan menyesuaikan cara berpikir ketika menghadapi informasi atau situasi yang berbeda.



Orang dengan fleksibilitas kognitif yang baik cenderung lebih mudah mempertimbangkan alternatif dan tidak terpaku pada satu cara penyelesaian masalah.



Permainan ini juga melatih kemampuan memecahkan masalah atau problem-solving.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Manfaat yang dapat dikembangkan antara lain:



Tidak mudah terpaku pada satu solusi.



Lebih kreatif menghadapi masalah.



Mampu melihat peluang di tengah keterbatasan.



Mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak.



Mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka.



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang terbiasa mencari tiga alternatif biasanya memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi kesulitan.



5. Permainan Berani Kehilangan: Memahami Risiko dan Konsekuensi



Salah satu penyebab seseorang sulit mengambil keputusan adalah ketakutan kehilangan sesuatu.



Manusia sering kali lebih takut kehilangan daripada merasa senang ketika memperoleh keuntungan yang setara. Dalam psikologi perilaku, fenomena ini dikenal sebagai loss aversion.



Permainan berani kehilangan dapat membantu seseorang memahami bagaimana ketakutan terhadap kerugian memengaruhi keputusan.



Cara memainkan



Siapkan beberapa skenario yang memiliki kemungkinan keuntungan dan kerugian.



Contohnya:



Kamu memiliki kesempatan mengikuti pelatihan gratis selama satu bulan. Namun, kamu harus mengurangi waktu menonton hiburan dan mengorbankan sebagian waktu bersantai.



Pilihan yang tersedia:



Mengambil kesempatan tersebut dan menerima konsekuensi berkurangnya waktu luang.



Menolak kesempatan karena tidak ingin mengubah rutinitas.



Mencari cara agar tetap dapat mengikuti pelatihan tanpa mengabaikan tanggung jawab lainnya.



Kemudian, tanyakan kepada peserta:



Apa yang paling kamu takutkan dari pilihan tersebut?



Apakah ketakutan itu berdasarkan risiko nyata atau hanya perkiraan?



Apa yang mungkin terjadi jika kamu tidak mengambil kesempatan tersebut?



Mana yang lebih merugikan dalam jangka panjang?



Penjelasan psikologis



Menurut teori prospek atau Prospect Theory yang dikembangkan Daniel Kahneman dan Amos Tversky, manusia tidak selalu menilai keuntungan dan kerugian secara objektif.



Cara seseorang membingkai suatu pilihan dapat memengaruhi keputusan yang diambil.



Misalnya, seseorang mungkin merasa lebih takut kehilangan kenyamanan daripada tertarik mendapatkan keterampilan baru.



Padahal, jika dilihat dari perspektif jangka panjang, perubahan kecil dalam rutinitas dapat memberikan keuntungan yang lebih besar.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Permainan ini dapat melatih seseorang untuk:



Lebih realistis dalam melihat risiko.



Tidak selalu menghindari perubahan.



Memahami bahwa setiap kemajuan memiliki konsekuensi.



Membedakan ketakutan dan bahaya nyata.



Berani mengambil kesempatan yang masuk akal.



Namun, berani mengambil risiko bukan berarti bertindak ceroboh. Keputusan yang baik tetap mempertimbangkan kemampuan, kemungkinan kerugian, dan dampak terhadap kehidupan.



6. Permainan Masa Depan: Melatih Kemampuan Berpikir Jangka Panjang



Manusia sering kali mengambil keputusan berdasarkan apa yang memberikan kesenangan saat ini.



Contohnya, seseorang memilih bermain ponsel daripada belajar, menghabiskan uang untuk hal yang tidak diperlukan, atau menunda pekerjaan meskipun mengetahui konsekuensinya.



Permainan masa depan membantu seseorang membayangkan dampak keputusan saat ini terhadap kehidupannya di masa mendatang.



Cara memainkan



Siapkan tiga pertanyaan untuk setiap keputusan.



Pertama, apa yang akan terjadi jika saya mengambil keputusan ini dalam waktu satu hari?



Kedua, apa dampaknya jika saya terus melakukan hal yang sama selama satu tahun?



Ketiga, bagaimana kehidupan saya lima tahun mendatang jika kebiasaan ini terus dipertahankan?



Contohnya:



Seseorang memiliki kebiasaan menghabiskan dua jam setiap malam untuk bermain media sosial.



Jika dilihat dari perspektif satu hari, kebiasaan tersebut mungkin terasa menyenangkan.



Namun, jika berlangsung selama satu tahun, waktu yang digunakan mencapai sekitar 730 jam.



Waktu tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan, membaca buku, berolahraga, atau mengembangkan usaha.



Peserta kemudian diminta menentukan apakah kebiasaan tersebut masih sesuai dengan tujuan hidupnya.



Penjelasan psikologis



Permainan ini berkaitan dengan konsep temporal discounting, yaitu kecenderungan manusia memberikan nilai lebih besar terhadap imbalan yang diperoleh sekarang dibandingkan imbalan yang baru didapatkan di masa depan.



Permainan ini juga berhubungan dengan kemampuan regulasi diri atau self-regulation.



Regulasi diri membantu seseorang mengendalikan dorongan sesaat agar tindakannya tetap sesuai dengan tujuan jangka panjang.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Seseorang dapat belajar:



Memikirkan konsekuensi jangka panjang.



Mengurangi kebiasaan impulsif.



Mengelola waktu dengan lebih baik.



Menentukan tujuan yang lebih jelas.



Mengembangkan disiplin diri.



Perubahan besar dalam kehidupan sering kali bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan kumpulan keputusan kecil yang dilakukan secara berulang.



7. Permainan Tanpa Pendapat Orang Lain: Melatih Kemandirian Berpikir



Tidak sedikit orang yang kesulitan mengambil keputusan karena terlalu bergantung pada pendapat orang lain.



Mereka takut dianggap salah, takut dikritik, atau merasa tidak percaya diri terhadap pilihannya sendiri.



Permainan ini dirancang untuk melatih kemandirian dalam berpikir.



Cara memainkan



Berikan sebuah pertanyaan kepada peserta.



Contohnya:



Jika kamu memiliki kesempatan memilih satu keterampilan untuk dipelajari selama enam bulan, keterampilan apa yang akan kamu pilih?



Aturannya, peserta harus menentukan pilihan tanpa meminta pendapat orang lain terlebih dahulu.



Setelah memilih, peserta harus menjawab tiga pertanyaan:



Mengapa saya memilih keterampilan tersebut?



Apakah pilihan ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan saya?



Apakah saya tetap akan memilihnya jika tidak ada orang yang mengetahui keputusan saya?



Setelah itu, peserta boleh mendengarkan pendapat orang lain dan mengevaluasi apakah ada informasi baru yang perlu dipertimbangkan.



Penjelasan psikologis



Permainan ini berkaitan dengan konsep autonomy dalam Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan.



Autonomy merupakan kebutuhan psikologis untuk merasa bahwa tindakan yang dilakukan berasal dari pilihan dan kehendak diri sendiri.



Kemandirian bukan berarti seseorang harus mengabaikan saran orang lain. Justru, orang yang mandiri mampu menerima masukan tanpa kehilangan kemampuan menentukan pilihan berdasarkan nilai dan tujuannya.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Permainan ini dapat membantu seseorang:



Lebih percaya terhadap kemampuan berpikir sendiri.



Tidak mudah mengikuti tekanan sosial.



Memahami nilai dan prioritas pribadi.



Berani menyampaikan pendapat.



Mengembangkan tanggung jawab terhadap keputusan.



Dalam kehidupan nyata, kemampuan tersebut penting agar seseorang tidak terus-menerus menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi orang lain.



8. Permainan Evaluasi Keputusan: Mengubah Kesalahan Menjadi Pelajaran



Permainan terakhir mungkin merupakan salah satu latihan yang paling bermanfaat untuk perkembangan diri.



Banyak orang menganggap kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Padahal, kesalahan dapat menjadi sumber pembelajaran jika seseorang bersedia mengevaluasi proses yang telah dilalui.



Cara memainkan



Mintalah peserta mengingat satu keputusan yang pernah diambil dalam kehidupannya.



Keputusan tersebut tidak harus besar. Bisa berupa keputusan membeli sesuatu, memilih pekerjaan, mengikuti kegiatan, memulai hubungan, atau menentukan kebiasaan sehari-hari.



Kemudian, peserta harus menjawab lima pertanyaan:



Apa keputusan yang saya ambil?



Apa alasan saya mengambil keputusan tersebut?



Apa hasil yang saya peroleh?



Bagian mana dari keputusan saya yang ternyata kurang tepat?



Apa yang akan saya lakukan secara berbeda jika menghadapi situasi serupa?



Setelah itu, peserta diminta menuliskan satu perubahan perilaku yang akan diterapkan dalam kehidupan nyata.



Penjelasan psikologis



Permainan ini berkaitan dengan reflective thinking, yaitu kemampuan mengevaluasi pengalaman untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.



Selain itu, permainan ini dapat dikaitkan dengan konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck.



Growth mindset merupakan pandangan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui proses belajar, usaha, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Seseorang dengan pola pikir berkembang tidak selalu melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Ia berusaha memahami apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.



Bagaimana permainan ini mengubah diri?



Permainan evaluasi keputusan dapat membantu seseorang:



Lebih mampu menerima kesalahan.



Mengenali pola keputusan yang kurang tepat.



Mengembangkan kemampuan introspeksi.



Belajar dari pengalaman masa lalu.



Membentuk kebiasaan memperbaiki diri.



Pada akhirnya, seseorang tidak hanya menjadi lebih baik dalam menentukan pilihan, tetapi juga lebih mampu memahami dirinya sendiri.



Mengapa Permainan Sederhana Dapat Mengubah Pola Pikir Seseorang?



Delapan permainan di atas memiliki satu kesamaan, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berlatih menghadapi situasi yang membutuhkan pilihan.



Dalam perspektif psikologi, ada beberapa mekanisme yang membuat latihan semacam ini berpotensi membantu perkembangan diri.



1. Melatih kesadaran diri



Ketika seseorang diminta menjelaskan alasan di balik pilihannya, ia mulai mengenali pola pikir dan kecenderungan perilakunya sendiri.



Misalnya, ia menyadari bahwa selama ini selalu memilih sesuatu yang aman karena takut menghadapi kegagalan.



Kesadaran semacam ini merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan.



2. Membantu mengendalikan emosi



Keputusan tidak selalu dibuat berdasarkan logika. Rasa takut, marah, kecewa, senang, dan cemas dapat memengaruhi penilaian seseorang.



Latihan pengambilan keputusan membantu seseorang belajar mengenali emosi sebelum bertindak.



Dengan demikian, seseorang memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang akan diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.



3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis



Permainan yang melibatkan beberapa alternatif membantu seseorang membiasakan diri mengevaluasi informasi.



Ia tidak hanya bertanya, "Apa yang ingin saya pilih?" tetapi juga, "Apa konsekuensi dari pilihan tersebut?"



Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi persoalan pekerjaan, keuangan, pendidikan, maupun hubungan sosial.



4. Membangun rasa tanggung jawab



Ketika seseorang menentukan pilihan dan melihat konsekuensinya, ia belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak.



Ia tidak selalu dapat menyalahkan keadaan atau orang lain atas hasil yang diperoleh.



Hal ini dapat membantu membangun sikap bertanggung jawab dan kedewasaan emosional.



5. Membentuk kebiasaan baru



Perubahan diri tidak terjadi hanya karena seseorang memahami teori psikologi.



Perubahan membutuhkan penerapan dalam kehidupan nyata.



Latihan yang dilakukan berulang kali dapat membantu seseorang membangun kebiasaan mempertimbangkan pilihan, mengelola emosi, dan mengevaluasi hasil tindakannya.



Cara Mempraktikkan Delapan Permainan Ini dalam Kehidupan Sehari-hari



Agar permainan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas sesaat, seseorang dapat membuat jadwal latihan sederhana selama delapan hari.



Hari



Permainan



Fokus latihan



Hari 1



Pilih Satu



Ketegasan



Hari 2



Jika Aku Menjadi Orang Lain



Empati



Hari 3



Keputusan 10 Detik



Mengurangi keraguan



Hari 4



Tiga Kemungkinan



Berpikir kritis



Hari 5



Berani Kehilangan



Memahami risiko



Hari 6



Masa Depan



Berpikir jangka panjang



Hari 7



Tanpa Pendapat Orang Lain



Kemandirian



Hari 8



Evaluasi Keputusan



Introspeksi



Setiap permainan dapat dilakukan selama 10–20 menit.



Setelah menyelesaikannya, tuliskan tiga hal berikut:



Apa yang saya pelajari tentang diri sendiri?



Apa kelemahan dalam cara saya mengambil keputusan?



Perubahan kecil apa yang akan saya lakukan mulai hari ini?



Setelah delapan hari, ulangi beberapa permainan yang dirasa paling bermanfaat. Gunakan keputusan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan latihan.



Perlu dipahami bahwa delapan permainan ini merupakan latihan reflektif yang terinspirasi dari konsep-konsep psikologi, bukan instrumen psikotes atau terapi klinis yang telah terbukti dapat mengubah kepribadian secara langsung. Hasilnya juga dapat berbeda pada setiap orang.



Kesimpulan



Mengambil keputusan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap pilihan yang dibuat, baik kecil maupun besar, dapat memengaruhi arah kehidupan seseorang.



Delapan permainan sederhana di atas menunjukkan bahwa kemampuan mengambil keputusan dapat dilatih melalui aktivitas yang mudah dilakukan.



Permainan Pilih Satu melatih ketegasan. Permainan Jika Aku Menjadi Orang Lain membantu mengembangkan empati. Keputusan 10 Detik melatih keberanian menghadapi pilihan sederhana. Tiga Kemungkinan mengembangkan fleksibilitas berpikir. Berani Kehilangan membantu memahami risiko. Permainan Masa Depan melatih pemikiran jangka panjang. Tanpa Pendapat Orang Lain membangun kemandirian berpikir. Sementara itu, Evaluasi Keputusan mengajarkan seseorang untuk belajar dari pengalaman.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah perubahan diri tidak selalu dimulai dari keputusan besar.



Terkadang, perubahan justru dimulai dari keberanian menentukan satu pilihan kecil, memahami alasannya, menerima konsekuensinya, dan belajar dari hasilnya.



Seseorang yang mampu mengambil keputusan dengan lebih sadar akan memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapainya.



