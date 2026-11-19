JawaPos.com - Pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya hubungan yang dahulu dipenuhi kebahagiaan justru berubah menjadi sumber kesedihan, kekecewaan, dan kelelahan emosional. Perselisihan yang terus berulang, hilangnya rasa saling percaya, komunikasi yang semakin memburuk, hingga perasaan tidak lagi dihargai dapat membuat seseorang mulai mempertanyakan keberlangsungan rumah tangganya.



Pada titik tertentu, perceraian mungkin mulai dipertimbangkan sebagai jalan keluar. Namun, memutuskan untuk mengakhiri pernikahan bukanlah perkara sederhana. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, mulai dari perasaan pasangan, kondisi anak jika sudah memilikinya, keluarga besar, hingga masa depan masing-masing setelah perpisahan.



Salah satu bagian tersulit dari proses tersebut adalah menyampaikan keinginan bercerai kepada pasangan. Sebab, kalimat yang disampaikan dalam percakapan itu bisa membawa dampak emosional yang besar. Pasangan mungkin merasa terkejut, sedih, marah, kecewa, atau bahkan menolak menerima kenyataan tersebut.



Menurut perspektif psikologi, komunikasi dalam situasi emosional yang berat membutuhkan kesiapan, empati, dan pengendalian diri. Bukan berarti seseorang harus menyembunyikan perasaannya demi menjaga hati pasangan, melainkan bagaimana menyampaikan keputusan atau keinginannya secara jujur tanpa memperbesar luka yang sudah ada.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), jika kamu sedang berada dalam situasi tersebut, berikut lima cara yang bisa dilakukan ketika ingin menyampaikan keinginan bercerai kepada pasangan.



1. Pastikan Kamu Sudah Memahami Perasaan dan Keputusanmu Sendiri



Sebelum berbicara kepada pasangan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jangan sampai keinginan bercerai hanya muncul karena emosi sesaat setelah pertengkaran atau konflik yang belum terselesaikan.



Dalam psikologi, seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional terkadang mengalami kesulitan mengambil keputusan secara jernih. Kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan dapat memengaruhi cara seseorang memandang situasi yang sedang dihadapi.



Oleh karena itu, cobalah mengambil waktu untuk menenangkan diri. Renungkan kembali perjalanan pernikahanmu, masalah yang selama ini terjadi, serta berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan.



Kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri:



Apakah keinginan bercerai muncul karena masalah yang sudah berlangsung lama?



Apakah aku sudah mencoba menyampaikan kebutuhan dan perasaanku kepada pasangan?



Apakah hubungan ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki?



Apakah aku ingin bercerai karena benar-benar merasa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan, atau karena sedang sangat marah?



Apa yang sebenarnya aku harapkan setelah perpisahan?



Pertanyaan tersebut bukan bertujuan membuatmu merasa bersalah karena ingin mengakhiri pernikahan. Sebaliknya, hal ini dapat membantu membedakan keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang dengan reaksi emosional yang muncul akibat konflik.



Kamu juga tidak harus menunggu sampai merasa sepenuhnya tenang atau tidak sedih sama sekali. Keputusan besar terkadang memang disertai perasaan campur aduk.



Hal terpenting adalah memahami alasan di balik keputusan tersebut sehingga ketika berbicara dengan pasangan, kamu dapat menjelaskan perasaanmu secara lebih terarah.



2. Pilih Waktu dan Tempat yang Tepat untuk Berbicara



Cara kedua adalah memperhatikan waktu dan tempat ketika menyampaikan keinginan bercerai.



Percakapan mengenai perceraian bukan pembicaraan biasa. Topik ini berkaitan dengan masa depan hubungan, komitmen, dan kehidupan emosional kedua belah pihak. Karena itu, suasana percakapan perlu dipertimbangkan dengan baik.



Dalam psikologi komunikasi, kondisi lingkungan dan emosi seseorang dapat memengaruhi bagaimana pesan diterima dan direspons.



Bayangkan jika kamu menyampaikan keinginan bercerai ketika pasangan sedang marah, kelelahan setelah bekerja, menghadapi masalah pekerjaan, atau ketika kalian baru saja bertengkar hebat. Kemungkinan besar, percakapan akan berubah menjadi perdebatan yang sulit dikendalikan.



Sebaliknya, pilih waktu ketika kalian memiliki kesempatan untuk berbicara tanpa gangguan dan tidak sedang terburu-buru.



Tempat yang tenang dan memberikan privasi juga dapat membantu kedua pihak lebih leluasa mengungkapkan perasaan.



Hindari menyampaikan keputusan tersebut di depan anak-anak, keluarga besar, atau orang lain yang tidak berkepentingan. Perceraian merupakan persoalan pribadi yang sebaiknya dibicarakan dengan menjaga martabat masing-masing.



Kamu juga bisa membuka percakapan dengan kalimat sederhana seperti:



"Ada sesuatu yang cukup berat yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku berharap kita bisa membicarakannya dengan tenang karena ini berkaitan dengan hubungan dan masa depan kita."



Kalimat pembuka seperti itu dapat memberikan gambaran bahwa percakapan yang akan dilakukan merupakan sesuatu yang serius.



Namun, perlu diingat bahwa tidak semua situasi memungkinkan percakapan berlangsung secara langsung. Jika ada riwayat kekerasan, ancaman, intimidasi, atau risiko keselamatan, jangan memaksakan pembicaraan empat mata. Utamakan keamanan dan pertimbangkan bantuan profesional atau pendamping yang tepercaya.



3. Sampaikan Perasaan dengan Jujur Tanpa Menyalahkan Pasangan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang menyampaikan keinginan bercerai adalah terlalu fokus menyalahkan pasangannya.



Misalnya, mengatakan bahwa seluruh masalah rumah tangga terjadi karena pasangan tidak pernah berubah, tidak pernah mengerti, atau selalu menjadi sumber penderitaan.



Meskipun mungkin ada pengalaman menyakitkan yang mendasari perasaan tersebut, cara penyampaian yang penuh tuduhan dapat membuat pasangan bersikap defensif.



Dalam psikologi komunikasi, penggunaan kalimat yang berfokus pada perasaan pribadi atau I-statements dapat membantu seseorang menyampaikan pengalaman tanpa langsung menyerang karakter lawan bicara.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Kamu selalu membuat hidupku tidak bahagia. Kamu tidak pernah bisa menjadi pasangan yang baik."



Cobalah mengubahnya menjadi:



"Aku merasa sudah cukup lama mengalami tekanan dalam hubungan ini. Ada banyak hal yang membuatku merasa tidak bahagia, dan aku merasa kesulitan untuk mempertahankan pernikahan kita seperti sebelumnya."



Perbedaan kedua kalimat tersebut cukup besar.



Kalimat pertama cenderung menempatkan pasangan sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah. Sementara kalimat kedua menjelaskan pengalaman emosional yang dirasakan tanpa memberikan label negatif kepada pasangan.



Kamu juga dapat menjelaskan alasan di balik keinginan bercerai secara spesifik dan tidak berlebihan.



Jika masalahnya adalah komunikasi yang buruk, jelaskan bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan. Jika ada persoalan kepercayaan, sampaikan bagaimana pengalaman tersebut mengubah perasaanmu. Jika selama ini kamu merasa sendirian dalam menjalani pernikahan, jelaskan pengalaman yang membuatmu merasakan hal itu.



Kejujuran tetap diperlukan, tetapi tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang menyakitkan.



Perlu dipahami pula bahwa berbicara tanpa menyalahkan bukan berarti menghapus tanggung jawab pasangan atas perilakunya. Jika ada tindakan kekerasan, pengkhianatan, manipulasi, atau bentuk perlakuan buruk lainnya, kamu berhak menyebutkan pengalaman tersebut dengan jelas.



Tujuannya adalah menyampaikan kenyataan, bukan mempermalukan atau membalas luka dengan luka yang baru.



4. Berikan Kesempatan kepada Pasangan untuk Mengungkapkan Perasaannya



Ketika mendengar keinginan bercerai, pasangan mungkin membutuhkan waktu untuk memahami apa yang baru saja disampaikan.



Ada yang langsung menangis, marah, terdiam, mengajukan banyak pertanyaan, atau berusaha meyakinkan bahwa hubungan masih bisa diperbaiki.



Apa pun reaksinya, cobalah memberikan ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaannya selama situasi tetap aman dan tidak mengarah pada kekerasan.



Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif atau active listening merupakan salah satu keterampilan penting dalam komunikasi interpersonal.



Mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Hal ini juga berarti berusaha memahami pesan, emosi, dan kebutuhan yang sedang disampaikan.



Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dengan tidak memotong pembicaraan, tidak langsung membantah setiap perkataan, dan memberikan respons yang menunjukkan pemahaman.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kamu bisa menjawab:



"Aku mengerti bahwa kamu merasa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku juga memahami bahwa pembicaraan ini pasti berat untuk kamu terima."



Respons tersebut tidak berarti kamu harus mengubah keputusan. Kamu hanya sedang mengakui bahwa pasangan juga memiliki perasaan yang perlu dihargai.



Namun, penting untuk membedakan antara mendengarkan dan membiarkan diri terjebak dalam tekanan emosional.



Jika pasangan terus memaksa, mengancam, atau melakukan intimidasi, kamu berhak menghentikan percakapan. Kamu tidak wajib terus berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikologismu.



Ingat, percakapan mengenai perceraian tidak harus menghasilkan kesepakatan dalam satu hari. Terkadang, kedua pihak membutuhkan waktu untuk mencerna kenyataan dan menentukan langkah berikutnya.



5. Bicarakan Langkah Selanjutnya dengan Dewasa dan Bertanggung Jawab



Menyampaikan keinginan bercerai bukan hanya tentang mengungkapkan bahwa kamu tidak ingin melanjutkan pernikahan. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan setelah percakapan tersebut.



Jika keputusan untuk berpisah sudah dipertimbangkan dengan matang, penting untuk mulai membahas bagaimana proses selanjutnya akan dijalani.



Beberapa hal yang perlu dipikirkan antara lain:



a. Kondisi anak jika sudah memiliki keturunan



Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terdampak konflik perceraian. Karena itu, hindari melibatkan mereka dalam pertengkaran orang tua atau menjadikan mereka perantara komunikasi.



Jika memungkinkan, kedua orang tua perlu bekerja sama untuk menjelaskan perubahan keluarga dengan bahasa yang sesuai usia anak. Tegaskan bahwa perceraian bukan kesalahan mereka dan bahwa mereka tetap dicintai.



b. Persoalan keuangan dan tanggung jawab bersama



Pernikahan biasanya melibatkan berbagai tanggung jawab finansial, mulai dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, tabungan, utang, hingga aset bersama.



Hal-hal tersebut sebaiknya dibicarakan dengan kepala dingin dan tidak digunakan sebagai alat untuk mengancam atau menekan pasangan.



c. Proses hukum dan administrasi



Perceraian juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami. Di Indonesia, proses dan ketentuan perceraian perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku serta status perkawinan masing-masing.



Kamu dapat mencari informasi melalui lembaga peradilan yang berwenang atau berkonsultasi dengan advokat maupun bantuan hukum agar memahami hak dan kewajiban kedua pihak.



d. Dukungan emosional setelah perpisahan



Berakhirnya pernikahan dapat memunculkan berbagai respons emosional, seperti kesedihan, rasa kehilangan, kecemasan, bahkan keraguan terhadap keputusan sendiri.



Karena itu, jangan ragu mencari dukungan dari orang yang dapat dipercaya atau tenaga profesional seperti psikolog.



Konseling individu dapat membantu seseorang memahami emosi, membangun kembali kepercayaan diri, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan.



Jika kedua pihak masih bersedia dan situasinya aman, konseling pasangan juga dapat menjadi ruang untuk membicarakan masalah secara lebih terarah. Namun, konseling pasangan bukan kewajiban dan tidak selalu tepat, terutama jika terdapat kekerasan atau kontrol yang membahayakan salah satu pihak.



Pada akhirnya, kedewasaan dalam menghadapi perceraian tidak hanya terlihat dari cara seseorang mengambil keputusan, tetapi juga dari kesediaannya bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan tersebut.



Mengakhiri Pernikahan Tidak Harus Menghilangkan Rasa Hormat



Keputusan untuk bercerai merupakan salah satu keputusan hidup yang berat. Tidak ada orang yang benar-benar bisa memahami seluruh perjalanan rumah tangga orang lain hanya dari apa yang terlihat di permukaan.



Ada pasangan yang memilih bertahan dan memperbaiki hubungan. Ada pula yang merasa bahwa perpisahan merupakan pilihan paling masuk akal setelah berbagai upaya tidak membuahkan hasil.



Dari sudut pandang psikologi, hal yang penting adalah bagaimana seseorang menghadapi keputusan tersebut dengan kesadaran emosional, komunikasi yang sehat, dan pertimbangan yang matang.



Jika kamu ingin menyampaikan keinginan bercerai, jangan menjadikan percakapan itu sebagai ajang untuk membalas dendam, mengungkit seluruh kesalahan masa lalu, atau mempermalukan pasangan.



Sampaikan apa yang kamu rasakan dengan jujur. Berikan ruang untuk mendengarkan. Tetapkan batasan yang sehat dan pikirkan tanggung jawab yang harus diselesaikan bersama.



Kamu juga perlu memahami bahwa menyampaikan keputusan secara baik-baik tidak menjamin pasangan akan menerimanya dengan mudah. Ada kemungkinan muncul tangisan, kemarahan, penolakan, atau perdebatan. Hal tersebut merupakan respons emosional yang mungkin terjadi ketika seseorang menghadapi perubahan besar dalam hidupnya.



Namun, kamu tetap berhak menentukan masa depanmu sendiri tanpa harus mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan psikologismu.



