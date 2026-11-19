JawaPos.com - Pujian biasanya dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ketika seseorang mengatakan bahwa kita terlihat menarik, memiliki kemampuan yang luar biasa, bekerja dengan baik, atau mempunyai kepribadian yang mengagumkan, respons yang dianggap paling wajar adalah tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Pujian sering kali menjadi bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mempererat hubungan antarmanusia.



Namun, kenyataannya tidak semua orang merasa nyaman ketika menerima pujian. Ada orang yang justru merasa gugup, salah tingkah, ingin segera mengalihkan pembicaraan, atau bahkan menyangkal hal positif yang dikatakan orang lain tentang dirinya.



Misalnya, ketika seseorang berkata, "Kamu pintar sekali," orang tersebut justru menjawab, "Ah, biasa saja. Aku sebenarnya tidak sepintar itu." Ketika dipuji karena penampilannya, ia mungkin langsung merasa malu dan berusaha mengubah topik pembicaraan. Bahkan, ada orang yang merasa ingin menghindari situasi ketika dirinya menjadi pusat perhatian karena mendapatkan apresiasi.



Fenomena ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebab, sesuatu yang secara sosial dianggap positif ternyata bisa memunculkan perasaan tidak nyaman bagi sebagian orang.



Ketidaknyamanan tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai perhatian atau tidak menghargai kebaikan orang lain. Dalam beberapa kasus, respons itu berkaitan dengan konsep diri, pengalaman masa lalu, rasa takut terhadap penilaian sosial, hingga cara seseorang memandang nilai dirinya sendiri.



Lantas, mengapa pujian justru dapat membuat seseorang merasa begitu tidak nyaman?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.



1. Pujian Bertentangan dengan Cara Seseorang Memandang Dirinya Sendiri



Salah satu alasan seseorang merasa tidak nyaman ketika menerima pujian adalah karena pujian tersebut tidak sesuai dengan gambaran dirinya sendiri.



Dalam psikologi, terdapat konsep yang dikenal sebagai self-concept, yaitu kumpulan keyakinan, persepsi, dan penilaian seseorang mengenai siapa dirinya.



Setiap orang mempunyai gambaran tertentu tentang dirinya. Ada yang menganggap dirinya cerdas, menarik, berbakat, atau mampu menyelesaikan berbagai masalah. Namun, ada pula yang memiliki penilaian negatif, seperti merasa kurang kompeten, tidak menarik, tidak cukup baik, atau selalu memiliki kekurangan.



Ketika seseorang dengan konsep diri negatif menerima pujian yang bertentangan dengan keyakinannya, ia mungkin mengalami ketidaknyamanan psikologis.



Sebagai contoh, seseorang yang selama bertahun-tahun merasa dirinya tidak cukup pintar mungkin akan kesulitan menerima pujian mengenai kecerdasannya. Ketika orang lain mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa, pikirannya justru berusaha mencari alasan untuk menolak pernyataan tersebut.



Ia mungkin berpikir bahwa orang yang memujinya hanya sedang bersikap baik, tidak benar-benar mengetahui kemampuannya, atau sekadar melebih-lebihkan sesuatu.



Hal ini berkaitan dengan konsep cognitive dissonance, yaitu ketegangan psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi dua keyakinan atau informasi yang saling bertentangan.



Di satu sisi, orang lain memberikan penilaian positif. Di sisi lain, dirinya sendiri masih memegang keyakinan negatif.



Akibatnya, pujian yang seharusnya menyenangkan justru terasa asing dan sulit diterima.



Menariknya, seseorang terkadang lebih mudah mempercayai kritik daripada pujian karena kritik terasa lebih sesuai dengan gambaran negatif yang sudah lama tertanam dalam pikirannya.



Bukan berarti pujian tersebut tidak benar. Bisa jadi, orang tersebut hanya belum terbiasa melihat dirinya melalui sudut pandang yang lebih positif.



2. Takut Menjadi Pusat Perhatian dan Dinilai oleh Orang Lain



Tidak semua orang nyaman ketika mendapatkan perhatian, bahkan ketika perhatian tersebut datang dalam bentuk penghargaan.



Bagi sebagian orang, menerima pujian berarti harus menghadapi situasi ketika dirinya menjadi pusat perhatian. Orang lain sedang memperhatikan, menilai, dan membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya.



Situasi ini dapat memicu kecemasan sosial.



Dalam psikologi, kecemasan sosial berkaitan dengan ketakutan terhadap kemungkinan dinilai negatif, dipermalukan, atau dianggap tidak sesuai dengan harapan orang lain.



Seseorang yang mengalami kecemasan semacam ini mungkin merasa tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika dipuji.



Ia bisa mulai memikirkan banyak hal sekaligus.



"Apakah aku harus tersenyum?"



"Apakah mereka benar-benar tulus?"



"Bagaimana kalau aku terlihat sombong ketika menerima pujian ini?"



"Apakah orang lain akan menganggapku terlalu percaya diri?"



Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat momen sederhana berubah menjadi situasi yang menegangkan.



Bahkan, pujian yang disampaikan di depan banyak orang bisa terasa jauh lebih tidak nyaman dibandingkan pujian yang diberikan secara pribadi.



Hal ini terjadi karena perhatian dari banyak orang meningkatkan perasaan sedang diamati.



Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan spotlight effect, yaitu kecenderungan seseorang melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan penampilan, perilaku, dan kesalahan dirinya.



Orang yang menerima pujian mungkin merasa semua orang sedang memperhatikan reaksinya. Padahal, orang lain belum tentu memikirkan hal tersebut sedalam yang ia bayangkan.



Karena itu, ketidaknyamanan terhadap pujian terkadang bukan disebabkan oleh isi pujiannya, melainkan oleh situasi sosial yang menyertainya.



3. Merasa Tidak Pantas Mendapatkan Pengakuan Positif



Ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan, pencapaian, atau kualitas yang baik, tetapi tetap merasa dirinya tidak pantas mendapatkan penghargaan.



Ketika dipuji, mereka justru merasa seperti menerima sesuatu yang seharusnya bukan miliknya.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan impostor phenomenon atau yang sering disebut sindrom impostor.



Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman psikologis ketika seseorang sulit menginternalisasi keberhasilan dan cenderung merasa bahwa pencapaiannya bukan hasil kemampuan pribadi.



Misalnya, seseorang mendapatkan promosi jabatan karena kinerjanya yang baik. Namun, ketika rekan kerja memujinya, ia justru berpikir bahwa keberhasilan tersebut hanya terjadi karena keberuntungan.



Ia mungkin berkata dalam hati:



"Aku sebenarnya tidak sehebat yang mereka pikirkan."



"Mereka belum mengetahui kekuranganku."



"Suatu saat mereka pasti menyadari bahwa aku tidak sepintar itu."



Akibatnya, pujian tidak memberikan kebahagiaan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, pujian justru dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa dirinya suatu hari akan dianggap tidak layak.



Orang dengan kecenderungan seperti ini terkadang merasa harus terus membuktikan kemampuannya agar tetap pantas mendapatkan pengakuan.



Semakin tinggi pujian yang diterima, semakin besar pula tekanan yang dirasakan untuk mempertahankan citra positif tersebut.



Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak setiap orang yang merasa malu atau canggung ketika dipuji mengalami sindrom impostor. Ketidaknyamanan sesaat merupakan pengalaman yang cukup umum.



Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah seseorang terus-menerus merasa tidak layak, meremehkan pencapaiannya, dan mengalami kecemasan yang mengganggu kehidupan sehari-hari.



4. Takut Pujian Menjadi Beban dan Harapan yang Harus Dipenuhi



Pujian terkadang tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan, tetapi juga sebagai harapan terhadap apa yang harus dilakukan seseorang pada masa mendatang.



Ketika seseorang dipuji karena kecerdasannya, misalnya, ia mungkin merasa harus selalu tampil pintar. Ketika dipuji karena pekerjaannya yang sempurna, ia bisa merasa tidak boleh melakukan kesalahan lagi.



Dengan kata lain, pujian dapat berubah menjadi tekanan psikologis.



Hal ini berkaitan dengan konsep performance pressure, yaitu tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan performa setelah seseorang mendapatkan penilaian positif.



Bayangkan seorang karyawan yang dipuji oleh atasannya karena berhasil menyelesaikan proyek dengan sangat baik.



Alih-alih merasa tenang dan bangga, ia justru mulai memikirkan proyek berikutnya.



"Bagaimana kalau hasil pekerjaanku nanti tidak sebagus ini?"



"Bagaimana kalau mereka kecewa setelah mengetahui bahwa aku tidak selalu bisa bekerja sempurna?"



"Apakah sekarang mereka akan selalu mengharapkan hasil yang sama?"



Pujian yang awalnya merupakan bentuk penghargaan akhirnya terasa seperti standar baru yang harus dipenuhi.



Situasi serupa juga dapat terjadi pada anak-anak yang sejak kecil sering mendapatkan pujian karena prestasi akademik. Mereka mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu menjadi anak yang pintar agar tetap dihargai.



Akibatnya, kegagalan bukan lagi dianggap sebagai bagian normal dari proses belajar, melainkan sesuatu yang mengancam identitas diri.



Dalam kondisi tertentu, seseorang bahkan lebih memilih tidak mendapatkan pujian karena merasa lebih bebas ketika tidak memiliki ekspektasi besar yang harus dipenuhi.



Ini menunjukkan bahwa penghargaan tidak selalu diterima sebagai sesuatu yang ringan. Bagi sebagian orang, pujian dapat membawa tanggung jawab emosional yang cukup besar.



5. Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuat Pujian Terasa Mencurigakan



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang memahami dan merespons pujian.



Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa memberikan penghargaan secara tulus. Ada yang justru lebih sering menerima kritik, dibanding-bandingkan, diremehkan, atau hanya mendapatkan perhatian ketika berhasil memenuhi harapan orang lain.



Ada pula orang yang pernah mengalami situasi ketika pujian digunakan sebagai cara untuk memanipulasi, meminta sesuatu, atau mendapatkan keuntungan tertentu.



Pengalaman seperti ini dapat membentuk asosiasi negatif terhadap pujian.



Misalnya, seseorang pernah memiliki hubungan dengan orang yang sering memberikan pujian berlebihan sebelum meminta bantuan atau melakukan sesuatu yang merugikan dirinya.



Lama-kelamaan, ia mungkin mengembangkan kewaspadaan ketika menerima kata-kata manis.



Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya hebat atau istimewa, ia tidak langsung merasa senang. Sebaliknya, ia mulai bertanya-tanya mengenai maksud di balik perkataan tersebut.



"Kenapa dia mengatakan itu?"



"Apakah dia menginginkan sesuatu dariku?"



"Apakah ada maksud tertentu di balik pujian ini?"



Dalam psikologi, respons semacam ini dapat dipahami melalui proses pembelajaran dan pengondisian. Pengalaman yang berulang dapat memengaruhi asosiasi emosional seseorang terhadap situasi tertentu.



Selain itu, pola pengasuhan juga dapat berperan.



Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang jarang memberikan validasi positif mungkin tidak terbiasa menerima penghargaan. Ketika dewasa, ia bisa merasa canggung saat orang lain memberikan apresiasi.



Sebaliknya, seseorang yang sering menerima pujian bersyarat, misalnya hanya dipuji ketika mendapatkan nilai tinggi atau berhasil memenuhi ekspektasi keluarga, mungkin mengembangkan keyakinan bahwa penghargaan harus selalu diperoleh melalui pencapaian.



Akibatnya, pujian yang tidak berkaitan dengan prestasi pun terasa sulit diterima.



Namun, pengalaman masa lalu bukan satu-satunya penyebab. Kepribadian, lingkungan sosial, budaya, dan kualitas hubungan dengan orang lain juga dapat memengaruhi respons seseorang terhadap pujian.



6. Tidak Ingin Terlihat Sombong atau Merasa Lebih Baik daripada Orang Lain



Alasan terakhir yang cukup menarik adalah keinginan untuk tetap rendah hati.



Dalam banyak lingkungan sosial dan budaya, seseorang sering diajarkan untuk tidak membanggakan diri secara berlebihan. Kerendahan hati dianggap sebagai salah satu bentuk perilaku yang baik.



Nilai tersebut tentu memiliki sisi positif. Namun, ketika dipahami secara berlebihan, seseorang bisa mengalami kesulitan menerima pengakuan positif.



Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Kamu memang sangat berbakat dalam bidang ini," ia justru menjawab, "Tidak juga, masih banyak orang yang jauh lebih hebat dariku."



Respons tersebut mungkin muncul karena ia tidak ingin dianggap sombong.



Dalam psikologi sosial, hal ini dapat dikaitkan dengan self-presentation, yaitu cara seseorang mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain.



Setiap individu memiliki keinginan tertentu mengenai bagaimana dirinya dipandang dalam lingkungan sosial.



Ada orang yang ingin dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana, dan tidak suka membanggakan diri.



Ketika menerima pujian, ia mungkin merasa berada dalam posisi yang sulit. Jika menerima pujian secara terbuka, ia khawatir dianggap terlalu percaya diri. Namun, jika menolaknya, ia berisiko terlihat tidak menghargai orang yang memberikan pujian.



Dilema tersebut dapat menimbulkan kecanggungan.



Dalam beberapa budaya, termasuk lingkungan sosial yang menjunjung tinggi kesopanan dan kerendahan hati, respons merendahkan diri ketika dipuji juga dapat menjadi kebiasaan komunikasi.



Misalnya, seseorang yang dipuji karena masakannya enak mungkin menjawab, "Ah, cuma masakan sederhana."



Padahal, bukan berarti ia benar-benar menganggap masakannya buruk. Bisa jadi, jawaban tersebut merupakan cara untuk menjaga kesopanan dan menghindari kesan membanggakan diri.



Dengan demikian, ketidaknyamanan menerima pujian terkadang bukan berasal dari rendahnya rasa percaya diri, tetapi dari keinginan untuk menjaga hubungan sosial dan citra diri di hadapan orang lain.



Bagaimana Cara Belajar Menerima Pujian Tanpa Merasa Tidak Nyaman?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, muncul pertanyaan lain: apakah seseorang bisa belajar merasa lebih nyaman ketika menerima pujian?



Jawabannya adalah bisa.



Menerima pujian merupakan keterampilan sosial dan emosional yang dapat dikembangkan secara bertahap. Seseorang tidak harus langsung merasa percaya diri atau sepenuhnya mempercayai semua hal positif yang dikatakan orang lain.



Berikut beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan.



1. Biasakan mengucapkan terima kasih tanpa menyangkal pujian.



Ketika seseorang memberikan apresiasi, cobalah menjawab dengan sederhana, seperti "Terima kasih, aku menghargainya."



Tidak perlu langsung mencari alasan untuk menyangkal atau mengecilkan pencapaian sendiri.



2. Pisahkan pujian dari tuntutan untuk selalu sempurna.



Ketika seseorang memuji hasil pekerjaanmu, bukan berarti kamu harus selalu menghasilkan sesuatu yang sempurna.



Pujian dapat menjadi pengakuan atas sesuatu yang telah dilakukan, bukan kontrak untuk mempertahankan performa tanpa kesalahan.



3. Belajar melihat diri sendiri secara lebih objektif.



Jika selama ini kamu terlalu sering berfokus pada kekurangan, cobalah memberikan ruang bagi kualitas positif yang sebenarnya juga kamu miliki.



Mengakui kemampuan diri sendiri bukan berarti menjadi sombong.



4. Perhatikan pikiran yang muncul ketika menerima pujian.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri mengapa pujian tertentu terasa tidak nyaman.



Apakah karena merasa tidak pantas? Takut dinilai? Tidak mempercayai ketulusan orang lain? Atau merasa harus memenuhi ekspektasi tertentu?



Memahami sumber ketidaknyamanan dapat membantu seseorang mengembangkan respons yang lebih sehat.



5. Ingat bahwa menerima penghargaan bukan berarti merasa lebih unggul.



Kamu bisa menerima pengakuan positif tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain.



Menghargai kelebihan sendiri tidak mengurangi nilai orang lain.



Jika ketidaknyamanan terhadap pujian berkaitan dengan kecemasan yang berat, pengalaman traumatis, atau rasa tidak berharga yang terus-menerus, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang membantu.



Kesimpulan



Pujian memang sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, tetapi respons seseorang terhadapnya dapat melibatkan proses psikologis yang cukup kompleks.



Bagi sebagian orang, pujian bisa menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi. Namun, bagi sebagian lainnya, pujian justru dapat memunculkan kecanggungan, kecemasan, keraguan terhadap diri sendiri, bahkan tekanan untuk mempertahankan ekspektasi orang lain.



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa ketidaknyamanan menerima pujian dapat berkaitan dengan konsep diri yang negatif, kecemasan sosial, perasaan tidak pantas, tekanan untuk selalu tampil baik, pengalaman masa lalu, hingga keinginan untuk tetap rendah hati.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa tidak nyaman menerima pujian bukan berarti seseorang tidak tahu berterima kasih atau tidak menghargai orang lain.



Terkadang, seseorang hanya belum terbiasa menerima hal-hal positif tentang dirinya sendiri.



Ada orang yang begitu mudah melihat kekurangan dirinya, tetapi kesulitan mempercayai ketika orang lain melihat sesuatu yang baik dalam dirinya.



Padahal, menerima pujian tidak mengharuskan seseorang menjadi sombong, merasa paling hebat, atau menganggap dirinya sempurna.



Kita bisa tetap rendah hati sekaligus mengakui bahwa diri kita memiliki kelebihan.



