JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari? Bangun pagi, mandi, bekerja, menyelesaikan berbagai tanggung jawab, pulang, beristirahat, lalu mengulangi aktivitas yang sama keesokan harinya. Awalnya mungkin terasa biasa saja, tetapi lama-kelamaan kehidupan seperti berjalan secara otomatis. Tidak ada sesuatu yang benar-benar dinantikan, bahkan aktivitas sederhana yang sebenarnya penting justru terasa melelahkan.



Banyak orang menganggap bahwa hidup yang menyenangkan harus selalu dipenuhi pengalaman baru, perjalanan menarik, pencapaian besar, dan kejutan yang tidak terduga. Akibatnya, rutinitas sering dipandang sebagai sesuatu yang membosankan dan membatasi kebebasan. Kita mulai berpikir bahwa menjalani kehidupan yang sama setiap hari berarti tidak mengalami kemajuan.



Padahal, psikologi memiliki sudut pandang yang berbeda. Rutinitas bukan hanya tentang melakukan aktivitas berulang-ulang. Rutinitas juga dapat menjadi fondasi yang membantu seseorang membangun kestabilan emosi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan kebiasaan positif, dan menciptakan kehidupan yang lebih terarah.



Belajar mencintai rutinitas bukan berarti kamu harus menyukai setiap pekerjaan yang dilakukan. Bukan pula berarti kamu harus menjalani hidup secara monoton tanpa memberikan ruang untuk spontanitas. Sebaliknya, mencintai rutinitas berarti mampu menemukan makna, kenyamanan, dan kepuasan dalam aktivitas sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Menurut penelitian psikologi tentang pembentukan kebiasaan, perilaku yang dilakukan secara berulang dalam konteks yang relatif konsisten dapat menjadi semakin otomatis. Artinya, kamu tidak harus terus-menerus mengandalkan motivasi atau memaksa diri untuk melakukan sesuatu. Seiring waktu, aktivitas tersebut bisa terasa lebih alami.



Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa belajar menikmati rutinitas tanpa merasa terjebak di dalamnya?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat tujuh cara yang bisa kamu terapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Temukan Makna di Balik Rutinitas yang Kamu Jalani



Salah satu alasan seseorang mudah merasa bosan dengan rutinitas adalah karena ia hanya berfokus pada aktivitas yang sedang dilakukan, bukan pada alasan mengapa aktivitas tersebut penting.



Misalnya, seseorang merasa terbebani ketika harus bangun pagi untuk bekerja. Setiap pagi, ia menganggap alarm sebagai gangguan, perjalanan menuju kantor sebagai beban, dan pekerjaan sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan.



Namun, bagaimana jika sudut pandangnya diubah?



Alih-alih menganggap pekerjaan sebagai kewajiban yang melelahkan, cobalah melihatnya sebagai bagian dari proses membangun kemandirian, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan kemampuan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.



Hal yang sama berlaku untuk aktivitas lainnya. Membersihkan rumah bukan sekadar pekerjaan rumah tangga, melainkan cara menciptakan lingkungan yang nyaman. Berolahraga bukan hanya tentang mengeluarkan keringat, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Belajar setiap hari bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga investasi untuk perkembangan pribadi.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep meaning-making, yaitu proses memberikan makna terhadap pengalaman dan aktivitas yang dijalani.



Ketika seseorang memahami alasan di balik tindakannya, aktivitas yang sebelumnya terasa membosankan bisa memiliki nilai yang lebih besar.



Kamu tidak harus mencintai setiap aktivitas yang dilakukan. Namun, kamu bisa belajar menghargai tujuan yang sedang dibangun melalui aktivitas tersebut.



Cara menerapkannya:



Sebelum memulai aktivitas, tanyakan kepada diri sendiri mengapa hal tersebut penting.



Hubungkan rutinitas harian dengan tujuan jangka panjang.



Hargai manfaat kecil yang muncul dari aktivitas sederhana.



Jangan hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi perhatikan juga proses yang sedang kamu jalani.



Ingat, rutinitas akan terasa lebih ringan ketika kamu mengetahui alasan mengapa kamu memilih untuk menjalaninya.



2. Mulailah dari Kebiasaan Kecil, Jangan Memaksakan Perubahan Besar



Banyak orang gagal menikmati rutinitas karena terlalu bersemangat melakukan perubahan dalam waktu singkat.



Mereka ingin bangun pukul lima pagi, berolahraga selama satu jam, membaca puluhan halaman buku, mengonsumsi makanan sehat, bekerja lebih produktif, dan tidur lebih awal secara bersamaan.



Pada awalnya, semua terasa menyenangkan karena dipenuhi semangat baru. Namun, setelah beberapa hari, tuntutan tersebut mulai terasa berat. Ketika satu kebiasaan terlewat, muncul perasaan bersalah. Akhirnya, seluruh rencana justru ditinggalkan.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan lebih mudah dibangun ketika perilaku yang ingin dilakukan cukup sederhana dan dapat diulang secara konsisten.



Oleh karena itu, jangan langsung mengubah seluruh kehidupanmu. Mulailah dari tindakan kecil yang realistis.



Jika ingin membiasakan diri membaca, mulailah dengan lima halaman sehari. Jika ingin berolahraga, cobalah berjalan kaki selama sepuluh menit. Jika ingin bangun lebih pagi, majukan waktu bangun secara bertahap.



Mengapa cara ini penting?



Karena semakin mudah sebuah aktivitas dilakukan, semakin kecil hambatan yang harus kamu hadapi untuk memulainya. Kamu juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mengulanginya sampai menjadi kebiasaan.



Jangan meremehkan kemajuan kecil. Lima menit membaca yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada menargetkan membaca dua jam setiap hari, tetapi hanya bertahan selama tiga hari.



Cara menerapkannya:



Pilih satu kebiasaan yang ingin dibangun terlebih dahulu.



Buat target yang sangat mudah dilakukan.



Tingkatkan durasi atau intensitas secara perlahan.



Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan.



Kamu tidak perlu mengubah hidup dalam satu malam. Terkadang, perubahan terbesar justru dimulai dari tindakan paling sederhana.



3. Hubungkan Kebiasaan Baru dengan Rutinitas yang Sudah Ada



Salah satu strategi menarik dalam psikologi pembentukan kebiasaan adalah menghubungkan perilaku baru dengan aktivitas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Strategi ini membantu otak mengenali situasi tertentu sebagai isyarat untuk melakukan tindakan berikutnya.



Sebagai contoh, jika kamu ingin membiasakan diri membaca buku, jangan hanya mengatakan bahwa kamu akan membaca ketika memiliki waktu luang. Tentukan waktu atau aktivitas tertentu yang menjadi pemicunya.



Misalnya:



Setelah bangun tidur, saya akan minum segelas air putih.



Setelah sarapan, saya akan membaca buku selama sepuluh menit.



Setelah pulang kerja, saya akan berjalan kaki selama lima belas menit.



Sebelum tidur, saya akan menulis tiga hal yang saya syukuri hari ini.



Strategi tersebut berkaitan dengan konsep implementation intentions, yaitu membuat rencana tindakan yang menghubungkan situasi tertentu dengan perilaku yang ingin dilakukan.



Penelitian tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa mengulang perilaku dalam konteks yang konsisten dapat membantu meningkatkan otomatisasi. Sebuah uji coba terhadap 192 orang dewasa juga menemukan bahwa menghubungkan kebiasaan dengan rutinitas harian maupun waktu tertentu sama-sama dapat mendukung pembentukan kebiasaan.



Dengan kata lain, kamu tidak perlu terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu apabila sudah memiliki pemicu yang jelas.



Cara menerapkannya:



Gunakan pola sederhana berikut:



"Setelah saya melakukan aktivitas A, saya akan melakukan aktivitas B."



Contohnya, setelah menyikat gigi pada malam hari, kamu akan membaca dua halaman buku. Setelah menyelesaikan sarapan, kamu akan merapikan tempat tidur.



Semakin jelas hubungan antara pemicu dan tindakan, semakin mudah kamu membangun pola perilaku yang konsisten.



4. Berhenti Menunggu Motivasi dan Bangun Sistem yang Mendukung



Pernahkah kamu menunda pekerjaan karena sedang tidak bersemangat?



Kamu mungkin berkata akan mulai berolahraga ketika suasana hati sudah membaik, mulai belajar ketika motivasi muncul, atau membersihkan kamar ketika merasa lebih rajin.



Masalahnya, motivasi manusia tidak selalu stabil.



Ada hari ketika kamu merasa bersemangat dan mampu menyelesaikan banyak hal. Namun, ada pula hari ketika tubuh terasa lelah, pikiran dipenuhi masalah, dan aktivitas sederhana pun terasa berat.



Jika seluruh rutinitas bergantung pada motivasi, kamu akan kesulitan mempertahankan konsistensi.



Karena itu, cobalah membangun sistem yang membuat aktivitas positif lebih mudah dilakukan.



Misalnya, jika ingin rutin berolahraga pada pagi hari, siapkan pakaian olahraga sejak malam sebelumnya. Jika ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di dekat tempat tidur dan jauhkan ponsel dari jangkauan. Jika ingin mengonsumsi makanan lebih sehat, siapkan bahan makanan yang dibutuhkan sebelumnya.



Dalam psikologi perilaku, strategi ini berkaitan dengan desain lingkungan atau choice architecture. Lingkungan dapat memengaruhi keputusan dan perilaku seseorang, bahkan ketika ia tidak menyadarinya.



Ketika sesuatu yang positif mudah dijangkau, kemungkinan kamu melakukannya bisa meningkat. Sebaliknya, ketika aktivitas yang tidak diinginkan memiliki banyak hambatan, kamu memiliki kesempatan lebih besar untuk menghindarinya.



Cara menerapkannya:



Siapkan kebutuhan aktivitas sejak malam sebelumnya.



Letakkan benda yang mendukung kebiasaan positif di tempat yang mudah terlihat.



Kurangi gangguan ketika sedang mengerjakan sesuatu.



Buat aktivitas yang ingin dilakukan menjadi lebih mudah dimulai.



Jangan selalu menyalahkan diri sendiri ketika kesulitan mempertahankan rutinitas. Terkadang, yang perlu diperbaiki bukan kemauanmu, melainkan sistem dan lingkungan yang kamu bangun.



5. Berikan Ruang untuk Menikmati Proses, Bukan Hanya Mengejar Hasil



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah mengukur seluruh aktivitas berdasarkan hasil akhirnya.



Kamu mungkin berolahraga hanya karena ingin mendapatkan bentuk tubuh tertentu. Kamu membaca buku hanya untuk memperoleh pengetahuan. Kamu bekerja hanya untuk mendapatkan gaji atau promosi.



Tidak ada yang salah dengan memiliki tujuan. Namun, jika kebahagiaan hanya bergantung pada hasil akhir, perjalanan menuju tujuan tersebut bisa terasa sangat melelahkan.



Misalnya, seseorang yang sedang berolahraga mungkin merasa kecewa karena berat badannya belum berubah. Padahal, ia sudah mengalami peningkatan stamina, tidur lebih nyenyak, dan memiliki energi yang lebih baik.



Ketika hanya berfokus pada hasil, perkembangan kecil seperti itu sering kali tidak mendapatkan perhatian.



Cobalah menikmati proses yang sedang kamu jalani.



Ketika berjalan pagi, perhatikan udara segar dan lingkungan sekitar. Ketika membaca buku, nikmati ide-ide baru yang kamu temukan. Ketika memasak, berikan perhatian pada proses menyiapkan makanan. Ketika bekerja, hargai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang belum kamu kuasai.



Hal ini juga berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut memiliki nilai atau memberikan kepuasan bagi diri sendiri, bukan semata-mata karena imbalan dari luar.



Dalam teori determinasi diri atau Self-Determination Theory, motivasi yang lebih otonom berkaitan dengan pengalaman memiliki pilihan, merasa mampu, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Artinya, rutinitas cenderung lebih mudah dipertahankan ketika kamu tidak sekadar merasa dipaksa melakukannya.



Cara menerapkannya:



Nikmati hal-hal kecil selama menjalankan aktivitas.



Jangan selalu mengukur kemajuan berdasarkan angka atau pencapaian.



Pilih aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadimu.



Berikan apresiasi kepada diri sendiri atas usaha yang sudah dilakukan.



Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan berikutnya. Ada banyak hal berharga yang bisa kamu nikmati selama perjalanan berlangsung.



6. Jangan Menuntut Diri Sendiri untuk Selalu Sempurna



Rutinitas yang sehat bukan berarti kamu harus menjalankannya tanpa pernah melakukan kesalahan.



Akan ada hari ketika kamu bangun terlambat, melewatkan jadwal olahraga, tidak sempat membaca buku, atau memilih beristirahat karena pekerjaan terlalu melelahkan.



Itu merupakan bagian normal dari kehidupan.



Sayangnya, sebagian orang memiliki kecenderungan berpikir secara ekstrem. Ketika berhasil menjalankan rutinitas, mereka merasa sangat puas. Namun, ketika sekali saja gagal, mereka menganggap seluruh usaha sebelumnya sia-sia.



Contohnya, seseorang yang sedang membangun kebiasaan olahraga melewatkan satu hari latihan. Karena merasa sudah merusak jadwal, ia kemudian berhenti berolahraga selama seminggu.



Pola pikir seperti ini justru dapat menghambat perubahan perilaku.



Cobalah menerapkan prinsip fleksibilitas. Kamu boleh memiliki jadwal, tetapi jangan menjadikan jadwal tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa disesuaikan.



Jika hari ini terlalu sibuk untuk berolahraga selama tiga puluh menit, berjalan kaki selama lima menit juga merupakan pilihan yang baik. Jika tidak sempat membaca sepuluh halaman, bacalah satu halaman.



Namun, perlu diingat bahwa istirahat juga merupakan bagian dari rutinitas yang sehat. Kamu tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga.



Belajar menerima ketidaksempurnaan berkaitan dengan konsep self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian ketika menghadapi kesulitan.



Daripada mengkritik diri sendiri secara berlebihan, cobalah bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan agar besok lebih mudah?"



Cara menerapkannya:



Terima bahwa tidak semua hari akan berjalan sesuai rencana.



Hindari menyebut diri sendiri malas hanya karena melewatkan satu aktivitas.



Buat versi ringan dari rutinitas untuk hari-hari yang sibuk.



Kembali melanjutkan kebiasaan setelah mengalami jeda.



Konsistensi bukan berarti tidak pernah berhenti. Konsistensi juga berarti memiliki kemampuan untuk kembali memulai setelah mengalami gangguan.



7. Ciptakan Rutinitas yang Memberikan Kebahagiaan, Bukan Sekadar Produktivitas



Terakhir, jangan sampai rutinitas harianmu hanya berisi kewajiban.



Banyak orang begitu sibuk mengejar produktivitas hingga lupa memberikan ruang untuk aktivitas yang benar-benar mereka sukai.



Bangun tidur langsung bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, memenuhi tuntutan orang lain, kemudian tidur dalam keadaan kelelahan. Keesokan harinya, semuanya kembali terulang.



Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, tidak mengherankan apabila rutinitas terasa seperti beban.



Padahal, kehidupan sehari-hari seharusnya tidak hanya berisi hal-hal yang harus diselesaikan, tetapi juga hal-hal yang membuatmu merasa hidup.



Cobalah memasukkan aktivitas sederhana yang memberikan kebahagiaan ke dalam rutinitas.



Misalnya, menikmati secangkir kopi pada pagi hari, mendengarkan musik favorit ketika membersihkan rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca novel sebelum tidur, atau berjalan santai pada sore hari.



Kamu juga bisa menyediakan waktu khusus untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan target produktivitas.



Dalam perspektif psikologi kesejahteraan, pengalaman positif sehari-hari dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dapat menjadi bagian penting dari kehidupan yang lebih memuaskan.



Kamu tidak harus menunggu liburan panjang untuk merasakan kebahagiaan. Terkadang, kebahagiaan justru hadir melalui pengalaman kecil yang dilakukan secara sadar.



Cara menerapkannya:



Sisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang benar-benar kamu sukai.



Jangan mengisi seluruh jadwal dengan pekerjaan dan kewajiban.



Ciptakan ritual kecil yang membuat pagi atau malam terasa menyenangkan.



Luangkan waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah.



Rutinitas yang baik bukan hanya membuatmu menjadi lebih produktif, tetapi juga membantu menciptakan kehidupan yang terasa lebih seimbang.



Mengapa Mencintai Rutinitas Membutuhkan Waktu?



Penting untuk dipahami bahwa mencintai rutinitas bukan sesuatu yang bisa terjadi secara instan.



Kamu mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Pada awalnya, bangun lebih pagi terasa berat, membaca buku terasa membosankan, dan berolahraga membutuhkan usaha ekstra.



Namun, semakin sering suatu perilaku dilakukan dalam situasi yang konsisten, semakin besar peluang perilaku tersebut menjadi otomatis.



Penelitian Lally dan rekan-rekannya yang dipublikasikan pada 2010 menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan sangat bervariasi antarindividu dan jenis perilaku. Dalam penelitian tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk mendekati tingkat otomatisasi maksimal memiliki median sekitar 66 hari, bukan angka pasti yang berlaku untuk semua orang.



Penelitian berikutnya juga menunjukkan bahwa pengulangan perilaku, konteks yang stabil, dan kemudahan melakukan aktivitas merupakan faktor penting dalam pembentukan kebiasaan.



Jadi, jangan terlalu terburu-buru mengharapkan perubahan besar. Berikan dirimu kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan menemukan pola yang paling sesuai.



Kamu tidak harus menunggu sampai rutinitas terasa menyenangkan untuk mulai menjalaninya. Terkadang, rasa nyaman justru muncul setelah kamu terbiasa melakukannya.



Penutup: Belajar Mencintai Kehidupan Melalui Hal-Hal Sederhana



Pada akhirnya, belajar mencintai rutinitas bukan tentang membuat setiap hari terlihat sempurna. Ini adalah tentang mengubah cara pandang terhadap kehidupan sehari-hari.



Kamu tidak harus selalu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk merasa bahwa hidupmu berarti. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, menyelesaikan pekerjaan, membaca beberapa halaman buku, berolahraga ringan, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang juga merupakan bagian dari kehidupan yang berharga.



Mulailah dengan menemukan makna di balik rutinitas, membangun kebiasaan kecil, menghubungkan aktivitas baru dengan kebiasaan lama, menciptakan lingkungan yang mendukung, menikmati proses, menerima ketidaksempurnaan, dan memberikan ruang untuk kebahagiaan.



Ingatlah bahwa kehidupan tidak hanya berlangsung ketika kamu sedang berlibur, meraih pencapaian besar, atau mengalami sesuatu yang istimewa.



Kehidupan juga berlangsung pada Senin pagi yang biasa, perjalanan pulang setelah bekerja, secangkir minuman hangat di sore hari, dan malam sederhana ketika kamu bisa beristirahat dengan tenang.



Jadi, jangan terus-menerus menunggu kehidupan yang lebih menarik untuk mulai merasa bahagia.



