JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa menjalani kehidupan yang sebenarnya tidak buruk, tetapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang terasa kurang? Kamu bangun setiap pagi, menyelesaikan pekerjaan, memenuhi tanggung jawab, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani rutinitas seperti biasanya. Namun, sesekali muncul pertanyaan yang sulit diabaikan: Apakah kehidupan yang sedang aku jalani benar-benar kehidupan yang aku inginkan?



Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi menyimpan persoalan psikologis yang cukup mendalam. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar sesuatu yang dianggap penting oleh lingkungan: pekerjaan bergengsi, penghasilan besar, pengakuan sosial, hubungan yang terlihat sempurna, atau standar kesuksesan yang ditentukan orang lain.



Tanpa disadari, mereka bisa menjadi sangat sibuk membangun kehidupan yang terlihat baik dari luar, tetapi tidak benar-benar memberikan kepuasan dari dalam.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kesenjangan antara kehidupan yang dijalani dan nilai-nilai pribadi seseorang. Ketika tindakan sehari-hari terlalu jauh dari hal-hal yang sebenarnya dianggap penting, seseorang dapat mengalami ketidakpuasan, kehilangan arah, bahkan merasa terasing dari dirinya sendiri.



Kabar baiknya, kehidupan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya harus diterima begitu saja. Ada banyak aspek yang bisa dirancang secara sadar melalui proses mengenali diri, menentukan tujuan, membangun kebiasaan, dan membuat keputusan yang lebih selaras dengan kebutuhan psikologis.



Merancang kehidupan yang benar-benar kamu inginkan bukan berarti memiliki kendali atas segala sesuatu. Kamu tidak bisa mengatur semua kejadian, menghilangkan ketidakpastian, atau memastikan setiap rencana berjalan sesuai harapan. Namun, kamu bisa belajar menentukan arah, memilih respons, dan membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (19/11), terdapat enam langkah berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dapat membantumu merancang kehidupan yang lebih bermakna, memuaskan, dan autentik.



1. Kenali Dirimu Sebelum Menentukan Kehidupan yang Kamu Inginkan



Salah satu kesalahan paling umum ketika seseorang ingin mengubah kehidupannya adalah terlalu cepat menentukan tujuan tanpa memahami dirinya sendiri.



Mereka langsung membuat daftar tentang apa yang ingin dicapai: memiliki pekerjaan yang lebih baik, membeli rumah, menghasilkan lebih banyak uang, bepergian ke berbagai negara, atau membangun bisnis sendiri.



Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Apakah semua hal itu benar-benar kamu inginkan, atau hanya sesuatu yang selama ini diajarkan lingkungan untuk kamu kejar?



Psikologi mengenal konsep self-awareness atau kesadaran diri. Konsep ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami pikiran, emosi, kebutuhan, nilai, kekuatan, serta pola perilakunya sendiri.



Kesadaran diri menjadi fondasi penting dalam merancang kehidupan karena kamu tidak mungkin menentukan arah yang tepat jika belum memahami siapa dirimu dan apa yang sebenarnya penting bagimu.



Misalnya, seseorang mungkin merasa harus mengejar jabatan tinggi karena melihat teman-temannya mengalami perkembangan karier yang pesat. Ia kemudian bekerja lebih keras, mengambil tanggung jawab tambahan, dan mengorbankan banyak waktu pribadi.



Namun, setelah mencapainya, ia justru merasa kelelahan dan kehilangan kebahagiaan.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Bisa jadi, yang sebenarnya ia inginkan bukan jabatan tinggi, melainkan kebebasan finansial, waktu bersama keluarga, atau pekerjaan yang memberikan rasa bermakna. Ia mengejar simbol kesuksesan tanpa memahami kebutuhan yang berada di baliknya.



Untuk mengembangkan kesadaran diri, cobalah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:



Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia dan menikmati hidup?



Aktivitas apa yang membuatku merasa bersemangat?



Hal apa yang paling sering menguras energi dan emosiku?



Apa yang akan tetap aku lakukan meskipun tidak mendapatkan pujian dari orang lain?



Apakah keputusan-keputusanku selama ini berasal dari keinginanku sendiri atau tekanan lingkungan?



Kehidupan seperti apa yang membuatku merasa damai ketika membayangkannya?



Kamu juga bisa mencoba menulis jurnal refleksi. Tuliskan pengalaman, perasaan, dan pemikiran yang muncul setiap hari tanpa perlu menghakimi diri sendiri.



Tujuannya bukan mencari jawaban sempurna, melainkan mengenali pola yang selama ini mungkin tidak kamu sadari.



Semakin baik kamu memahami diri sendiri, semakin mudah membedakan antara keinginan yang autentik dan ambisi yang hanya terbentuk karena perbandingan sosial.



Ingat, kamu tidak perlu membangun kehidupan yang mengesankan bagi semua orang. Kamu perlu membangun kehidupan yang terasa benar bagi dirimu sendiri.



2. Tentukan Nilai-Nilai Hidup yang Akan Menjadi Kompas



Setelah mulai memahami dirimu, langkah berikutnya adalah menentukan nilai-nilai yang ingin kamu jadikan dasar dalam menjalani kehidupan.



Dalam psikologi, nilai pribadi atau personal values merupakan prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman seseorang dalam mengambil keputusan serta berperilaku.



Nilai berbeda dengan tujuan.



Tujuan adalah sesuatu yang ingin kamu capai, sedangkan nilai merupakan arah atau prinsip yang ingin kamu pertahankan sepanjang perjalanan.



Sebagai contoh, memiliki rumah sendiri adalah tujuan. Namun, keamanan, kemandirian, dan stabilitas merupakan nilai yang mungkin mendasari tujuan tersebut.



Begitu pula dengan seseorang yang ingin memiliki bisnis. Mungkin bukan semata-mata keuntungan finansial yang dikejarnya, melainkan kebebasan, kreativitas, dan kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain.



Mengapa nilai pribadi begitu penting?



Salah satu teori psikologi yang relevan adalah Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dan motivasi manusia berkaitan erat dengan pemenuhan tiga kebutuhan psikologis dasar:



Autonomy (otonomi): kebutuhan untuk merasa memiliki kendali dan pilihan atas tindakan sendiri.



Competence (kompetensi): kebutuhan untuk merasa mampu, berkembang, dan menguasai sesuatu.



Relatedness (keterhubungan): kebutuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan tersebut membantu menjelaskan mengapa kehidupan yang hanya berorientasi pada pencapaian eksternal belum tentu memberikan kepuasan.



Seseorang mungkin memiliki penghasilan tinggi, tetapi tidak mempunyai kebebasan menentukan waktunya. Orang lain mungkin memiliki banyak pencapaian, tetapi merasa kesepian karena kehilangan hubungan yang bermakna.



Karena itu, jangan hanya bertanya tentang apa yang ingin kamu miliki. Tanyakan juga tentang bagaimana kamu ingin menjalani kehidupan.



Cobalah memilih lima nilai yang paling penting bagimu, misalnya:



Kebebasan.



Keluarga.



Kesehatan.



Pertumbuhan pribadi.



Kejujuran.



Kreativitas.



Ketenangan.



Kemandirian.



Kontribusi.



Hubungan sosial.



Setelah memilihnya, tanyakan kembali: Apakah kehidupan sehari-hariku sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut?



Jika keluarga merupakan salah satu nilai terpenting, tetapi kamu hampir tidak pernah meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat, mungkin ada sesuatu yang perlu diubah.



Jika kesehatan menjadi prioritas, tetapi seluruh rutinitasmu dipenuhi pekerjaan hingga mengabaikan tidur dan aktivitas fisik, kamu perlu mulai membuat keputusan yang lebih konsisten.



Nilai-nilai pribadi berfungsi seperti kompas. Kompas tidak menghilangkan badai atau memastikan perjalanan selalu mudah, tetapi membantu menunjukkan arah ketika kamu menghadapi persimpangan.



Kehidupan yang baik bukan hanya tentang seberapa jauh kamu melangkah, tetapi juga apakah arah perjalananmu sesuai dengan hal-hal yang benar-benar kamu hargai.



3. Bayangkan Masa Depan yang Kamu Inginkan, Lalu Ubah Menjadi Tujuan yang Jelas



Setelah memahami diri dan menentukan nilai-nilai pribadi, sekarang saatnya membayangkan masa depan yang ingin kamu bangun.



Banyak orang memiliki gambaran samar tentang kehidupan ideal. Mereka ingin lebih bahagia, lebih sehat, lebih sukses, lebih bebas, dan memiliki hubungan yang lebih baik.



Namun, keinginan yang terlalu abstrak sering kali sulit diterjemahkan menjadi tindakan nyata.



Psikologi motivasi menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu mengarahkan perhatian, meningkatkan usaha, dan mempertahankan motivasi.



Hal ini berkaitan dengan Goal-Setting Theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Latham.



Teori tersebut menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan cukup menantang, disertai komitmen serta umpan balik, dapat membantu meningkatkan kinerja dibandingkan tujuan yang terlalu umum.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Aku ingin memiliki kehidupan yang lebih sehat."



Ubahlah menjadi:



"Aku akan berjalan kaki selama 30 menit, lima kali seminggu, dan tidur sebelum pukul 23.00."



Daripada mengatakan:



"Aku ingin lebih sukses secara finansial."



Ubahlah menjadi:



"Aku akan menyisihkan 15 persen dari penghasilan setiap bulan dan meningkatkan keterampilan profesional selama satu jam setiap hari kerja."



Perubahan tersebut membuat tujuan lebih mudah dipahami dan diterapkan.



Kamu juga bisa menggunakan metode SMART untuk merancang tujuan:



Specific: tujuan harus jelas dan spesifik.



Measurable: kemajuan dapat diukur.



Achievable: tujuan realistis sesuai sumber daya dan kemampuan.



Relevant: tujuan memiliki hubungan dengan nilai-nilai pribadi.



Time-bound: memiliki batas waktu yang jelas.



Namun, ada satu hal yang sering dilupakan: jangan hanya membayangkan hasil akhir yang indah. Bayangkan juga proses yang harus kamu jalani untuk mencapainya.



Misalnya, jika kamu ingin membangun bisnis sendiri, bayangkan pula tantangan mencari pelanggan, mengelola keuangan, menghadapi kegagalan, dan mengembangkan keterampilan.



Pendekatan ini berkaitan dengan konsep mental contrasting, yaitu membandingkan gambaran masa depan yang diinginkan dengan hambatan nyata yang mungkin muncul.



Penelitian mengenai pendekatan ini menunjukkan bahwa membayangkan keinginan sekaligus mengenali hambatannya dapat membantu seseorang menyusun tindakan yang lebih realistis.



Cobalah membuat gambaran kehidupan ideal dalam lima bidang:



1. Karier dan keuangan



Pekerjaan seperti apa yang ingin kamu lakukan? Berapa tingkat kestabilan finansial yang ingin kamu bangun? Seberapa besar kebebasan yang ingin kamu miliki?



2. Kesehatan dan kesejahteraan



Bagaimana kondisi fisik dan mental yang ingin kamu pertahankan? Kebiasaan apa yang perlu dibangun?



3. Hubungan dan keluarga



Hubungan seperti apa yang ingin kamu miliki? Orang-orang seperti apa yang ingin kamu hadirkan dalam kehidupan?



4. Pertumbuhan pribadi



Keterampilan apa yang ingin kamu kuasai? Pengetahuan apa yang ingin kamu pelajari?



5. Waktu dan gaya hidup



Bagaimana kamu ingin menghabiskan waktu setiap hari? Apakah kamu menginginkan kehidupan yang lebih sederhana, fleksibel, produktif, atau penuh pengalaman baru?



Tuliskan gambaran tersebut dengan jujur.



Tidak perlu membuatnya terlihat hebat. Kehidupan ideal tidak harus mengikuti standar masyarakat.



Bagi sebagian orang, kehidupan ideal adalah membangun perusahaan besar. Bagi orang lain, kehidupan ideal adalah memiliki pekerjaan sederhana, keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, dan waktu untuk menikmati hal-hal kecil.



Keduanya sama-sama valid.



4. Bangun Kebiasaan Kecil yang Mendukung Kehidupan Idealmu



Mengetahui kehidupan yang diinginkan adalah satu hal. Membangunnya melalui tindakan sehari-hari adalah hal yang berbeda.



Banyak orang memiliki tujuan besar, tetapi kesulitan mempertahankan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.



Mereka bersemangat pada awal perjalanan, membuat banyak rencana, lalu kehilangan motivasi setelah beberapa minggu.



Di sinilah pentingnya memahami psikologi kebiasaan.



Kebiasaan merupakan pola perilaku yang terbentuk melalui pengulangan dalam konteks tertentu. Ketika suatu perilaku sering dilakukan dalam situasi yang sama, perilaku tersebut berpotensi menjadi semakin otomatis.



Artinya, kamu tidak harus selalu mengandalkan motivasi untuk melakukan hal-hal penting. Kamu bisa membangun sistem yang membuat tindakan positif lebih mudah dilakukan.



Misalnya, jika ingin menjadi seseorang yang lebih sehat, jangan langsung membuat perubahan ekstrem.



Mulailah dari tindakan sederhana:



Berjalan kaki selama 10–15 menit setiap pagi.



Minum air putih setelah bangun tidur.



Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur.



Menyiapkan makanan yang lebih bergizi.



Menentukan waktu istirahat secara konsisten.



Jika ingin meningkatkan kualitas intelektual, kamu bisa memulainya dengan membaca lima halaman buku setiap hari, mempelajari satu keterampilan baru, atau menulis beberapa paragraf refleksi.



Mengapa langkah kecil lebih efektif?



Salah satu alasannya adalah karena perubahan kecil cenderung membutuhkan lebih sedikit energi mental dan lebih mudah dipertahankan.



Selain itu, setiap keberhasilan kecil dapat memberikan pengalaman bahwa kamu mampu melakukan sesuatu yang telah direncanakan.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura.



Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Ketika kamu berhasil menjalankan kebiasaan kecil secara konsisten, keyakinan terhadap kemampuan diri dapat berkembang.



Misalnya, seseorang yang awalnya merasa tidak disiplin mulai membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu berolahraga selama 10 menit setiap pagi.



Setelah kebiasaan itu terbentuk, ia mungkin merasa lebih percaya diri untuk meningkatkan durasi menjadi 20 atau 30 menit.



Untuk mempermudah proses tersebut, gunakan teknik implementation intentions atau niat implementasi.



Caranya adalah membuat rencana sederhana dengan format:



"Jika situasi X terjadi, maka aku akan melakukan tindakan Y."



Contohnya:



Jika bangun tidur, aku akan merapikan tempat tidur.



Jika selesai makan malam, aku akan berjalan kaki selama 15 menit.



Jika menerima gaji, aku akan langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan.



Jika merasa ingin membuka media sosial saat bekerja, aku akan menyelesaikan satu tugas kecil terlebih dahulu.



Teknik ini membantu menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan yang telah direncanakan.



Jangan meremehkan kebiasaan kecil. Kehidupan yang kamu inginkan tidak dibangun melalui satu keputusan besar, melainkan melalui banyak keputusan kecil yang dilakukan secara berulang.



Jangan menunggu menjadi pribadi yang sempurna untuk memulai. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan oleh dirimu hari ini.



5. Kelola Pikiran, Emosi, dan Lingkungan yang Memengaruhi Keputusanmu



Merancang kehidupan yang lebih baik bukan hanya tentang menetapkan tujuan dan membangun kebiasaan. Kamu juga perlu memahami berbagai faktor psikologis yang dapat menghambat perjalanan.



Salah satu hambatan terbesar adalah pikiran dan emosi yang tidak dikelola dengan baik.



Misalnya, kamu ingin memulai bisnis, tetapi terus merasa takut gagal. Kamu ingin membangun hubungan yang lebih sehat, tetapi masih terjebak dalam pola komunikasi yang merusak. Kamu ingin mengembangkan diri, tetapi sering merasa tidak cukup baik ketika membandingkan diri dengan orang lain.



Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengelola emosi dan pikiran menjadi sangat penting.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT).



CBT merupakan pendekatan psikoterapi yang membantu seseorang memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku.



Prinsip dasarnya adalah bahwa cara seseorang menafsirkan suatu situasi dapat memengaruhi perasaan dan respons yang muncul.



Contohnya:



Situasi: Kamu melakukan kesalahan saat bekerja.



Pikiran otomatis: "Aku memang tidak kompeten. Aku tidak akan pernah berhasil."



Emosi: Malu, cemas, dan kecewa.



Perilaku: Menghindari tantangan dan kehilangan keberanian mencoba lagi.



Padahal, ada cara pandang yang lebih seimbang:



"Aku memang melakukan kesalahan, tetapi itu tidak berarti aku tidak kompeten. Aku bisa mengevaluasi penyebabnya dan belajar agar tidak mengulanginya."



Perubahan cara berpikir seperti ini tidak berarti kamu harus selalu berpikir positif. Justru, tujuannya adalah membangun pola pikir yang lebih realistis, fleksibel, dan membantu.



Selain pikiran, lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku.



Jika kamu ingin membangun kehidupan yang lebih produktif, tetapi setiap hari berada dalam lingkungan yang penuh gangguan, perubahan akan terasa lebih sulit.



Jika kamu ingin mengembangkan diri, tetapi selalu dikelilingi orang-orang yang meremehkan usaha dan keputusanmu, kamu mungkin membutuhkan batasan yang lebih sehat.



Karena itu, cobalah melakukan beberapa hal berikut:



Kurangi paparan terhadap hal-hal yang mengganggu fokus.



Atur penggunaan media sosial, matikan notifikasi yang tidak penting, dan ciptakan ruang khusus untuk bekerja atau belajar.



Bangun hubungan yang mendukung pertumbuhan.



Dekatlah dengan orang-orang yang bisa memberikan dukungan, masukan jujur, dan inspirasi untuk berkembang.



Belajar mengatakan tidak.



Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Menjaga waktu dan energi merupakan bagian penting dari menjaga kesejahteraan diri.



Berikan ruang untuk beristirahat.



Produktivitas bukan berarti bekerja tanpa henti. Tidur cukup, waktu santai, dan aktivitas menyenangkan juga merupakan bagian dari kehidupan yang sehat.



Berhenti membandingkan seluruh perjalananmu dengan kehidupan orang lain.



Kamu hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang lain, terutama ketika menggunakan media sosial. Jangan menjadikan pencapaian orang lain sebagai satu-satunya ukuran keberhasilanmu.



Ingat, lingkungan yang baik tidak akan menghilangkan semua kesulitan. Namun, lingkungan yang mendukung dapat membuat proses perubahan terasa lebih mungkin dilakukan.



6. Evaluasi Kehidupanmu Secara Berkala dan Berani Mengubah Arah



Langkah terakhir adalah memahami bahwa merancang kehidupan bukanlah proyek yang selesai dalam satu hari.



Kehidupan terus berubah. Kebutuhan, prioritas, kemampuan, kondisi ekonomi, hubungan, dan pengalaman akan berkembang seiring waktu.



Apa yang kamu inginkan pada usia 20 tahun mungkin berbeda dengan apa yang kamu inginkan pada usia 30 atau 40 tahun.



Karena itu, kamu perlu memberikan ruang bagi evaluasi dan penyesuaian.



Dalam psikologi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan berkaitan dengan konsep psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis.



Konsep ini banyak dibahas dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang menekankan kemampuan seseorang untuk menerima pengalaman internal yang tidak menyenangkan sekaligus tetap mengambil tindakan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting.



Fleksibilitas psikologis bukan berarti mudah menyerah atau tidak memiliki pendirian.



Sebaliknya, ini berarti kamu mampu mempertahankan arah yang bermakna sambil menyesuaikan cara untuk mencapainya.



Misalnya, kamu memiliki tujuan membangun karier yang sukses. Namun, setelah beberapa tahun bekerja, kamu menyadari bahwa pekerjaan tersebut mengorbankan terlalu banyak waktu bersama keluarga.



Kamu tidak harus menganggap semua usaha sebelumnya sebagai kegagalan.



Mungkin kamu hanya perlu mendefinisikan ulang arti kesuksesan dan mencari cara kerja yang lebih sesuai dengan prioritas saat ini.



Untuk melakukannya, cobalah melakukan evaluasi setiap bulan dengan menjawab beberapa pertanyaan:



Apa hal terbaik yang terjadi dalam hidupku bulan ini?



Apa yang membuatku merasa paling bahagia dan bermakna?



Kebiasaan apa yang berhasil aku pertahankan?



Apa yang paling banyak menguras waktu dan energiku?



Apakah tindakanku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang aku yakini?



Apa satu perubahan yang perlu aku lakukan bulan depan?



Kamu juga bisa melakukan evaluasi yang lebih besar setiap enam bulan atau satu tahun.



Perhatikan apakah tujuan yang kamu kejar masih relevan. Jika tidak, jangan takut untuk memperbaikinya.



Ada kalanya kamu perlu bekerja lebih keras. Ada kalanya kamu perlu memperlambat langkah. Ada kalanya kamu perlu meninggalkan sesuatu yang sudah lama dikejar karena ternyata tidak lagi sesuai dengan kehidupan yang ingin kamu bangun.



Tidak semua perubahan arah merupakan kemunduran.



Terkadang, keberanian terbesar bukanlah terus berjalan menuju tujuan lama, melainkan mengakui bahwa kamu membutuhkan arah yang berbeda.



Kamu tidak harus memiliki seluruh jawaban hari ini. Yang penting adalah terus belajar, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang semakin mendekatkanmu pada kehidupan yang bermakna.



Penutup: Kehidupan yang Kamu Inginkan Dimulai dari Keputusan yang Kamu Ambil Hari Ini



Merancang kehidupan yang benar-benar kamu inginkan bukan tentang menciptakan kehidupan sempurna tanpa masalah.



Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya bebas dari kegagalan, kekecewaan, ketidakpastian, atau kehilangan. Bahkan orang yang terlihat paling sukses sekalipun tetap menghadapi tantangan yang tidak selalu diketahui orang lain.



Namun, kamu tetap memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan tujuan pribadimu.



Enam langkah yang dapat kamu mulai adalah:



Kenali dirimu: pahami kebutuhan, kekuatan, emosi, dan keinginan yang sebenarnya.



Tentukan nilai hidup: jadikan prinsip pribadi sebagai kompas dalam mengambil keputusan.



Rancang masa depan: ubah gambaran kehidupan ideal menjadi tujuan yang spesifik dan realistis.



Bangun kebiasaan kecil: ciptakan tindakan sehari-hari yang mendukung tujuan jangka panjang.



Kelola pikiran dan lingkungan: kembangkan pola pikir yang sehat serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan.



Evaluasi dan sesuaikan: berikan ruang bagi perubahan karena kehidupan dan kebutuhanmu terus berkembang.



Pada akhirnya, salah satu pertanyaan terpenting yang bisa kamu ajukan kepada diri sendiri bukanlah seberapa sukses kamu terlihat di mata orang lain, melainkan apakah kehidupan yang sedang kamu jalani benar-benar mencerminkan hal-hal yang kamu anggap penting.



Jangan menghabiskan seluruh waktu untuk mengejar kehidupan yang dianggap ideal oleh orang lain hingga lupa membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan.



Kamu tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Tidak perlu menunggu tahun baru, usia tertentu, penghasilan tertentu, atau keadaan yang sempurna.



Mulailah dengan satu keputusan kecil hari ini.



